OLED ekranlı sıvı soğutucu?? "Asus ROG Ryujin 240 incelemesi"

Bu videoda Asus ROG Ryujin'i inceliyoruz. Boyutlarını ve yapısını değerlendiriyor, pompa sisteminin detaylarına iniyor, işlemciyi hızaşırtıp üretkenlik yazılımlarında ve oyunlarda test ediyoruz.

Ryujin, Japon mitolojisinde bir tür deniz tanrısının adı. Ryou da “Ejderha kral” anlamına gelen bir kelime, aynı zamanda Japon satrancı dediğimiz Shogi adlı oyunun yıllık turnuvası ve onu kazanana verilen bir ad. Japoncayı seven biri olarak adlandırmaları hoş buldum ben, fonetik anlamda da akılda kalıcı olacaklarını düşünüyorum. İkisi de üzerinde ekranı bulunan, üst segment, kapalı devre sıvı soğutmalar arasında lüks ürünler, şimdi Ryujin’in kutusundan incelemeye başlayalım.

Siyah-kırmızı, özetle ROG temalı diyebileceğimiz, gayet detaylı bir kutusu var. İçerisinden sıvı soğutucunun kendisi, 2 adet fan, gerekli vidalar, braketler ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, ürün 3 yıl garantili, AIO’larda pek gördüğümüz bir şey değil, önemli bir avantaj.



Tasarım. Kapalı haline şöyle bir baktığımda, radyatör siyah, fanlar siyah, boruları, soğutucu kafa, farklı bir rengin olduğu tek yer soğutucu kafanın üzerindeki parlak kısım, en azından ilk etapta böyle görünüyor. 240mm’lik alüminyum radyatörün kalınlığı 2.7CM, misal veriyorum Corsair Hydro H100i ile aynı. Diğer çoğu marka gibi Asus da Asetek işbirliğiyle Ryujin’i üretmiş, Asetek’in 6. nesil pompa ve radyatör teknolojileriyle ortaya çıkmış güncel bir ürün.



Fanlar ise Noctua’nın, evet çoğumuzun kahverengi ve ten rengi renkleriyle tanıdığımız fanların üreticisi. Bir kasa donanımında gerçekten uyumsuz ve çirkin bulduğum renkler, neyseki bu kurulumda siyah renkliler. Şöyle bir şey de var, haklarını yememek lazım, 2000 devire kadar çıkabilen, burası normal, lakin ürettiği hava akımına göre çıkardığı sesi kıyasla çok daha düşük fanlar bunlar. Ömür anlamında endüstriyel sınıf, görünümleri yanıltmasın. Maglev değiller olmayabilirler, bilyalılar ama Noctua’nın fanları sonuçta.



Hortumları sıkı bir malzemeyle kaplı ve çoğu rakibine göre ince, kalın olması tutunca, sonrasında görselde güven hissini güçlendiriyor belki ama Ryujin’deki hortumları da yönlendirmek çok daha kolay, pratikte daha avantajlı. Kafa ile birleştiği noktada açılanabiliyor oluşu önemli bir detay.



Kafanın işlemciyle buluştuğu nokta elbette bakır malzemeden. Kutudan termal macunlu çıkıyor ama ben güvendiğim macunlardan biri, Arctic Silver 5’i kullanacağım. Uyumluluk tarafında güncel Intel ve AMD soketleri desteklediğini belirteyim, dediğim gibi kutusundan gerekli ekipmanlar çıkıyor zaten.



Bize bakan tarafının tasarımı yine biraz robotik. Bir kısmı fırçalı metal, bir kısmı parlak bir malzeme, yalnız dikkatli olun, parlak kısım çok çok kolay çiziliyor, taktıktan sonra ellememek lazım, silmek icap ederse de temizliğine güvendiğiniz bir bezle silmek gerek. Neyse ki çizikler şu an gördüğünüz gibi belli olmuyor kasada.



Ortada bir şerit halinde adreslenebilir LED şerit var ve şimdi ROG Ryujin’i farklı yapan şeye geliyoruz, bu parlak yüzeyin altında da 1.77 inç boyutunda OLED bir ekran var, yanlış duymadınız, bildiğiniz bir ekran ve AIO’larda bir ilk olma özelliği taşıyor. Kurduktan sonra neler yapabildiğini detaylandıracağım.



Görünmeyen bir detaydan daha bahsetmek istiyorum, bu kafanın altında 60mm’lik bir fan da bulunuyor. Hava soğutmalarda VRM de etraftaki bileşenler de o hava akışından olumlu bir biçimde nasibini alır ama sıvı soğutmalarda o akışı oluşturacak bir fan olmuyor. Bu fan da CPU VRM’lerine ve yakındaki M.2 yuvasına hava akışı sağlaması için, bu olumsuzluğu telafi etmek için orada. Asus %30 daha serin çalışmalarını sağlar demiş ama deneyeceğiz tabii.



Kurulumunda ekstra bir şey yok. Fanları radyatöre, radyatörü de kasada uygun bir yere takıyorsunuz, Corsair Crystal 570X’de önü ya da üstü fark etmedi açıkçası. RAM’ler oldukça yakın kaldı bu kasada ama değmiyorlar, en azından bu kurulumda bir sorun yok.



Arkadan braketi tak, kafayı uygun vidalarla, benim senaryomda Intel için gerekli vidalar, sabitle, bu taraf da böyle bitti. Bundan sonra güç kablosunu, kontrolü için de anakartın üzerindeki USB çıkışlarına diğer kablosunu bağlıyorsunuz, bu kadar.



Test sistemimde Asus Maximus X Hero anakartı üzerinde Intel’in 6 çekirdek 12 izlekli i7 8700K’sını kullandım, normalde tüm çekirdekler için 4.3GHz’de çalışıyor ama ben işlemciyi 1.2V ile 4.8GHz’e hızaşırttım. Ekran kartı yine Asus’un ROG Strix GTX1080Ti’ı, performansından, özellikle de sessizliğinden memnun kaldığım bir kart. Bellekler ise toplamda 32GB, 3000MHz hızında çalışan XPG Spectrix D40 kiti. Tüm sisteme Corsair RM1000i PSU güç veriyor ve Corsair 570X kasa ev sahipliği yapıyor.

Oyun testlerini fanları %60 devire ayarlayıp yaptım zira %60’a kadar kasada ekstra bir ses oluşturmuyorlar, gerçekten sessiz fanlar. Apex Legends’da en fazla 66 dereceyi gördü, genelde 60 derece civarında gezdi. CS:GO’da ise 60 derecenin altında kaldı, ortalama 57 derece diyebilirim.

Overwatch’ta da aynı şekilde 66 derecenin üzerine çıkmadı işlemci. Bu oyunlarda çekirdekler ortalama %50-60 yüke girdiler, Assassins Creed Odyssey’de durumlar biraz daha değişik, %70-%80’lere kadar çıktı çekirdek başına yük, dolayısıyla 70 derece sularına kadar çıktı.

Benim üretkenlik yazılımlarıyla işim yok, sadece oyun oynuyorum derseniz durum gayet parlak görünüyor, sonuçta hız aşırtılmış, Intel bir işlemci.



AIDA ile stress testine de soktum, Prime95 kullanmıyorum zira hiçbir oyun, hiçbir gerçek iş yükü Prime95 kadar işlemciyi zorlamıyor. AIDA’da da yine %60 fan devriyle işlemci 87 dereceyi gördü ama bu spike dediğimiz anlık, ani çıkışlardan biriydi, genel olarak 70 ila 82 derece arasında gezdi işlemci. Intel işlemcilerin üzerindeki IHS, yani kapak AMD işlemcilerde olduğu gibi lehimli olmadığından ısı değerleri sürekli hareket halinde, onu geçtim bir yerden sonra nasıl bir soğutucu kullanırsanız kullanın ısıyı kontrol altına alamıyorsunuz, fanları %100 devire getirmeme rağmen maksimum ısı sadece 3 derece fark etti. Bunda bendeki işlemcinin i7 8700K’lar arasında da şanssızlardan biri olmasının çok büyük etkisi var.



Peki ya pompadaki fan? Açıkçası ben olsam devrini %35’in üzerine çıkarmazdım zira küçük fan büyük ses demek aslında. %35’ten sonra kasada ekstra ses üretmeye başlıyor. VRM’ler için kesinlikle bir artı, ömürleri için bir artı, yakında hava akışı oluşturacak hiçbir şey olmamasından çok daha iyi. Fanın hemen altında Toshiba OCZ RD400 NVMe bir SSD’im var.

Fan %35’deyken ki bu noktadan sonra ses üretiyor, 70 dereceye çıktı SSD, %50’ye aldığımda 67 dereceye çıktı, %100’e aldığımda ise 54 derecenin üzerine çıkmadı. %100’de çok iyi iş çıkarıyor ama küçük bir saç kurutma makinesine dönüyor fan, kullanılacak bir devir, çekilecek bir ses değil, kasa masanın üzerinde değilse belki %50’lere kadar kullanılabilir. %35’te ise kapalı haline göre 2 derece daha serin tutuyor SSD’yi. Özetle, dediğim gibi hava akışı oluşturması VRM’ler için SSD için iyi ama %35’deyken de pek bir artısı yok.



Ryujin’in asıl meselesi OLED ekran. LiveDash arayüzünden işlemci hızı, sıcaklığı, voltajı gibi değerleri gösterebilirsiniz ama bunlar bu ekran için basit şeyler. 160x128 boyutunda JPEG veya GIF görseller göstermesini sağlayabiliyorsunuz.

Asus da suyunu çıkarmış artık farklılaşmak için diyebilirsiniz ama gerçekten eğlenceli bir hale getirebiliyorsunuz bu ekranı. “OLED bu, yanabilir” diyebilirsiniz, haklısınız, Asus bir güncellemeyle dakikada bir kez yarım saniyeliğine kapatıyor ekranı ve Ryujin’i yaklaşık 3 aydır kullanan biri olarak OLED’in sabit görsellerde dahi yanmadığını, iz kalmadığını söyleyebilirim, uzun kullanım yapma sebeplerimden biri de buydu çünkü Ryujin’in en büyük meselesi bu.



Asus ROG Ryujin. Soğutma performansı anlamında açıkçası bir diğer 240mm radyatörlü soğutucudan iyi veya kötü değil, benzer başarım gösteriyor ama Noctua fanlar gerçekten çok sessiz, buna bir artı puan veriyorum. Bir RGB sever olarak RGB fanlar isterdim ben ama Noctua’nın da RGB bir fanı yok maalesef. OLED ekran ayrıştırıcı bir özellik, gerekli mi peki, bence hayır, bu lüks bir özellik, güzel mi peki, güzel evet.

Eleştirebileceğim şeyler ise şunlar, fan için ayrı, OLED için ayrı program gerekiyor, pompanın üzerindeki fanın devir ayarı var ama pompa hızının kontrolü yok. Ekranın üzerindeki kapak da inanılmaz kolay çiziliyor, bir defa takıp daha dokunmayacaksınız belki ama kurulumda tekrarlıyorum çok dikkatli olun. Özetle, Asus ROG Ryujin, maksimum sessizlik ve ekran gibi lüks ama güzel bir şeyi önceliğe alanlar için tercih edilebilecek iyi ama doğal olarak 1400 liralık fiyatıyla da lüks sınıfta bir AIO çözümü.