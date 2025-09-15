iOS 26 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 17 tanıtım etkinliğinde iOS 26 çıkış tarihinin açıklanmasıyla, iOS 26 ne zaman yüklenecek, saat kaçta yayınlanacak merak konusu oldu. Apple, 20.00 itibarıyla iPhone 11 ve daha yeni modellere iOS 26 güncellemesini gönderdi. 9 beta ve RC sürümün ardından güncelleme, tüm kullanıcılara açıldı.

iPhone 17 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 6 gün önce eklendi

iOS 26 özellikleri ile yeni neler sunuyor 🆕

‌iOS 26‌‌, Apple'ın yarı saydam ve cam benzeri arayüz öğelerine odaklanan yeni Liquid Glass tasarımını sunuyor. Tasarım, Kilit Ekranı, Ana Ekran ve Denetim Merkezi'nin yanı sıra uygulamalardaki menü ve düğmelere de yansıyor. Güncelleme, ayrıca Mesajlar, Telefon, Kestirmeler ve Apple Müzik gibi uygulamalar için yeniliklerin yanı sıra yeni Apple Intelligence özellikleri, CarPlay için yenileme ve fazlasını içeriyor. İşte iOS 26 ile iPhone’lara gelen tüm yenilikler:

Yeni yarı saydam cam tasarımı “Liquid Glass”

Kilit Ekranı’nda uyarlanabilir saat

Kilit ekranında fotoğraflara üç boyut efekti verme

Güncellenmiş uygulama simgeleri

Animasyonlu albüm kapağı

Ekran görüntülerinde Görsel Zeka kullanımı

Mesajlar, FaceTime ve Aramalar için canlı çeviri

Kestirmeler için akıllı eylemler ve model kullanımı

Genmoji ve ChatGPT ile entegre Image Playground

Yeni Kamera tasarımı, lens temizleme bildirimi

Basitleştirilmiş Fotoğraflar tasarımı

Telefon uygulaması için yeni özellikler (Arama Filtreleme, Tutma Yardımı)

Mesajlar’da bilinmeyen numaralar için ayrı alan

Mesajlar’da yapay zekayla oluşturulan arka planlar

Mesajlar’da anket önerileri

Apple Harita’da gidilen yerler ve tercih edilen rotalar

Apple Müzik’te şarkı sözü çevirisi, AutoMix ve sabitleme

Yeni oyun uygulaması Apple Games

Yeni Erişilebilirlik özellikleri

Önizleme uygulaması

Anımsatma önerileri

iPhone tahmini şarj süresini gösterme

Adaptif güç modu

Fitness uygulamasında yeni Antrenman sekmesi

Parolalar uygulamasında geçmiş şifrelerin gösterilmesi

iOS 26'ya geçmeden önce iPhone'unuzu yedeklemenizde fayda var. Yeni iOS sürümü yepyeni Liquid Glass tasarımıyla gelmediğinden arayüzü beğenmemeniz veya başka bir nedenle iOS 18'e geri dönmek istediğinizde iCloud yedeği veya bilgisayar yedeklemesinin olması iyi olacaktır.

Her büyük güncelleme gibi, iOS 26 yükleme işlemine geçmeden önce iPhone'da yeterli depolama alanı açmanız da önemlidir. iOS 26 indirme boyutu, modele göre farklılık göstermekle birlikte yaklaşık 10GB'dır.

iOS 26 destekleyen telefonlar 📱

Tam Boyutta Gör

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

iOS 26 temiz kurulum nasıl yapılır 📲

Tam Boyutta Gör iOS 26 güncellemesi, Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme adımları izlenerek yüklenebilmektedir. iOS 26 temiz kurulum yapmak isteyenler için adımlar:

Telefonunuzu USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlayın PC’de iTunes’u, Mac’te Finder uygulamasını açın iPhone'unuzu seçin Mac’te Option/PC'de Shift tuşuna basılı "iPhone'u Geri Yükle" düğmesine basın Açılan yeni pencerede daha önce indirdiğiniz iOS 26 IPSW dosyasını seçin iOS 26'nın cihazınıza kurulmasını bekleyin Yeni iPhone olarak ayarlayıp, son yedeklemeden geri yükleyin

⚠️ iOS 26 gelmedi, ne yapmalıyım diyenler için: Şayet iOS 26 alacak iPhone modellerinden birine sahipseniz ve iOS 26 güncellemesi çıkmıyorsa Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, bu sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Bunun için belirli aralıklarla iPhone'un Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26 çıktı: Nasıl yüklenir, hangi telefonlar destekliyor?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: