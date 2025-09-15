Giriş
    iOS 26 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler

    Apple, iOS 26 güncellemesini yayınladı. Yeni saydam tasarım Liquid Glass ve yeni özellikler getiren iOS 26 sürümü, iPhone 11 ve daha yeni cihazlara yüklenebiliyor.

    iphone ios 26 güncellemesi çıktı indir Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 tanıtım etkinliğinde iOS 26 çıkış tarihinin açıklanmasıyla, iOS 26 ne zaman yüklenecek, saat kaçta yayınlanacak merak konusu oldu. Apple, 20.00 itibarıyla iPhone 11 ve daha yeni modellere iOS 26 güncellemesini gönderdi. 9 beta ve RC sürümün ardından güncelleme, tüm kullanıcılara açıldı.

    iOS 26 özellikleri ile yeni neler sunuyor 🆕

    ‌iOS 26‌‌, Apple'ın yarı saydam ve cam benzeri arayüz öğelerine odaklanan yeni Liquid Glass tasarımını sunuyor. Tasarım, Kilit Ekranı, Ana Ekran ve Denetim Merkezi'nin yanı sıra uygulamalardaki menü ve düğmelere de yansıyor. Güncelleme, ayrıca Mesajlar, Telefon, Kestirmeler ve Apple Müzik gibi uygulamalar için yeniliklerin yanı sıra yeni Apple Intelligence özellikleri, CarPlay için yenileme ve fazlasını içeriyor. İşte iOS 26 ile iPhone’lara gelen tüm yenilikler:

    • Yeni yarı saydam cam tasarımı “Liquid Glass
    • Kilit Ekranı’nda uyarlanabilir saat
    • Kilit ekranında fotoğraflara üç boyut efekti verme
    • Güncellenmiş uygulama simgeleri
    • Animasyonlu albüm kapağı
    • Ekran görüntülerinde Görsel Zeka kullanımı
    • Mesajlar, FaceTime ve Aramalar için canlı çeviri
    • Kestirmeler için akıllı eylemler ve model kullanımı
    • Genmoji ve ChatGPT ile entegre Image Playground
    • Yeni Kamera tasarımı, lens temizleme bildirimi
    • Basitleştirilmiş Fotoğraflar tasarımı
    • Telefon uygulaması için yeni özellikler (Arama Filtreleme, Tutma Yardımı)
    • Mesajlar’da bilinmeyen numaralar için ayrı alan
    • Mesajlar’da yapay zekayla oluşturulan arka planlar
    • Mesajlar’da anket önerileri
    • Apple Harita’da gidilen yerler ve tercih edilen rotalar
    • Apple Müzik’te şarkı sözü çevirisi, AutoMix ve sabitleme
    • Yeni oyun uygulaması Apple Games
    • Yeni Erişilebilirlik özellikleri
    • Önizleme uygulaması
    • Anımsatma önerileri
    • iPhone tahmini şarj süresini gösterme
    • Adaptif güç modu
    • Fitness uygulamasında yeni Antrenman sekmesi
    • Parolalar uygulamasında geçmiş şifrelerin gösterilmesi

    iOS 26'ya geçmeden önce iPhone'unuzu yedeklemenizde fayda var. Yeni iOS sürümü yepyeni Liquid Glass tasarımıyla gelmediğinden arayüzü beğenmemeniz veya başka bir nedenle iOS 18'e geri dönmek istediğinizde iCloud yedeği veya bilgisayar yedeklemesinin olması iyi olacaktır.

    Her büyük güncelleme gibi, iOS 26 yükleme işlemine geçmeden önce iPhone'da yeterli depolama alanı açmanız da önemlidir. iOS 26 indirme boyutu, modele göre farklılık göstermekle birlikte yaklaşık 10GB'dır.

    iOS 26 destekleyen telefonlar 📱

    ios 26 güncellemesini alan iphone modelleri Tam Boyutta Gör

    • iPhone 16e
    • iPhone 16
    • iPhone 16 Plus
    • iPhone 16 Pro
    • iPhone 16 Pro Max
    • iPhone 15
    • iPhone 15 Plus
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 14
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 13
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

    iOS 26 temiz kurulum nasıl yapılır 📲

    ios 26 yükleme adımları Tam Boyutta Gör
    iOS 26 güncellemesi, Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme adımları izlenerek yüklenebilmektedir. iOS 26 temiz kurulum yapmak isteyenler için adımlar:
    1. Telefonunuzu USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlayın
    2. PC’de iTunes’u, Mac’te Finder uygulamasını açın
    3. iPhone'unuzu seçin
    4. Mac’te Option/PC'de Shift tuşuna basılı "iPhone'u Geri Yükle" düğmesine basın
    5. Açılan yeni pencerede daha önce indirdiğiniz iOS 26 IPSW dosyasını seçin
    6. iOS 26'nın cihazınıza kurulmasını bekleyin
    7. Yeni iPhone olarak ayarlayıp, son yedeklemeden geri yükleyin

    ⚠️ iOS 26 gelmedi, ne yapmalıyım diyenler için: Şayet iOS 26 alacak iPhone modellerinden birine sahipseniz ve iOS 26 güncellemesi çıkmıyorsa Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, bu sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Bunun için belirli aralıklarla iPhone'un Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/os/ios/ https://www.apple.com/os/pdf/All_New_Features_iOS_26_Sept_2025.pdf
    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    HABERİN ETİKETLERİ
    güncelleme, iOS 26 ve
    3 etiket daha Teknoloji Haberleri Apple iPhone
