Aile bireyinizin numarasından arayan dolandırıcıları nasıl anlarsınız?

Telefonunuz çalıyor, ekranda tanıdık bir numara var ama arayan dolandırıcı! Yapay zeka ile dolandırıcılar artık herkesi taklit ediyor. Dolandırıcılardan korunmanın en etkili yolları bu videoda

Telefonunuz çalıyor ve ekranda tanıdık bir numara görüyorsunuz. Ancak karşınızdaki ses farklı ve size acil para transferi yapmanızı söylüyor. Bu, call spoofing (numara taklit) dolandırıcılığının klasik bir örneği. STIR/SHAKEN teknolojisi web sitelerindeki HTTPS sertifikalarına benzer şekilde çalışarak aramaları dijital olarak imzalar ancak henüz Türkiye'de yaygın değil.

Siyasilerin olduğu kadar örnek sesleri olan herkesin sesini yapay zeka ile taklit edebilen dolandırıcılık olayı gösteriyor ki artık sadece numara değil, ses ve dahi görüntü de taklit edilebiliyor. Daha önce yaşanan bir olayda oğlunun adı ekranda yazmasına rağmen karşıdaki sesin farklı olması gibi güncel vakalar bu tehlikenin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Bu videoda numara taklit dolandırıcılığının en tehlikeli senaryolarını ve korunma yöntemlerini detaylı şekilde ele alıyoruz. Polis, banka, hastane gibi kurumları taklit eden dolandırıcılardan nasıl korunacağınızı, yönetici tuzağının şirketlere nasıl zarar verdiğini ve yapay zeka ile ses taklidinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışıyoruz.

Caller ID spoofing yönteminde saldırganlar güvenilir kişi veya kurumdan arıyormuş izlenimi yaratırlar. Aslında bu dolandırıcılık yöntemine karşı en etkili korunma yöntemi kişisel olarak tahmin edebileceğinizden çok daha basit ama GSM teknolojisi anlamında tahminimizden daha zor.



STIR/SHAKEN numara doğrulama sistemleri gelecekte bu tür saldırıları önleyecek olsa da şu an için kişisel tedbir almanız şart. Aile bireylerini bilgilendirmek, özellikle yaşlı akrabalarınıza bu konuda farkındalık kazandırmak hayati önem taşıyor. Video boyunca gerçek vakalar ve korunma stratejileri ile kapsamlı bir rehber sunuyoruz.