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Olivetti'den Nvidia Tegra 2'li tablet; OliPad

8 yıl
7,8b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar pazarına adım atan üreticilerden biri de İtalya merkezli elektronik üreticisi Olivetti oldu. 7 Mart'ta İtalya'nın "ilk" tableti olarak pazara sunulacağı belirtilen OliPad isimli yeni çözüm, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor ve Google'ın Android 2.2 işletim sistemiyle birlikte geliyor.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklı dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan tablete 1GB RAM eşlik ediyor. Depolama için 16GB kapasiteli SSD sürücünün kullanıldığı tablet, 802.11n WiFi, Bluetooth, 3G, 1.3MP çözünürlüğünde kamera, çift USB portu ve HDMI konnektörü gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.

Ağırlığı 780 gram olan Olivetti OliPad'in, Avrupa'da 399 Avro seviyesinden satışa sunulacağı bildiriliyor.


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BlessedSoul 8 yıl
O alete Froyo koymaları olayı bitirmiş.
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sdelta 8 yıl
Android 3.0 + Nvidia Tegra 3 lü tabletleri bekleyin derim, canavar olacaklar :)
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LKLC 8 yıl
xoom, galaxy tab 2 gibi pahalı tabletlere güzel bir alternatif.
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