Optoma PK301: Cebinizdeki Sinema! video inceleme

Optoma'nın cebe sığan projeksiyon cihazı Optomo PK301, taşınabilirliği yanında görüntü kalitesiyle de fark yaratmayı biliyor. Bilgisayar ve analog görüntü cihazlarıyla uyumlu çalışan cihaz Mikro HDMI portu ve iPhone için özelleştirilmiş kablosuyla cep telefonları için de ideal bir çözüm oluyor.

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