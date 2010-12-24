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Optoma PK301: Cebinizdeki Sinema! video inceleme

8 yıl
85,2b
1
Projeksiyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Optoma'nın cebe sığan projeksiyon cihazı Optomo PK301, taşınabilirliği yanında görüntü kalitesiyle de fark yaratmayı biliyor. Bilgisayar ve analog görüntü cihazlarıyla uyumlu çalışan cihaz Mikro HDMI portu ve iPhone için özelleştirilmiş kablosuyla cep telefonları için de ideal bir çözüm oluyor.


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DH Misafiri 6 yıl
bu projeksiyon cihazı ile cep telefonuyla power point sunuları için kullanılabilir mi?
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DH Misafiri 8 yıl
bu urunu icybox 309 media player ıle kullanmayı dusunuyorum forum.donanimhaber.com/...
hdmı ıle projeksıyon ıle medıa player baglantısını yapıp 1080i ve mkv fılmlerı seyretmek ıstıyorum,ayrıca ıcy box ın optık cıkısı ıle logıtech z5500 u bağlayıp evde bır mını cınema yapmak ıstıyorum ,,:) biraz cok oldu ama
Optoma PK301 boyle bı sıstem ıcın yeterlı gelırmı +karanlık ortamda kullanıcam hep tesekkurler
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niksaçmabişeybence 8 yıl
aydınlık ortamda iyi değil.buda önemli birşey.
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Kuray 8 yıl

amd_ati

aydınlık ortamda iyi değil.buda önemli birşey.
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sft67 8 yıl
Bu Ürün Gerçekten Mükemmel Bişiii
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sabe 8 yıl
Bilinen marka olmaması başınızı ağrıtmaz bence, bizim bilmediğimiz birçok marka yurt dışında satılıyor.Sonuçta bu ürünü ülkemize sokan kişi vergisini ödemiş, sanayi bakanlığından onayını almıştır.İnternette gördüğümüz birçok ürün için kim bilir ne zaman buraya gelir diyoruz genelde, gelincede rağbet etmiyoruz, tabi getiren firmalar kapatıp gidiyorlar bizde tekellere mahkum oluyoruz.
Sonuçta baktıkmı asus getiren bir firmamızda başımızı çok ağrıtabiliyor.
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bobita 8 yıl
50 ansilumen ışık gücü demek,zifiri karanlık olmazsa ancak tv boyutunda izleyebilirsin demektir.
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byfm 8 yıl
gerçekten çok iş görebilecek şanae bir alet
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_SeRHaT_ 8 yıl
sanalmarketim.com/...
exa.com.tr/...

İyi bir ürün olmasına rağmen fiyatı çok yüksek.
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NeverDies7 8 yıl
Videoyu izleyebilen var mı?
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Cremiesto 8 yıl
@Karantina61
fiyati 650TL 700TL taksitle
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karantina61 8 yıl

Cremiesto
@Karantina61
fiyati 650TL 700TL taksitle

Sağol kardesim bilgiler için.
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ozkan_tpc 8 yıl
İşte gerçek bir teknoloji meyvesi. Fİyatı normal projeksiyonlarla nerdeyse aynı, alınabilirliği yüksek. Tahminim ilerde cep bilgisayarı, cep telefonu, mp3 çalar, medya oynatıcı, projektör, kamera, fotoğraf makinesi gibi özelliklerin tamamının bir arada olduğu mobil telefonların üretileceğinden yana. Zaten saydıklarımın birçoğu hali hazırda yeni akıllı telefonlarda birleşti, projeksiyonun da entegre edilmesi yakındır.
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SIYAHHANCER 8 yıl

ozkan_tpc

İşte gerçek bir teknoloji meyvesi. Fİyatı normal projeksiyonlarla nerdeyse aynı, alınabilirliği yüksek. Tahminim ilerde cep bilgisayarı, cep telefonu, mp3 çalar, medya oynatıcı, projektör, kamera, fotoğraf makinesi gibi özelliklerin tamamının bir arada olduğu mobil telefonların üretileceğinden yana. Zaten saydıklarımın birçoğu hali hazırda yeni akıllı telefonlarda birleşti, projeksiyonun da entegre edilmesi yakındır.


samsung onu da yaptı sonunda projektörlü cep telefonu cıkardı....

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