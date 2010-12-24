Optoma PK301: Cebinizdeki Sinema! video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Optoma'nın cebe sığan projeksiyon cihazı Optomo PK301, taşınabilirliği yanında görüntü kalitesiyle de fark yaratmayı biliyor. Bilgisayar ve analog görüntü cihazlarıyla uyumlu çalışan cihaz Mikro HDMI portu ve iPhone için özelleştirilmiş kablosuyla cep telefonları için de ideal bir çözüm oluyor.
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hdmı ıle projeksıyon ıle medıa player baglantısını yapıp 1080i ve mkv fılmlerı seyretmek ıstıyorum,ayrıca ıcy box ın optık cıkısı ıle logıtech z5500 u bağlayıp evde bır mını cınema yapmak ıstıyorum ,,:) biraz cok oldu ama
Optoma PK301 boyle bı sıstem ıcın yeterlı gelırmı +karanlık ortamda kullanıcam hep tesekkurler
Sonuçta baktıkmı asus getiren bir firmamızda başımızı çok ağrıtabiliyor.
exa.com.tr/...
İyi bir ürün olmasına rağmen fiyatı çok yüksek.
fiyati 650TL 700TL taksitle
Sağol kardesim bilgiler için.
samsung onu da yaptı sonunda projektörlü cep telefonu cıkardı....