Orta Doğu’nun faizsiz ödeme platformu MenaPay Türkiye’de geliştirildi

Türkiye’de geliştirilen Blockchain tabanlı ödeme platformu MenaPay, geleneksel bankacılık hizmetlerine erişmekte zorlanan MENA bölgesinin İslami finans esaslarına uygun yenilikçi ödeme yöntemi olarak 15 Ocak 2019 tarihinde tüm bölgede hizmete giriyor. Blockchain teknolojisi sayesinde banka aracılığı olmadan insanların günlük yaşantılarının her alanında güvenli ve hızlı ödeme işlemi yapmalarına olanak sunan MenaPay Ödeme Platformu, akıllı telefonlara indirilen ücretsiz bir uygulama üzerinden çalışıyor ve %84’ü banka kullanamayan MENA bölgesi kullanıcılarına öncelikli ödeme yöntemi olarak hizmet sunuyor.

2018 yılı başında Orta Doğu’nun önde gelen iş insanlarından aldığı tohum yatırımıyla Türkiye’de yola çıkan MenaPay, bir yıl içinde 15 kişilik teknik ekip dahil 35 kişilik bir kadroya ulaşarak ürün geliştirme sürecini tamamladı. BADEER ve Türkiye Blockchain Zirvesi gibi prestijli etkinliklerde yatırımcıların ve katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan MenaPay, İslami finans esaslarına uygun, blockchain tabanlı, şeffaf, güvenli ve bankaya gerek duymayan ilk ödeme çözümünü getiriyor.

18 ülkenin yeni ortak para birimi: MenaCash

Orta Doğu’da ödeme alanında dijital dönüşümün kapısını açan MenaPay Ödeme Platformu, blockchain teknolojisinin denetlenebilirlik özelliği sayesinde kullanıcı güveni ve sistem şeffaflığını kolaylıkla sağlayabiliyor. MenaPay Ödeme Platformu’nda para transferleri ve para giriş çıkışları bağımsız denetleme şirketleri tarafından kontrol ediliyor. Faizin olmadığı ve 2’den fazla şahit sisteminin bulunduğu şeffaf bir ödeme altyapısı sunan MenaPay Ödeme Platformu üzerinden MenaCash ile gerçekleştirilen bütün işlemler blockchain teknolojisi sayesinde güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

MenaPay; e-ticaret alışverişlerinde, perakende mağazalarda ve kişiden kişiye transfer işlemlerinin ihtiyaç duyulduğu günlük yaşamın her alanında kredi kartı şartı olmadan kullanım sağlıyor. Platform üzerinde kullanılan para birimi MenaCash, her biri farklı para birimi kullanmakta olan ve 18 ayrı ülkeden oluşan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için ortak bir para birimi sağlıyor. Bu sayede, bölgedeki sınırlar arası transferler çok daha hızlı ve kolay hale geliyor.

İki ülke arasında para transferi sadece 5 saniye sürüyor

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MenaPay CPO’su Orhan Bayram ‘’MenaPay Ödeme Platformu bölge insanlarının günlük ihtiyaçlarında kullanabilecekleri ve bölgeye özel kültürel uyum sağlayacak şekilde tasarlandığı gibi, entegre bir iş sistemi çözümünü de kullanıcılarına sunuyor. MenaPay QR kodlu ödeme altyapısı ile tüm ödeme işlemlerini blockchain üzerinde gerçekleştirirken her bir işlem maksimum 5 saniyede gerçekleşiyor. Yenilikçi bir yaklaşım ile MENA bölgesi insanlarının nakit kullanım oranlarını düşürecek ve dünyanın en büyük nakitsiz toplumunu blockchain teknolojisini de kullanarak MENA bölgesinde inşa edeceğiz.’’ diyerek platformun getirdiği değerleri vurguladı.