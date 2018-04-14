Otomobilin mi var derdin var! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde açılış haberimiz Dijital Plakalar. Otomobilleri çalınmalara ve kazara karşı daha güvenli hale getirecek proje Dubai'de denenmeye başlayacak. God of War, PS4 aldırmaya yeter mi?
Program Akışı:
00:40 Dubai önümüzdeki ay dijital plaka denemelerine başlıyor
05:13 ODTÜ'nün geliştirdiği kamerayla sisli havalar artık engel değil
08:14 Grand Theft Auto V Tüm Zamanların En Kârlı Eğlence Ürünü Oldu
10:38 Grand Theft Auto IV'ün Bazı Şarkıları Yakında Kaldırılacak
14:32 Maliye Bakanı Ağbal uyardı: İnternetten para kazananlar vergisini ödeyecek
18:30 Leap Motion 100$ civarında bir zengin gerçeklik kaskı tasarladı
22:27 God of War oynadık, konuştuk, tartıştık!
40:25 ABD Gıda ve İlaç Dairesi göz hastalıklarını tespit eden yapay zeka yazılımını onayladı
47:04 Federal Ticaret Komisyonu garanti etiketlerine savaş açtı
49:10 Ghost Recon: Wildlands'e Splinter Cell görevleri geldi
50:03 Hollywood filmlerinin Türkiye'de çekilmesi için teşvik
54:11 Apple HomePod satışları hayal kırıklığı yarattı
1:00:01 Gümrük vergi muafiyeti sınırı 22 euro'ya indi
05:13 ODTÜ'nün geliştirdiği kamerayla sisli havalar artık engel değil
08:14 Grand Theft Auto V Tüm Zamanların En Kârlı Eğlence Ürünü Oldu
10:38 Grand Theft Auto IV'ün Bazı Şarkıları Yakında Kaldırılacak
14:32 Maliye Bakanı Ağbal uyardı: İnternetten para kazananlar vergisini ödeyecek
18:30 Leap Motion 100$ civarında bir zengin gerçeklik kaskı tasarladı
22:27 God of War oynadık, konuştuk, tartıştık!
40:25 ABD Gıda ve İlaç Dairesi göz hastalıklarını tespit eden yapay zeka yazılımını onayladı
47:04 Federal Ticaret Komisyonu garanti etiketlerine savaş açtı
49:10 Ghost Recon: Wildlands'e Splinter Cell görevleri geldi
50:03 Hollywood filmlerinin Türkiye'de çekilmesi için teşvik
54:11 Apple HomePod satışları hayal kırıklığı yarattı
1:00:01 Gümrük vergi muafiyeti sınırı 22 euro'ya indi
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Önceden UNCHARTED 4 için, bu oyun çok fazla abartılıyor diyordun. Oyunu beğenenleri fan olarak lanse ediyordun ama şimdi aynı cümleleri sen kuruyorsun çok enteresan :D
Birde Bond filminde, bahsettiğiniz motosiklet çekimi için, çatıya zarar gelmesin diye motorun geçeceği yerlere plastikler yerleştirildi, kırık olan kiremitlet düzeltildi.
Ama o çatı zaten çok kötü olduğundan ve o dönem, tarihi yer için nasıl çekime izin verirsiniz diye yaygara koptuğundan, olay bond filmi çekimlerine patladı.
Demek istediğim orası zaten harabe gibiydi :D
Adamlar tam tersi, bizim göstermediğimiz saygıyı göstermişlerdi oraya.