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Otomobilin mi var derdin var! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
6,5b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde açılış haberimiz Dijital Plakalar. Otomobilleri çalınmalara ve kazara karşı daha güvenli hale getirecek proje Dubai'de denenmeye başlayacak. God of War, PS4 aldırmaya yeter mi?
Program Akışı:
00:40 Dubai önümüzdeki ay dijital plaka denemelerine başlıyor
05:13 ODTÜ'nün geliştirdiği kamerayla sisli havalar artık engel değil
08:14 Grand Theft Auto V Tüm Zamanların En Kârlı Eğlence Ürünü Oldu
10:38 Grand Theft Auto IV'ün Bazı Şarkıları Yakında Kaldırılacak
14:32 Maliye Bakanı Ağbal uyardı: İnternetten para kazananlar vergisini ödeyecek
18:30 Leap Motion 100$ civarında bir zengin gerçeklik kaskı tasarladı
22:27 God of War oynadık, konuştuk, tartıştık!
40:25 ABD Gıda ve İlaç Dairesi göz hastalıklarını tespit eden yapay zeka yazılımını onayladı
47:04 Federal Ticaret Komisyonu garanti etiketlerine savaş açtı
49:10 Ghost Recon: Wildlands'e Splinter Cell görevleri geldi
50:03 Hollywood filmlerinin Türkiye'de çekilmesi için teşvik
54:11 Apple HomePod satışları hayal kırıklığı yarattı
1:00:01 Gümrük vergi muafiyeti sınırı 22 euro'ya indi
 

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kollaps 1 yıl en beğenilen
mesut çevik mümkünse oyun yorumlamasın.
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Herhangibirkullanici 1 yıl
MEsut Çevik :D
Önceden UNCHARTED 4 için, bu oyun çok fazla abartılıyor diyordun. Oyunu beğenenleri fan olarak lanse ediyordun ama şimdi aynı cümleleri sen kuruyorsun çok enteresan :D
Birde Bond filminde, bahsettiğiniz motosiklet çekimi için, çatıya zarar gelmesin diye motorun geçeceği yerlere plastikler yerleştirildi, kırık olan kiremitlet düzeltildi.
Ama o çatı zaten çok kötü olduğundan ve o dönem, tarihi yer için nasıl çekime izin verirsiniz diye yaygara koptuğundan, olay bond filmi çekimlerine patladı.
Demek istediğim orası zaten harabe gibiydi :D
Adamlar tam tersi, bizim göstermediğimiz saygıyı göstermişlerdi oraya.
MEsut Çevik :DÖnceden UNCHARTED 4 için, bu oyun çok fazla abartılıyor diyordun. Oyunu beğenenleri fan olarak lanse ediyordun ama şimdi aynı cümleleri sen k...
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Lord Melkor 1 yıl
Mesut Çevik in gevşek oyun yorumları yüzünden izlemeyi bırakmıştım. Bu hafta teknoseyir kısa çıkınca tekrar izledim. God of War kısmından sonra tekrar izlememek üzere videoyu kapattım. Bu yaşta bu kadar editörlük yapıp nasıl böyle sığ olunur aklım almıyor. 1 saat oynamış mekanlar küçük diyor sen 1 saatte ne gördün acaba ? 1 saat oynamış 8.5 gibi duruyor diyor bu kafadan bende istiyorum
Mesut Çevik in gevşek oyun yorumları yüzünden izlemeyi bırakmıştım. Bu hafta teknoseyir kısa çıkınca tekrar izledim. God of War kısmından sonra tekrar izlememe...
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KendineAteist 1 yıl
İşyerinde izledim gayet zevkli bir programdı :)
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DH Misafiri 1 yıl
Yılın en iyi oyunları yine konsolda! Mesut Çevik üzgünüm ama bükemediğin bileği öpeceksin. God of War yine tarih yazdı rakibi olmayan bir oyun. Esas PC'de oyun olmamasını yorumlayın RDR bile çıkmadı 2 geliyor :P
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warmkitty 1 yıl
yeniliklerden haberdar ediyorsunuz bizi çok teşekkürler. gow3 için ps3, uncharted 4 için ps4 alıp bitirip satmış biri olarak bende Mesut Çevik ile aynı düşüncedeyim bence ps4 aldırtmaya değecek tek oyun uncharted4 tür bir xboxone onex sahibi olarak da görüşüm budur bende illa oynamalıyım duygusunu yaratamadı gow4. Zevkler renkler tartışılmaz.
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herkezisyan 1 yıl
Bu muhabbeti severek takip ediyorum muhteşem bir ikili tepkiler zıtlaşmalar sanki, karagözle hacivat izliyomuşum hissi veriyor bazen oyun ve teknolojiyi sizinle takip ediyoruz azı çoğuyla tadı tuzuyla, gow herzaman efsaneydi muhtemelen çok sattırıcak ps4 muhtemelen sony nin amacı pro sattırmak ama bakalım ilerleyen günlerde görünen yorumlarınızı bekliyoruz
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HIGHER 1 yıl
UC4'den daha kötü bir oyunsa bu gow, most overrated demektir.
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CILGIN_TURK_96 1 yıl
Mesut abi oyunla ilgili yorumlarına devam et God of war'a yaptigin yorumlara katılmasam bile farklı yorumların olması güzel bir sey bence. Enis abi ile beraber böyle devam edin şahsen ben eğlenerek izliyorum..
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sniko1 1 yıl
Umarım Mesut abi buradaki belki de doğru fakat acımasızca olan yorumları kafasına takmıyordur.
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34sem 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Mesut reis seviyorum seni. Sakin yanlis anlama.



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-Dark Poison- 1 yıl
Mesut oyun yorumlamasın diyenlerden gına geldi.Adamın bende bazı programlarında görüşlerine katılmıyorum,ama kendi fikrini veya düşüncesini söylemesin demek ne demek?Böyle iş olmaz.1 saat içinde gördüklerini sevmemiş,editoryal olarak değil,oyunu oynayan biri olarak ilk bir saatlik kısmı ağır bulduğunu,diğer oyunlarda açılışların hep epik olduğunu,bu fiyata hemen alınmaması gerektiğini ve oyun puanlamalarının da ne şekilde yapıldığından dem vurmuş.Dediklerinin çoğu doğru.Birşeyi sevmek ya da sevmemek kimsenin tekelinde değil.Uncharted 4 de sıvadığını zaten kendisi de dedi.
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Yersiz Yurtsuz 1 yıl
Enis teknoloji haberlerinde acayip sıkılıyor ve genelde konuşmuyor bile
Mesut Çevik de oyunlar hakkında sizi tatmin edecek şeyler söylemeyebilir azıcık tahammülünüz olsun
Beğenmiyorsanizda izlemeyin
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