Özel Video: Akdeniz Oyunları'nın donanımsal altyapısı Dell'e emanet

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Her 4 yılda bir düzenlenen Uluslararası Akdeniz Oyunları bu defa ülkemizde, Mersin'de gerçekleştiriliyor. 20-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak bu dev spor organizasyonu için sıfırdan yeni bir teknoloji altyapısı oluşturuldu. Dell ürünleri kullanılarak inşa edilen bu yapı ve detayları, yüksek güvenlikli sistem odalarına akredite olarak girdiğimiz bu videomuzda.
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Ekonomik krize giren Yunanistan'dan alınarak ülkemize verilen kıtalararası bir yarışma ve bu yarışma için yüzlerce mühendisin iki ay gibi bir sürede kurduğu teknolojik bir altyapıyı, hem kuranların hem de ekipmanları sağlayanların gözünden ekranlara getiriyoruz. Amacımız reklam olsaydı, sadece Dell ürünlerini çeker, Dell yetkilisini ekranlara getirir ve videoyu bitirirdik.
Ancak biz video daha renkli bir hal alsın, Mersin ve çalışmaları daha iyi aktaralım diye videomuzda Mersin şehir görüntülerine kadar olabildiğince fazla detaya yer verdik. Kimse kusura bakmasın ama ortaya konmuş büyük bir emek var, belki videoyu bile izlemeyen bazılarının "reklam" ifadeleri malesef doğru değil. Dilediğiniz videomuzu izlemekte özgürsünüz, reklam olduğunu düşünüyorsanız izlemeyebilirsiniz ama asılsız ya da arka planda harcanan emeği bilmeden yapılmış karalayıcı yorumlar malesef yapıcı olmaktan çok uzaklar.
İyi forumlar dilerim.