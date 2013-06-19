Özel Video: Akdeniz Oyunları'nın donanımsal altyapısı Dell'e emanet

Her 4 yılda bir düzenlenen Uluslararası Akdeniz Oyunları bu defa ülkemizde, Mersin'de gerçekleştiriliyor. 20-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak bu dev spor organizasyonu için sıfırdan yeni bir teknoloji altyapısı oluşturuldu. Dell ürünleri kullanılarak inşa edilen bu yapı ve detayları, yüksek güvenlikli sistem odalarına akredite olarak girdiğimiz bu videomuzda.

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