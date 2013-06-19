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Özel Video: Akdeniz Oyunları'nın donanımsal altyapısı Dell'e emanet

6 yıl
4,4b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Her 4 yılda bir düzenlenen Uluslararası Akdeniz Oyunları bu defa ülkemizde, Mersin'de gerçekleştiriliyor. 20-30  Haziran tarihleri arasında yapılacak bu dev spor organizasyonu için sıfırdan yeni bir teknoloji altyapısı oluşturuldu. Dell ürünleri kullanılarak inşa edilen bu yapı ve detayları, yüksek güvenlikli sistem odalarına akredite olarak girdiğimiz bu videomuzda. 
 

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fx57 6 yıl en beğenilen
Merhaba,

Ekonomik krize giren Yunanistan'dan alınarak ülkemize verilen kıtalararası bir yarışma ve bu yarışma için yüzlerce mühendisin iki ay gibi bir sürede kurduğu teknolojik bir altyapıyı, hem kuranların hem de ekipmanları sağlayanların gözünden ekranlara getiriyoruz. Amacımız reklam olsaydı, sadece Dell ürünlerini çeker, Dell yetkilisini ekranlara getirir ve videoyu bitirirdik.

Ancak biz video daha renkli bir hal alsın, Mersin ve çalışmaları daha iyi aktaralım diye videomuzda Mersin şehir görüntülerine kadar olabildiğince fazla detaya yer verdik. Kimse kusura bakmasın ama ortaya konmuş büyük bir emek var, belki videoyu bile izlemeyen bazılarının "reklam" ifadeleri malesef doğru değil. Dilediğiniz videomuzu izlemekte özgürsünüz, reklam olduğunu düşünüyorsanız izlemeyebilirsiniz ama asılsız ya da arka planda harcanan emeği bilmeden yapılmış karalayıcı yorumlar malesef yapıcı olmaktan çok uzaklar.

İyi forumlar dilerim.
Merhaba,Ekonomik krize giren Yunanistan'dan alınarak ülkemize verilen kıtalararası bir yarışma ve bu yarışma için yüzlerce mühendisin iki ay gibi bir ...
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o0SonTR0o 6 yıl
stada 1,5 km uzaklıktayım data kablosunu döşemiyorsunuz. inşallah alev alırda tüm yatırımlar çöker. belirteyim telcom türk telekom adına fiber optik döşeyen taşeron firma. ben 1mb hız alıyorum 1.5 km ötede kro mahallesinde adam 8mb fiber internet alıyor. yapacağınız yatırımlar neyse.
stada 1,5 km uzaklıktayım data kablosunu döşemiyorsunuz. inşallah alev alırda tüm yatırımlar çöker. belirteyim telcom türk telekom adına fiber optik döşeyen ta...
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Aydenz 6 yıl
son dakikalar aaaa eeeeeeee ııııııı ooooo iiiii bune la
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daedlus 6 yıl
şu oyunları güzel yapalımda 2020 yi de bize versinler
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dapda 6 yıl
Salı günü oynanacak basketbol finaline bilet arıyorum. Var mı satan falan?
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isosonsuz 6 yıl
Dell in sistem mühendisi nasıl kitap gibi konuşuyor? Adamın cümleleri uzun ve baya karışık olmasına rağmen anlatım bozukluğu yapmadan bitirebildi cümlelerini. Bi de Erdi beyin konuşmasından sonra çok yavaş geldi, hızlandırmak istedim.

Gerçi bu aralar Erdi beyin videolarına çok alıştım, diğerleri çok yavaş geliyor. Özellikle Ekrem beyin konuşmalarını dinleyemiyorum bile.
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YangınYeri 6 yıl
George Jetson
bence bi stream kurun dh sunucuları üstünden dh tv logosu olsun 24 saat yayın yapsın 2si bir olur mobilite olur inceleme videoları olur sırayla göstersin aralara reklamda koyarsınız para kazanırsınız. Altta resimde koydum üst bara sabitleme seçeneği olsun forumda gezerken küçük ekranda hem izleriz. Arada canlı yayında yaparsınız.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Fikir güzel ama bant genişliği yetmez bence bu kadar üyeye stream yapmaya.
Belki ustream gibi servislerden Premium üyelik bazında bir üyelik ile bant genişliği artırılarak yayın yapılabilir. Aslında olimpiyat oyunlarından canlı yayın yaparak Mersin'de bu teknolojik altyapıyı detaylı bir şekilde Mesut Çevik ile sohbet havasında yapılabilirdi. Ama bü iş için de bir bütçe ve herkesin programının uygun olması gerekiyor.
Ben açıkçası bu videodan dolayı dh ekibine teşekkür ediyorum. Ortada bir emek olduğu bariz belli. Tek dileğim inşallah gün gelir böyle bir oyuna da dell gibi yabancı firmalar yerine kendi üretimimiz olan sistemlerle sunucularla sponsor olabiliriz.
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byhackermstf 6 yıl
700 access point demişler çok mu abartmışlar yoksa bana mı öyle geldi
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_tayfun_ 6 yıl
Eğer bu video reklam değil inceleme olsaydı başlığı böyle olmazdı : Akdeniz Oyunları'nın donanımsal altyapısı Dell'e emanet
Eğer bu video reklam olmasaydı marka değil donanım olurdu içinde.
Videoda CPU markası ve özellikleri GPU markası ve özellikleri RAM markası ve özellikleri kamera markası ve özellikleri... olurdu. Oysa Videodan anlaşılan tek şey kullanılan malzemelerin sadece DELL MARKA olduğu.
Bu videonun reklam olmadığını savunan akıl bence DELLİ...
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Tranquilizer 6 yıl
arkadaş ben böyle açılış töreni görmedim.

sahaya yansıtılan animasyonlar resmen aşmış.

internet altyapısı neyse de animasyonların nasıl ve kim tarafından yapıldığı hakkında bilgi alabileceğimiz bir site veya video var mıdır?

londra olimpiyatlarının açılışından daha iyi bir animasyon gösterisi vardı.
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onur01651 6 yıl
Access pointin modelini öğrenen varmı?
Deneyelim bakalım nası bişimiş :)
Bu arada ikinci adamın ne zaman konuşmasını zaplasım hep ıı ya denk geldi :D
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Gl4dius 6 yıl
donanimhaber ekibi neden mersinde küçük çaplı bir buluşma ayarlamadınız ayarlasaydınız çok güzel olurdu ben hatay'dayım ama eğer öyle bir organizasyon olsaydı gelirdim hemen
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atlantice 6 yıl
Bu oyunlar bitince bunca ekipman, server , All-İn-One pc ne olacak.
Emeği geçenleri kutluyorum. Güzel bir organizasyon güzel bir proje. Dell iyi bir seçim.
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DraGonS 6 yıl
Benim site kodlamamda Allah'a emanet vallaha. O kadar kodladık kodladık hala hata alıyorum. Ulen PHP.
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batkent 6 yıl
çok merak ediyorum ttnet oraya nasıl bir İnternet sağlıyor
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