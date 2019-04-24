Özel fiyatlı FHD 60FPS oyuncu kasaları "DH-i1 ve DH-i2 incelemesi"

İtopya'da topladığımız, Donanım Haber'e özel fiyatlı GTX1660Ti'lı DH-i1 ve RX570'li DH-i1'in tasarımlarını değerlendiriyor, bileşenlerini sınıyor ve güncel oyunlardaki performansını ölçüyoruz.

İtopya çeşitli bilgisayar donanımlarını teker teker de temin edebileceğiniz veyahut etlisine sütlüsüne karışmadan hazır oyuncu kasaları da alabileceğiniz bir yer, bir site. İster Acıbadem’deki mağazalarından yetkili arkadaşlara danışıp görüp alın, ister sitesinden.



Bu sefer elimizde iki kasamız var. Amacımız ikisinde de FHD 60 kare/saniye oyun deneyimi. RX570’li olanı biraz daha fiyat odaklı, GTX1660Ti’lı olan daha pahalı daha güçlü. İkisinin de teknik özelliklerini görüyorsunuz, ikisinde de aynı anakart, aynı işlemci, aynı RAM, aynı SSD’yi kullandık, ekran kartı, kasa ve PSU farklı özellikle.



DH-i1 ile başlayalım. Kasa DH-A1’de de kullandığımıza benzeyen Sharkoon TG4 RGB. Metal ve temperli camdan oluşan yapısı, ki fiyatına göre bu kadar temperli cama sahip nadir kasalardan biri, memnun kaldığım bir kasa diyebilirim. Önünde 3 tane, sık dokulu filtreli, içerisinin havadarlığı konusunda sorun yaratamıyor, arkasında da 1 tane 12CM’lik RGB fan bulunuyor, DH-A1’deki TG5’in fanları tenk renkliydi, TG4 RGB'de farklı renkler ve efektler var, yeterince de akıcı geçişleri var. İçi içerisinde kullandığımız parçalara göre gayet ferah. Önünde iki USB 3.0 portu ve 3.5mm ses, mikrofon giriş çıkışı var.

DH-i2. Cooler Master MasterBox MB511. Temperli camlı gibi görünüyor ama değil, pleksi malzeme, temperli camla hissiyatı, dayanıklılığı bir değil kesinlikle, geri kalanı çelik malzeme. Önünde 3 tane, arkasında 1 tane, toplam 4 tane 12CM fan. Fanlar molexlerden birine bağlı yine, devir ayarlı değiller. İçi yine ferah, bunda powersupply ve 3.5 inç disklerin haznesi örtülü. Önünde iki USB 3.0 portu, yine 3.5mm ses, mikrofon giriş çıkışı var.



İşlemcimiz Intel’in 9. nesil i5 9400F’si. 14nm mimarili 6 çekirdekli, tek çekirdek için 4.1, tüm çekirdekler için 3.9GHz’e çıkabiliyor. F ibaresi içerisinde entegre grafik birimi olmadığını belirtiyor, hız aşırtma yapamıyorsunuz.

Corsair’ın Vengeance LPX serisi 2666MHz hızında çalışan 8GB DDR4 RAM’i eşlik ediyor. DH-i1’in GPU tarafında Asus GTX1660Ti Dual var. Turing mimarili, 6GB GDDR6 bellekli kartın GPU’su oyunlarda 1.9GHz’e kadar çıkıyor. DH-i2’de ise Asus ROG Strix RX570 var. Ellesmere mimarili, 4GB GDDR5 bellekli kartın GPU’su 1.3GHz’de çalışıyor.



Tüm bileşenlere de Asus’un giriş segmenti anakartlarından LGA 1151 soketli EX-H310M-V3 ev sahipliği yapıyor. İki RAM slotlu, 32GB’a kadar yükseltebilirsiniz. 2 USB 3.1 1. jenerasyon, 4 tane de USB 2.0 portu var, anakart üzerinden ön paneldeki portlar için mesela ekstra çıkış alınabiliyor. Ses yongası Realtek ALC887, 8 kanal ses çıkışı destekli, kulaklıkla denedim bu portları, yeterince besleyebildi kulaklığımı.



Depolama için QLC NAND, yani tasarruf odaklı yongaların kullanıldığı ADATA SU630’un 480GB olanını tercih ettik. Fiyatı iyi, performansı fiyatına göre iyi, 100TB yazım ömrü garanti edilmiş. Sistem hızlı açılıyor, akıyor, durmuyor hiç, bunun yanına elbette depolama için bir HDD lazım, tercih sizin, özelleştirme arayüzünden istediğinizi ekleyin.

Şimdi sıra geldi oyun testlerine. FHD odaklı sistemler bunlar ama 2K ve 4K’daki performanslarını da görmenizi istedim, karşılaştırırken ihtiyacınız olabilir.

(Tüm oyun test sonuçlarını görmek için videoyu izleyin)



Skorları gördünüz, GTX1660Ti’lı olan doğal olarak RX570’li olandan daha iyi skorlar veriyor, özellikle de GTA 5 ve PUBG’de ciddi fark var, defalarca test yapıp elde ettiğimiz ortalama skorlar bunlar. Aradaki fiyat farkına göre performans farkı çok mu, bazı oyunlarda benzer, yakın sonuç aldığı da oldu sistemlerin ama çoğu oyunda FHD’de %25 civarı ama misal veriyorum PUBG’de %40’ı geçiyor fark, daha fazla performans için GTX1660Ti’ı olan tercih edilmeli elbette.



Darboğaz var mı, işlemci kullanımlarını da görüyorsunuz, GTX1660Ti’lı olan daha fazla kare/saniye ürettiği için işlemci kullanımı daha yüksek ama %100’ü görmüyor işlemci, RX570’da daha düşük zaten kullanım, dolayısıyla işlemci, ekran kartı için bir sınırlayıcı, bir limit değil iki sistemde de. i5 9400F / GTX1660Ti ikilisinde ileride bir ekran kartı yükseltmesi yapacaksanız işlemciyi de yükseltmeniz gerekecektir. i5 9400F’in taşıyabileceği en iyi ekran kartı bu videonun çekildiği tarih itibarıyla GTX1660Ti seviyesinde bir ekran kartı.



Termal başarıma gelirsek iki kasanın da ısı değerlerini görüyorsunuz, özellikle maksimum değerlere bakabilirsiniz, özetle ikisinde de sorun teşkil edecek bir durum yok.



İşlemciler aynı olmasına rağmen birinde maksimum sıcaklık daha yüksek, işlemciler aynı olsa da ihtiyaç duydukları voltaj değeri, anakartın belirlediği voltaj değeri farklı olabiliyor, farkı bu doğruyor, elle işlemci voltajını ayarlayabilir, sisteminizin daha serin çalışmasını sağlayabilirsiniz. Her sistem için geçerli bu, elinizdeki bilgisayarda da aynısını yapabilirsiniz mesela.

Ürettikleri gürültü anlamında RX570’li sistem daha sessiz ama ikisi de kafa yoracak bir gürültü, fan gürültüsü üretmiyor, ekleyebileceğim çok bir şey yok.



İtopya DH-i1 ve DH-i2. Videonun çekildiği tarih itibarıyla i1 4699, i2 3799TL ama şunu vurgulayayım, bunlar kampanyalı fiyatlar, sınırlı sayıda sistem bu fiyatta olacak, zaten daha önceki sistemlerimiz de piyasanın altında fiyata sahiplerdi, bunlar kampanya döneminde daha da altında olacak piyasanın, siz de piyasayla karşılaştırın.

Bu videoyu izlediğiniz tarihte de güncel fiyatına mutlaka bakın, Dolar-TL ne olacakları belli olmuyor. FHD çözünürlük odaklı sistemlerimiz ve performansları, tüm detaylar artık elinizde, iyi araştırın, iyi düşünün taşının, en iyi fiyatı bulduğunuz yerden alın.