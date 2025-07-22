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    Kablolara elveda: 8.6 kilometre uzağa kablosuz enerji gönderildi

    Kablolara ihtiyaç duymadan kilometrelerce uzaktaki bir hedefe enerji göndermek artık bilim kurgu değil. ABD Savunma Bakanlığı, gerçekleştirdiği son testle 8.6 km’lik rekor bir seviyeye ulaştı.

    Kablolara elveda: 8.6 kilometre uzağa kablosuz enerji gönderildi

    Uzaktan enerji aktarımı konusunda çığır açan bir gelişmeye imza atan DARPA, kablosuz güç iletimi alanında yeni bir dönemin kapısını araladı. ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı, POWER (Persistent Optical Wireless Energy Relay) adını verdiği program kapsamında, 15 Haziran 2025’te gerçekleştirdiği testte, 800 watt gücündeki enerjiyi 8,6 kilometrelik mesafeye başarıyla iletti. Bu tarihi test, bugüne kadarki en uzun menzilli yüksek güçlü kablosuz enerji aktarımı olarak kayıtlara geçti.

    Testin temelinde, Teravec Technologies tarafından yalnızca üç ayda geliştirilen bir yer istasyonu yer alıyor. Kızılötesi lazer ışını, atmosfere rağmen hedefe net şekilde odaklanarak, özel tasarlanmış fotovoltaik hücreler aracılığıyla elektriğe dönüştürüldü. Parabolik bir ayna yardımıyla odaklanan ışın sayesinde, enerji dönüşüm oranı yaklaşık yüzde 20 seviyelerine ulaştı. Sadece 30 saniyelik bu kısa sürede, 1 megajulün üzerinde enerji başarıyla transfer edildi. Hatta sistemin performansını göstermek için deney sırasında bir miktar mısır bile patlatıldı.

    Bu başarıyı diğer denemelerden ayıran en kritik unsur, iletimin yalnızca yüksek güçte değil, aynı zamanda uzun mesafede gerçekleştirilmesi oldu. Lazer demetinin atmosferdeki dalgalanmalardan etkilenmesini önlemek için sistemde adaptif optikler ve hassas yönlendirme mekanizmaları kullanıldı. Daha önce 400 watt gücünde bir lazer, 1 kilometrelik menzilde 12 saat boyunca çalıştırılmıştı. DARPA ise bu kez önceliği süreden ziyade menzile verdi.

    Projenin ilk aşaması White Sands Füze Test Sahası'nda tamamlandı. Şimdi gözler ikinci fazda. 2027 yılına kadar, 10 kilowatt'lık enerjinin 200 kilometrelik mesafeye iletilmesi hedefleniyor. Üstelik bu defa havadan havaya enerji aktarımı da gündemde. Böylece uzak üslere, insansız hava araçlarına ya da izole veri merkezlerine enerji göndermek mümkün hale gelebilir.

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