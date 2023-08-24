Japonya'da kara borsaya düşen yerli cam mousepad üreticisiyle özel röportaj!

Bu videomuzda Japonya'da kısa sürede stokları tükenen ve kara borsaya düşen yerli cam mousepad üreticisi Wraith Esports'un kurucularından Yiğit Mandıroğlu ile özel bir röportaj yaptık.

Oyuncu ekipmanı deyince aklımıza birçok global marka geliyor. Özellikle mousepad konusunda küçükten büyüğe birçok şirketi pazarda görebiliyoruz. Bu videomuzda da yerli cam mousepad üreten Wraith Esports'un kurucularından Yiğit Mandıroğlu ile özel bir röportaj yaptık. Japonya'da da satış yapan bu markanın özel olarak üretmiş olduğu cam mousepad'lerden bir tanesi enteresan bir hikayeye sahip. Biz de bu videomuzda hem bu hikayeyi hem de markayı sizlere anlatmak istedik. Ürünlere genel bir bakış attığımız videomuz da yakında yayında olacak. Siz şimdilik ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

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