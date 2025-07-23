TF-2000 Hava Savunma Muhribi için imzalar atıldı: Yeni tasarım tanıtıldı

TF-2000'de imzalar atıldı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASFAT ve SSB arasında 4 adet Açık Deniz Karakol Gemisi (7-10) ve Faz-2 sözleşmesi kapsamında 1 adet TF-2000 Hava Savunma Muhribinin inşasına yönelik anlaşmalar, SSB Standında, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, MSB Bakan Yardımcısı Musa Heybetli ve ASFAT Genel Müdürü Prof. Mustafa İlbaş arasında imzalandı.
TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Türkiye’nin milli tasarımıyla geliştirilen ve hava savunma kabiliyetleriyle donatılmış ilk destroyeri olacak. Hedefi; Türkiye’nin hem kıyı savunması hem de açık denizlerdeki hava savunma mimarisini güçlendirmek.
Hem karasal savunma hem de donanma unsurlarının hava savunması için kritik bir yapı taşı olarak konumlanan TF-2000, aynı zamanda balistik füze savunma görevlerine de hazır hale getirilecek. Yüksek sarsıntı direnci, düşük görünürlük ve elektromanyetik iz gibi özelliklerle hem görünmez hem dayanıklı bir platform olacak.
Geminin inşası 2025 yılı itibariyle başladı. TF-2000’in göreve alınmasıyla birlikte Türkiye, NATO görev gruplarında çok daha etkin rol oynayabilecek ve açık denizlerde hava üstünlüğü sağlayabilecek bir kapasiteye ulaşacak.
TF-2000 teknik özellikler ve silah sistemleri
- Boy: 149 metre
- Genişlik: 21,3 metre
- Deplasman: 8.300 ton
- Azami Hız: 26+ knot
- Menzil: 180 gün ana üst desteği, 45 gün lojistik destek almadan görev yapabilme
- Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)
- İntikal hızı: 17kts
- Seyir sığası (Menzil): 5.000nmi (17kts hızda)
- Tahrik: CODOG (2 adet gaz türbin ve 2 adet dizel makine)
- Güç: 4 adet dizel jeneratör
Silah ve sistem entegrasyonu
- 96 hücreli MİDLAS Dikey Atım Sistemi (VLS): 32 baş kısımda, 64 gövde ortasında. Atmaca ve Gezgin füzeleriyle uyumlu
- ÇAFRAD AESA Radar Sistemi: Uzun menzilli arama ve hedef takip
- Elektronik Harp Sistemi: Hem elektronik destek hem de elektronik taarruz yetenekleri
- 127 mm Ana Top ve 25 mm Stabilize Silah Sistemi
- Yakın Hava Savunma Sistemi (CIWS)
- PDMS – Nokta Hava Savunma Füzesi Sistemi
- 2x3 Torpido Fırlatma Sistemi ve Torpido Aldatıcı Sistem
- Bow Mounted ve Düşük Frekanslı Aktif Sonar
- GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS)
- Yakın hava füze sistemi
Ayrıca TF-2000, insansız deniz araçları (USV) ve sürü İHA kabiliyetleri gibi yükselen teknolojilere de açık mimarisi sayesinde entegre edilebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya