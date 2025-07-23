Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TF-2000 Hava Savunma Muhribi için imzalar atıldı: Yeni tasarım tanıtıldı

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASFAT ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi için imzalar atıldı. Böylelikre geminin inşası resmi olarak başladı.

    TF-2000 Hava Savunma Muhribi için imzalar atıldı, inşaat başladı Tam Boyutta Gör
    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASFAT ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan yeni sözleşmeyle Faz-2 kapsamında ilk TF-2000 muhribinin inşası için düğmeye basıldı, imzalar atıldı. Proje kapsamında ayrıca dört adet Açık Deniz Karakol Gemisi'nin (ADKG 7-10) üretimi de karara bağlandı.

    TF-2000'de imzalar atıldı

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASFAT ve SSB arasında 4 adet Açık Deniz Karakol Gemisi (7-10) ve Faz-2 sözleşmesi kapsamında 1 adet TF-2000 Hava Savunma Muhribinin inşasına yönelik anlaşmalar, SSB Standında, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, MSB Bakan Yardımcısı Musa Heybetli ve ASFAT Genel Müdürü Prof. Mustafa İlbaş arasında imzalandı.

    TF-2000 Hava Savunma Muhribi için imzalar atıldı, inşaat başladı Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin vitrin projelerinden biri olan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribinin güncellenmiş tasarımıyla öne çıktı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı desteğiyle, KFA Fuarcılık AŞ organizasyonunda düzenlenen IDEF 2025’te dikkatleri üzerine çeken TF-2000, Türkiye'nin denizlerdeki hava savunma gücünü yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

    TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Türkiye’nin milli tasarımıyla geliştirilen ve hava savunma kabiliyetleriyle donatılmış ilk destroyeri olacak. Hedefi; Türkiye’nin hem kıyı savunması hem de açık denizlerdeki hava savunma mimarisini güçlendirmek.

    TF-2000 Hava Savunma Muhribi için imzalar atıldı, inşaat başladı Tam Boyutta Gör
    Yeni tasarımda dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri, radar ve elektronik harp sistemlerinin daha kompakt ve verimli bir düzende yerleştirilmesi. Gemi üzerindeki ÇAFRAD radar sistemi, X-band ÇFR çok işlevli radar ile S-band UMR uzun menzilli radar bileşenlerinden oluşuyor. Bu çift bantlı AESA radar mimarisi sayesinde TF-2000, uzun menzilli hedef tespitinden yüksek hassasiyetli hedef takibine kadar geniş bir görev yelpazesini karşılayabiliyor.

    Hem karasal savunma hem de donanma unsurlarının hava savunması için kritik bir yapı taşı olarak konumlanan TF-2000, aynı zamanda balistik füze savunma görevlerine de hazır hale getirilecek. Yüksek sarsıntı direnci, düşük görünürlük ve elektromanyetik iz gibi özelliklerle hem görünmez hem dayanıklı bir platform olacak.

    Geminin inşası 2025 yılı itibariyle başladı. TF-2000’in göreve alınmasıyla birlikte Türkiye, NATO görev gruplarında çok daha etkin rol oynayabilecek ve açık denizlerde hava üstünlüğü sağlayabilecek bir kapasiteye ulaşacak.

    TF-2000 teknik özellikler ve silah sistemleri

    TF-2000 Hava Savunma Muhribi için imzalar atıldı, inşaat başladı Tam Boyutta Gör

    • Boy: 149 metre
    • Genişlik: 21,3 metre
    • Deplasman: 8.300 ton
    • Azami Hız: 26+ knot
    • Menzil: 180 gün ana üst desteği, 45 gün lojistik destek almadan görev yapabilme
    • Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)
    • İntikal hızı: 17kts
    • Seyir sığası (Menzil): 5.000nmi (17kts hızda)
    • Tahrik: CODOG (2 adet gaz türbin ve 2 adet dizel makine)
    • Güç: 4 adet dizel jeneratör

    Silah ve sistem entegrasyonu

    • 96 hücreli MİDLAS Dikey Atım Sistemi (VLS): 32 baş kısımda, 64 gövde ortasında. Atmaca ve Gezgin füzeleriyle uyumlu
    • ÇAFRAD AESA Radar Sistemi: Uzun menzilli arama ve hedef takip
    • Elektronik Harp Sistemi: Hem elektronik destek hem de elektronik taarruz yetenekleri
    • 127 mm Ana Top ve 25 mm Stabilize Silah Sistemi
    • Yakın Hava Savunma Sistemi (CIWS)
    • PDMS – Nokta Hava Savunma Füzesi Sistemi
    • 2x3 Torpido Fırlatma Sistemi ve Torpido Aldatıcı Sistem
    • Bow Mounted ve Düşük Frekanslı Aktif Sonar
    • GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS)
    • Yakın hava füze sistemi

    Ayrıca TF-2000, insansız deniz araçları (USV) ve sürü İHA kabiliyetleri gibi yükselen teknolojilere de açık mimarisi sayesinde entegre edilebilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 4 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 6 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 12 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lole ne kadar yatırdım buzdolabı motoru sürekli çalışır mi ds otomobil yorum kafada bir şey geziyor hissi s wallet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 F 5G
    Oppo Reno11 F 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum