TF-2000 Hava Savunma Muhribi için imzalar atıldı: Yeni tasarım tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASFAT ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan yeni sözleşmeyle Faz-2 kapsamında ilk TF-2000 muhribinin inşası için düğmeye basıldı, imzalar atıldı. Proje kapsamında ayrıca dört adet Açık Deniz Karakol Gemisi'nin (ADKG 7-10) üretimi de karara bağlandı.

TF-2000'de imzalar atıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASFAT ve SSB arasında 4 adet Açık Deniz Karakol Gemisi (7-10) ve Faz-2 sözleşmesi kapsamında 1 adet TF-2000 Hava Savunma Muhribinin inşasına yönelik anlaşmalar, SSB Standında, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, MSB Bakan Yardımcısı Musa Heybetli ve ASFAT Genel Müdürü Prof. Mustafa İlbaş arasında imzalandı.

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinin vitrin projelerinden biri olan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribinin güncellenmiş tasarımıyla öne çıktı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı desteğiyle, KFA Fuarcılık AŞ organizasyonunda düzenlenen IDEF 2025’te dikkatleri üzerine çeken TF-2000, Türkiye'nin denizlerdeki hava savunma gücünü yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Türkiye’nin milli tasarımıyla geliştirilen ve hava savunma kabiliyetleriyle donatılmış ilk destroyeri olacak. Hedefi; Türkiye’nin hem kıyı savunması hem de açık denizlerdeki hava savunma mimarisini güçlendirmek.

Tam Boyutta Gör Yeni tasarımda dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri, radar ve elektronik harp sistemlerinin daha kompakt ve verimli bir düzende yerleştirilmesi. Gemi üzerindeki ÇAFRAD radar sistemi, X-band ÇFR çok işlevli radar ile S-band UMR uzun menzilli radar bileşenlerinden oluşuyor. Bu çift bantlı AESA radar mimarisi sayesinde TF-2000, uzun menzilli hedef tespitinden yüksek hassasiyetli hedef takibine kadar geniş bir görev yelpazesini karşılayabiliyor.

Hem karasal savunma hem de donanma unsurlarının hava savunması için kritik bir yapı taşı olarak konumlanan TF-2000, aynı zamanda balistik füze savunma görevlerine de hazır hale getirilecek. Yüksek sarsıntı direnci, düşük görünürlük ve elektromanyetik iz gibi özelliklerle hem görünmez hem dayanıklı bir platform olacak.

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Geminin inşası 2025 yılı itibariyle başladı. TF-2000’in göreve alınmasıyla birlikte Türkiye, NATO görev gruplarında çok daha etkin rol oynayabilecek ve açık denizlerde hava üstünlüğü sağlayabilecek bir kapasiteye ulaşacak.

TF-2000 teknik özellikler ve silah sistemleri

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Boy: 149 metre

Genişlik: 21,3 metre

Deplasman: 8.300 ton

Azami Hız: 26+ knot

Menzil: 180 gün ana üst desteği, 45 gün lojistik destek almadan görev yapabilme

Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)

İntikal hızı: 17kts

Seyir sığası (Menzil): 5.000nmi (17kts hızda)

Tahrik: CODOG (2 adet gaz türbin ve 2 adet dizel makine)

Güç: 4 adet dizel jeneratör

Silah ve sistem entegrasyonu

96 hücreli MİDLAS Dikey Atım Sistemi (VLS): 32 baş kısımda, 64 gövde ortasında. Atmaca ve Gezgin füzeleriyle uyumlu

ÇAFRAD AESA Radar Sistemi: Uzun menzilli arama ve hedef takip

Elektronik Harp Sistemi: Hem elektronik destek hem de elektronik taarruz yetenekleri

127 mm Ana Top ve 25 mm Stabilize Silah Sistemi

Yakın Hava Savunma Sistemi (CIWS)

PDMS – Nokta Hava Savunma Füzesi Sistemi

2x3 Torpido Fırlatma Sistemi ve Torpido Aldatıcı Sistem

Bow Mounted ve Düşük Frekanslı Aktif Sonar

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS)

Yakın hava füze sistemi

Ayrıca TF-2000, insansız deniz araçları (USV) ve sürü İHA kabiliyetleri gibi yükselen teknolojilere de açık mimarisi sayesinde entegre edilebilecek.

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TF-2000 Hava Savunma Muhribi için imzalar atıldı, inşaat başladı

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