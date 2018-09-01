Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

PES 2019 - İlk Bakış

8 ay
8,5b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi lisansı olmadan çıkış yapan ama Spor Toto Süper Lig'in lisanslı bir şekilde yer aldığı PES 2019'a bir ilk bakış atıyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Digital Reaction1 8 ay en beğenilen
Şu herşeye çöp diyen aile özürü zamane bebelerin yorumunu bi geçin, winning eleven 11'la bu sevdaya başlayıp,PES 6 ile adriano napıyosun dedirten hatta PES 2014 ile coşturan PES geri döndü diyebilirim yıllar sonra aldığım en iyi PES oyunu.
Şu herşeye çöp diyen aile özürü zamane bebelerin yorumunu bi geçin, winning eleven 11'la bu sevdaya başlayıp,PES 6 ile adriano napıyosun dedirten hatta PES 2014...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cabriyo 8 ay
1996 fifa ile başladım,
2000de pese geçtim,
2010da fifaya geçtim
2018de fifa yapay zekadaki açıklar çok arttı. sürekli aynı taktik gol atıyorum.
2018 fifadan, 2019 pese geçen birisi varsa yorum yapabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Francis J. Underwood 8 ay
Şu ikisi birleşip düzgün bir şey ortaya çıkarsalar ne güzel olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Digital Reaction1 8 ay en beğenilen
Şu herşeye çöp diyen aile özürü zamane bebelerin yorumunu bi geçin, winning eleven 11'la bu sevdaya başlayıp,PES 6 ile adriano napıyosun dedirten hatta PES 2014 ile coşturan PES geri döndü diyebilirim yıllar sonra aldığım en iyi PES oyunu.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 8 ay
Çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psicik96 8 ay
Yıllarca Man Blu ve Man Red' i gerçekten MC ve MU takımlarıının takma isimleri olduğunu sanmıştım . Ah WE5
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akstrev 8 ay
Seninle maç etsek, sanırım seni param parça ederim. Superstar bana basit kaçıyor. En az 6 gol atıyorum. Elbet gol yemediğim maç yok. :D 3 falan yerim. Mühim olan katını atmak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,2b izlenme · 5 gün
11:28
2018 İtibariyle PlayStation 4'te Mutlaka Oynanması Gereken 10 Oyun
14,7b izlenme · 9 ay
10:01
Nvidia RTX 2080 ile Battlefield V'i oynadık! video inceleme
10,8b izlenme · 5 ay
10:41
Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı
539 izlenme · 1 sa. yeni video
24:39
Monster'da Bu Hafta - Grand Theft Auto V
7,5b izlenme · 8 ay
14:47
Monster'da Bu Hafta - Playerunknown's Battlegrounds
9,6b izlenme · 9 ay
15:01
2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 2
11,4b izlenme · 10 ay
17:41
Monster'da Bu Hafta - Crysis 3
9,1b izlenme · 3 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2,2b izlenme · 1 gün
25:17
Monster'da Bu Hafta - PES 2019
11b izlenme · 9 ay
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,3b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,6b izlenme · 1 hf.
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
12:34
2018'in 2. Yarısında Merakla Beklediğimiz 12 Oyun
13,8b izlenme · 10 ay
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
17:14
The Division 2 İlk İzlenim
6,9b izlenme · 2 ay
08:53
4K Forza Horizon 4 Video İnceleme
12b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim