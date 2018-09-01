PES 2019 - İlk Bakış

Bu videomuzda uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi lisansı olmadan çıkış yapan ama Spor Toto Süper Lig'in lisanslı bir şekilde yer aldığı PES 2019'a bir ilk bakış atıyoruz.

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