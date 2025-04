NewGamePlus'ın bu bölümünde geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekiled zam gelen PlayStation Plus aboneliğini ve çeşitli oyunlarla ilgili çıkan söylentileri konuştuk.

NewGamePlus'ın bu bölümünde iki adet üzücü zam haber yer alıyor. Ardından da bizleri heyecanlandıran 3 oyun için çıkan söylentileri konuştuk.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:44 Açılış

01:35 PS Plus aboneliği zamlandı

06:23 Sony, PlayStation 5'in Avrupa fiyatının zamlandığını duyurdu

09:07 Bir söylentiye göre Prototype 3 geliştiriliyor

13:02 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered bu ay çıkabilir

15:59 Valve çalışanı Half-Life 3'ü doğruladı: Geliştirildiği odayı gördüm

20:09 Kapanış

