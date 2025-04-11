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    Trump'ın vergileri oyun dünyasını karıştırdı! | NewGamePlus

    NewGamePlus'ın bu bölümünde Trump'ın vergileri konusunda attığı adımlar ve ardından gelen diğer kararların oyun ve teknoloji dünyasına olası etkisini konuştuk.   

    NewGamePlus'ın bu bölümünde Trump'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı vergi kararları ardından başta oyun sektörü olmak üzere teknoloji sektörünün nasıl ekileneceğini konuştuk. Ardından da Nintendo Switch 2 hakkındaki görüşlerimizi paylaştık.

    00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
    00:52 Açılış
    01:13 Trump'ın gümrük vergileri ortalığı karıştırdı: Oyun konsollarına ciddi zam kapıda
    05:23 PlayStation 4 için yolun sonu gözüktü: Japonya’da satışlar durduruldu
    07:20 Nintendo Switch 2 ilk izlenimler
    14:12 From Software, Nintendo Switch 2'ye özel RPG oyunu The Duskbloods'ı duyurdu
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