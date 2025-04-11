Trump'ın vergileri oyun dünyasını karıştırdı! | NewGamePlus

NewGamePlus'ın bu bölümünde Trump'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı vergi kararları ardından başta oyun sektörü olmak üzere teknoloji sektörünün nasıl ekileneceğini konuştuk. Ardından da Nintendo Switch 2 hakkındaki görüşlerimizi paylaştık.
00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
00:52 Açılış
01:13 Trump'ın gümrük vergileri ortalığı karıştırdı: Oyun konsollarına ciddi zam kapıda
05:23 PlayStation 4 için yolun sonu gözüktü: Japonya’da satışlar durduruldu
07:20 Nintendo Switch 2 ilk izlenimler
14:12 From Software, Nintendo Switch 2'ye özel RPG oyunu The Duskbloods'ı duyurdu
19:23 Kapanış