Trump'ın vergileri oyun dünyasını karıştırdı! | NewGamePlus

NewGamePlus'ın bu bölümünde Trump'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı vergi kararları ardından başta oyun sektörü olmak üzere teknoloji sektörünün nasıl ekileneceğini konuştuk. Ardından da Nintendo Switch 2 hakkındaki görüşlerimizi paylaştık.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:52 Açılış

01:13 Trump'ın gümrük vergileri ortalığı karıştırdı: Oyun konsollarına ciddi zam kapıda

05:23 PlayStation 4 için yolun sonu gözüktü: Japonya’da satışlar durduruldu

07:20 Nintendo Switch 2 ilk izlenimler

14:12 From Software, Nintendo Switch 2'ye özel RPG oyunu The Duskbloods'ı duyurdu

19:23 Kapanış

