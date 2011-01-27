Panasonic 3D Full HD Televizyonlar Şimdi D-Smart Hediyeli!

Panasonic 3D televizyonlar yanlarında 6 aylık D-Smart Paketi ile birlikte geliyor. HD uydu alıcının dahil olduğu kampanya kapsamında HD yayın yapan 13 adet kanal ve spor karşılaşmalarından en gözde gişe filmlerine kadar geniş bir yelpazedeki D-Smart kanalları ücretsiz.

Panasonic, izleyicileri gerçek HD kalitesiyle buluşturan bir kampanyayla geliyor. 21 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında Panasonic 3D Full HD televizyon satın alan herkes 6 aylık D-Smart (Maxi+HD+ Sinema Paketi) üyeliğinin sahibi oluyor.

250 FTA uydu kanalı, D-Smart kanalları (erotik kanallar hariç) ve 13 adet HD yayınlı kanalı izleme keyfi aktivasyon ücreti gerektirmeden geleceğin teknolojileriyle donanmış Panasonic 3D Full HD televizyonlarda yaşanabiliyor. Kampanyaya katılanlar ayrıca üyelikleri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını Panasonic'in üstün kalitesiyle izleme şansını da yakalıyor.

3D video kamera kampanyayla birlikte indirimli

Panasonic, 3D televizyonda üç boyutlu yayınları izlemenin yanında herkese kendi üç boyutlu içeriğini yaratma fırsatı da tanıyor. Kampanyaya katılan herkes fiyatı 3.999 TL olan Panasonic SDT750 3D video kameraya 2.999 TL'ye* sahip olabiliyor.

Panasonic'in yenilikçi kampanyasına dair daha fazla bilgi Panasonic Çağrı Merkezi'nden (444 72 62) ve www.panasonic.com.tradresinden alınabiliyor.

21 Ocak - 28 Şubat arasında sürecek kampanya, Panasonic TX-42GT20E, TX-42VT20E, TX-46VT20E TV modelleriyle geçerli olup stoklarla sınırlıdır.

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