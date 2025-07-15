BOE’nin Samsung’un OLED teknolojisini çaldığı açıklandı: Apple da etkilenecek

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Tam Boyutta Gör Samsung Display ile Çinli ekran üreticisi BOE arasındaki OLED panel teknolojisi gerilimi, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC)’nin verdiği ön kararla yeni birboyuta taşındı. Komisyon, BOE’nin Samsung’un ticari sırlarını ihlal ettiğine hükmederek, şirketin ürünlerine ABD’de ithalat yasağı getirilmesini önerdi.

11 Temmuz’da alınan bu karara göre, BOE ve ona bağlı yedi iştirakten oluşan toplam sekiz şirket, Samsung Display'e ait gizli bilgileri usulsüz şekilde kullandı. ITC, bu ihlallere karşılık olarak “sınırlı dışlama emri” ve “faaliyet durdurma ve engelleme emri” uygulanmasını tavsiye etti. Sınırlı dışlama emri, Samsung’un ticari sırlarıyla üretilmiş OLED panellerin, modüllerin ve bileşenlerin ABD’ye ithalini yasaklıyor. Faaliyet durdurma ve engelleme emri ise bu teknolojiye sahip ürünlerin tanıtımı, satışı, reklamı ve dağıtımını da kapsayan geniş kapsamlı bir yasak getiriyor.

Apple karardan etkilenecek

Samsung, uzun süredir devam eden bu davada BOE ekranlarının ABD pazarına girişinin engellenmesini talep ediyordu. ITC’nin ön kararı, bu yöndeki sürecin Samsung lehine ilerlediğini ortaya koydu. Kararın etkisi yalnızca BOE ile sınırlı değil; BOE ile uygun maliyetli OLED paneller konusunda iş birliği yapan Apple da doğrudan etkilenecek şirketler arasında.

Tam Boyutta Gör Apple, özellikle iPhone 17e modeli özelinde BOE kararı nedeniyle etkilenebilir. Olası ithalat kısıtlamaları Apple’ın uygun fiyatlı bu modeli için planlarını ciddi şekilde sekteye uğratabilir. Apple’ın BOE yerine LG Display veya Samsung gibi daha pahalı tedarikçilere yönelmek zorunda kalması hem üretim maliyetlerini artırabilir hem de bu artış perakende fiyatlara yansıyabilir.

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Ayrıca Apple, yıllar süren kalite kontrolleri ve uyumluluk sorunlarının ardından Çin pazarı için BOE'den OLED tedarikine başlamıştı. Ancak bu yeni iş birliği de ITC kararı sonrası risk altına girdi.

Samsung için bu karar, yalnızca bir fikri mülkiyet zaferi değil; aynı zamanda küresel ekran pazarındaki rekabette stratejik bir avantaj. BOE içinse bu durum sadece Apple ile olan iş ilişkisini değil, genel sektörel itibarını ve büyüme planlarını da tehdit ediyor. Dahası, Samsung’un bu ITC zaferini başka ülkelere de taşıması halinde, BOE’nin uluslararası pazardaki hareket alanı daha da daralabilir.

Kesin karar 4 ay sonra

Öte yandan, ITC’nin verdiği bu karar nihai bir hüküm değil, yalnızca ön karar niteliği taşıyor. Nihai kararın Kasım 2025’te açıklanması bekleniyor. Bu kararın ardından ABD Başkanı’nın 60 gün içinde veto hakkı bulunuyor. Ancak bu yetki geçmişte çok nadiren kullanıldığından, ön kararın yürürlüğe girme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

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