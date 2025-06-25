HDMI 2.2 resmen hayatımızda: 16K video, 96Gbps bant genişliği ve fazlası

Tam Boyutta Gör HDMI Forum, CES 2025'te duyurulan yeni HDMI 2.2 standardının teknik detaylarını üreticilere sunmaya başladı. Donanım üreticilerinin yeni standardı ne kadar sürede benimseyeceği belli değil ancak bant genişliği 96 Gbps'ye kadar yükseltilen ilk Ultra96 HDMI kablolarının bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Ultra96 sertifikalı kablolar geliyor

Tam Boyutta Gör HDMI 2.1 ve mevcut Ultra Yüksek Hızlı HDMI kabloları, 4K 120Hz’e kadar yenileme hızlarını ve 10K'ya kadar çözünürlükleri destekleyen 48Gbps maksimum bant genişliğine sahip. HDMI 2.2 ve yeni Ultra96 kabloları, 4K 480Hz, 8K 240Hz, 10K 120Hz ve 16K 60Hz dahil olmak üzere daha yüksek çözünürlüklere ve yenileme hızlarına olanak tanıyor. Ayrıca, 8K 60Hz ve 4K 240Hz’de 10 bit ve 12 bit renkli sıkıştırılmamış video formatlarını işliyor.

Ana değişikliklerden biri zorunlu etiketleme. Tüm sertifikalı kablolarda “Ultra96” adının geçmesi zorunlu. Bu, HDMI 2.1 ile oluşan karmaşayı önlemek için. Birçok kablo, iddialarına rağmen özellikleri karşılamadı. Üreticilerin artık her kablo uzunluğunu ayrı ayrı test etmesi ve Ultra96 etiketini doğrudan kabloya basmaları gerekiyor.

HDMI 2.2, çoklu cihaz kurulumlarında AV senkronizasyonunu iyileştirmeyi amaçlayan Gecikme Gösterge Protokolü (LIP) adlı yeni bir özellikle geliyor. Soundbar, AV alıcısı veya ev sinema sistemi kullanan herkes bundan faydalanacak. LIP, cihazların gecikme bilgilerini paylaşmasına ve senkronizasyonu otomatik olarak ayarlamasına olanak tanıyor, böylece görüntü ve ses arasındaki gecikme yaşanmıyor.

HDMI 2.2 bağlantı noktalarına sahip cihazlar ne zaman piyasaya sürülecek belli değil. Şimdiye kadar resmi bir lansman takvimi paylaşılmadı ancak AMD'nin bir sonraki Radeon serisinde HDMI 2.2'yi destekleyeceği söyleniyor. Ancak, tüm modeller tam 96 Gbps desteği sunmayabilir. Oyun monitörlerinde de daha çok DisplayPort kullanılıyor. HDMI 2.2 bu dengeyi değiştirebilir.

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HDMI 2.2, 16K video, 96 Gbps bant genişliği ve fazlasıyla geliyor

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