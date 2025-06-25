HDMI 2.2 resmen hayatımızda: 16K video, 96Gbps bant genişliği ve fazlası

Ultra96 sertifikalı kablolar geliyor
Ana değişikliklerden biri zorunlu etiketleme. Tüm sertifikalı kablolarda “Ultra96” adının geçmesi zorunlu. Bu, HDMI 2.1 ile oluşan karmaşayı önlemek için. Birçok kablo, iddialarına rağmen özellikleri karşılamadı. Üreticilerin artık her kablo uzunluğunu ayrı ayrı test etmesi ve Ultra96 etiketini doğrudan kabloya basmaları gerekiyor.
HDMI 2.2, çoklu cihaz kurulumlarında AV senkronizasyonunu iyileştirmeyi amaçlayan Gecikme Gösterge Protokolü (LIP) adlı yeni bir özellikle geliyor. Soundbar, AV alıcısı veya ev sinema sistemi kullanan herkes bundan faydalanacak. LIP, cihazların gecikme bilgilerini paylaşmasına ve senkronizasyonu otomatik olarak ayarlamasına olanak tanıyor, böylece görüntü ve ses arasındaki gecikme yaşanmıyor.
HDMI 2.2 bağlantı noktalarına sahip cihazlar ne zaman piyasaya sürülecek belli değil. Şimdiye kadar resmi bir lansman takvimi paylaşılmadı ancak AMD'nin bir sonraki Radeon serisinde HDMI 2.2'yi destekleyeceği söyleniyor. Ancak, tüm modeller tam 96 Gbps desteği sunmayabilir. Oyun monitörlerinde de daha çok DisplayPort kullanılıyor. HDMI 2.2 bu dengeyi değiştirebilir.Kaynakça https://hdmi.org/download/pressfileid/153 https://videocardz.com/newz/hdmi-2-2-finalized-up-to-16k-96-gbps-bandwdith-and-mandatory-ultra96-cable-certification Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: