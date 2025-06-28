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    Xiaomi, yeni 32 inçlik TV'lerini Avrupa'da satışa sundu

    Xiaomi, Avrupa pazarı için tasarladığı iki yeni 32 inçlik akıllı televizyon modelini tanıttı. Kompakt boyutları ile öne çıkan bu modeller, özellikle küçük yaşam alanları için ideal bir çözüm sunuyor.

    Xiaomi, yeni 32 inçlik TV'lerini Avrupa'da satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Avrupa pazarındaki uygun fiyatlı akıllı TV yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli şirket, kompakt boyutları ve cazip fiyatlarıyla dikkat çeken iki yeni 32 inçlik model tanıttı. TV F 32 2026 ve TV F Pro 32 2026 olarak adlandırılan modeller, TV F 2026 serisinin en küçük üyeleri olarak karşımıza çıkıyor.

    Her iki televizyon da HD çözünürlük (1366 x 768 piksel) ve 60 Hz yenileme hızına sahip panelle geliyor. Ancak aralarında ekran teknolojisi bakımından belirgin bir fark var. Pro versiyonu QLED panel teknolojisiyle öne çıkıyor. Bu sayede daha yüksek parlaklık ve daha canlı renkler sunuyor. Temel modelde ise standart bir LCD panel kullanılmış.

    Tasarım açısından her iki modelin de ince ve metal kaplamalı çerçeveleri ile modern bir görünüm sunduğunu görüyoruz. Temel modelde iki adet 8W hoparlör, Pro versiyonda ise iki adet 10W hoparlöre yer verilmiş. Ayrıca her iki cihazda da Dolby Audio, DTS-HD ve DTS Virtual desteği mevcut.

    Xiaomi, yeni 32 inçlik TV'lerini Avrupa'da satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketleri de belli oldu

    Yeni 32 inçlik modeller de F 2026 serisinin diğer üyeleri gibi Amazon Fire TV platformuyla çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar geniş bir uygulama kütüphanesine ve popüler yayın servislerine erişebiliyor. Ayrıca, Alexa destekli uzaktan kumanda ile sesli komutlarla kontrol imkanı da var. Bağlantı seçenekleri arasında iki HDMI portu, USB, Ethernet, çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 yer alıyor.

    Xiaomi, yeni 32 inçlik TV'lerini Avrupa'da satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin yeni 32 inç modelleri, özellikle küçük odalar veya ikinci televizyon arayan kullanıcılar için uygun bir seçenek olarak konumlandırılmış. TV F 32 2026'nın fiyatı 179 euro olarak belirlenirken, daha gelişmiş özelliklere sahip TV F Pro 32 2026 modeli 229 euro fiyat etiketiyle sunuluyor.

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