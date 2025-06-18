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    Sony BRAVIA 8 II televizyonlar 4K OLED ekran ve güçlü ses sistemiyle satışa çıktı

    Sony, OLED televizyon ailesini BRAVIA 8 II serisiyle yeniliyor. 4K çözünürlük, 120Hz ekran ve yapay zekâ destekli görüntü işlemcisiyle dikkat çeken bu modeller yüksek fiyatlarıyla satışta.

    Sony BRAVIA 8 II televizyonlar 4K OLED ekran ile satışa çıktı

    Sony, OLED TV serisini yenileyerek BRAVIA 8 II modellerini satışa sundu. 55 inç ve 65 inçlik iki seçenekle gelen yeni televizyonlar, özellikle tasarımı ve görüntü kalitesiyle dikkat çekiyor. Düz arka paneli ve iz bırakmayan yüzeyiyle oldukça sade ama şık bir görünüm sunan BRAVIA 8 II, içerik odaklı kullanıcıları hedef alıyor.

    4K çözünürlükte OLED ekranla donatılan cihazlar, 120Hz yenileme hızıyla oyun ve video deneyimini akıcı hâle getiriyor. Sony'nin yapay zekâ destekli XR işlemcisi, sahneye göre görüntüyü otomatik optimize ediyor. Bu sayede hem derin siyahlar hem de canlı ve doğru renkler elde ediliyor. HDR10, Dolby Vision ve IMAX Enhanced desteği de mevcut.

    Ses konusunda ise Sony’nin Acoustic Surface Audio+ teknolojisi devrede. Ekranın arkasına yerleştirilen iki aktüatör ve iki subwoofer ile ses, doğrudan görüntüden geliyormuş hissi yaratıyor. Toplamda 50W gücünde olan sistem, Dolby Atmos desteğiyle daha geniş bir ses sahnesi sunuyor.

    Oyun tutkunları için 4K 120fps desteği, VRR, ALLM ve PlayStation 5'e özel otomatik ayarlamalar da unutulmamış. Ayrıca özel oyun menüsü sayesinde bu ayarlar hızlıca değiştirilebiliyor.

    Android TV tabanlı Google TV arayüzüyle gelen BRAVIA 8 II, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve dört HDMI 2.1 portuyla bağlantı seçeneklerini oldukça geniş tutuyor. Gömülü mikrofon desteği, sesli komutlarla kontrol imkânı sağlıyor. Erişilebilirlik özellikleri de oldukça zengin: ekran okuyucu, renk ters çevirme, altyazı seçenekleri gibi detaylar düşünülmüş.

    Sony, televizyonla birlikte 4K HDR formatında 10 ücretsiz film hakkı da sunuyor. Çevre dostu SORPLAS malzemeyle üretilen model, enerji tüketimini gösteren bir kontrol paneline de sahip.

    Fiyatlara gelince, 55 inçlik model yaklaşık 2.960 dolar, 65 inçlik versiyon ise 4.100 dolar civarında etiketle satışta. Cihazlar çevrim içi ve fiziksel mağazalarda kullanıcılarla buluşmuş durumda.

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