Panasonic'ten çevre koşullarına dayanıklı dizüstü bilgisayar: Toughbook CF-31

Panasonic, rugged notebook sınıfında yer alan çevresel koşullara dayanıklı yapıya sahip yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Toughbook CF-31 olarak adlandırılan dizüstü bilgisayar, zor koşullara, darbelere ve sarsıntılara dayanıklı olarak üretildi. Tamamen magnezyum alaşımlı malzemeden üretilen kasaya sahip olan dizüstü bilgisayarlarda, Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcileri yer alacak. 13.3 inç boyutlu,1000 nit parlaklık değerine sahip ve 1024x768 çözünürlük sunacak olan LED aydınlatmalı ekranların kullanıldığı bilgisayarlarda ATI Mobility Radeon 5650HD ekran kartı ve Intel HD entegre grafik işlemcisi kullanılmış. Uzun batarya ömrü veya yüksek performans seçenekleri için ekran kartları arasında geçiş yapma imkanı sunan Toughbook CF-31'in maksimum sistem belleği desteği 8 GB ve sabit disk kapasitesi 250 GB olarak belirlendi. Panasonic, ultra dayanıklı yapıya sahip olan bilgisayarın hem pasif soğutma hem de aktif soğutma sistemlerini kullanıyor. GPS, WiFi, Bluetooth, parmak izi okuyucu, dahili kamera, 4 adet USB girişi, HDMI çıkışı gibi bileşenler Toughbook CF-31'in diğer özellikleri arasında yer alıyor. Panasonic, çevresel faktörlere dayanıklı bilgisayarında 3G ve WiMAX'i opsiyonel olarak sunuyor.

Panasonic'in Windows 7 işletim sistemi ile üreteceği çevresel faktörlere dayanıklı yapıya sahip dizüstü bilgisayarı Toughbook CF-31'in 3799$ fiyat etiketine sahip olacağı belirtildi