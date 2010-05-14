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Panasonic'ten çevre koşullarına dayanıklı dizüstü bilgisayar: Toughbook CF-31

Panasonic, çevre koşullarına dayanıklı olarak hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı Toughbook CF-31'i duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Panasonic, rugged notebook sınıfında yer alan çevresel koşullara dayanıklı yapıya sahip yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Toughbook CF-31 olarak adlandırılan dizüstü bilgisayar, zor koşullara, darbelere ve sarsıntılara dayanıklı olarak üretildi. Tamamen magnezyum alaşımlı malzemeden üretilen kasaya sahip olan dizüstü bilgisayarlarda, Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcileri yer alacak. 13.3 inç boyutlu,1000 nit parlaklık değerine sahip ve 1024x768 çözünürlük sunacak olan LED aydınlatmalı ekranların kullanıldığı bilgisayarlarda ATI Mobility Radeon 5650HD ekran kartı ve Intel HD entegre grafik işlemcisi kullanılmış. Uzun batarya ömrü veya yüksek performans seçenekleri için ekran kartları arasında geçiş yapma imkanı sunan Toughbook CF-31'in maksimum sistem belleği desteği 8 GB ve sabit disk kapasitesi 250 GB olarak belirlendi. Panasonic, ultra dayanıklı yapıya sahip olan bilgisayarın hem pasif soğutma hem de aktif soğutma sistemlerini kullanıyor. GPS, WiFi, Bluetooth, parmak izi okuyucu, dahili kamera, 4 adet USB girişi, HDMI çıkışı gibi bileşenler Toughbook CF-31'in diğer özellikleri arasında yer alıyor. Panasonic, çevresel faktörlere dayanıklı bilgisayarında 3G ve WiMAX'i opsiyonel olarak sunuyor.

Panasonic'in Windows 7 işletim sistemi ile üreteceği çevresel faktörlere dayanıklı yapıya sahip dizüstü bilgisayarı Toughbook CF-31'in 3799$ fiyat etiketine sahip olacağı belirtildi


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zmnpls 5 yıl
CF 18 modeli için harddisk ariyorum. Cikma da olur ama sağlam olmali. Acil PM lütfen.
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Cpt. MacMillan 5 yıl
taş gibi notebook maşallah
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yonex78 9 yıl
askerde iken mobil asayiş araçlarında bunlardan vardı:)çok dayanıklı alet üstünen araba geçse bişi olmaz.adam dagın başında yagmurun çamurun içinde dizaynına bakacak degil.belli bi amaç için üretilmiş alet ve gayt de mantıklı hatta öndeki kol çıkıp çanta gibi taşınabili
yor
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metaldrag 9 yıl
abicim iyi düşünmüşsünüz ama sanki ağaç kütügünü oyup içine notebook koymuş gibi bu ne biçim tasarım klavyede yazı yazmak insanın bileklerini çok kötü rahatsız eder
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DiciQ 9 yıl

metaldrag

abicim iyi düşünmüşsünüz ama sanki ağaç kütügünü oyup içine notebook koymuş gibi bu ne biçim tasarım klavyede yazı yazmak insanın bileklerini çok kötü rahatsız eder


bu aleti alıp evde sokakta kullanan insan zaten yoktur :) bu ürün daha çok inşaatta çalısan (mühendis) ve askeri vb. amaçlar için üretilmiş bir model tasarımdan cok dayanıklılık önemli haliyle
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Denubis 9 yıl
bunu alıp james bondçuluk oynanabilir :)
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