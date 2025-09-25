X-ray taramaları ucuz bataryalarda gizli tehlikeleri ortaya çıkardı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Lityum-iyon bataryalarda yapılan kapsamlı bir araştırma, düşük maliyetli ve şüpheli markaların sunduğu ürünlerde ciddi üretim kusurlarına rastlandığını ortaya koydu. Lumafield’in yayınladığı yeni çalışma, markalı bataryalar ile ucuz ve sahte ürünler arasında büyük bir kalite farkı bulunduğunu gösteriyor.

Ciddi üretim hataları bulundu

Tam Boyutta Gör Şirket, X-ray tabanlı bilgisayarlı tomografi (CT) tarayıcılarını kullanarak farklı markalara ait 1.054 adet 18650 tipi lityum-iyon bataryayı inceledi. Bu tür bataryalar elektrikli diş fırçalarından powerbank’lere, e-bisikletlerden elektrikli araçlara kadar birçok üründe kullanılıyor. Araştırma sonucunda, ucuz ve sahte markalara ait 33 bataryada “negatif anot taşması” adı verilen ciddi bir üretim hatası tespit edildi. Bu kusur, bataryanın içten kısa devre yapma ve yangın çıkarma ihtimalini artırıyor, aynı zamanda batarya ömrünü de kısaltıyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmada incelenen bataryalar Samsung ve Panasonic gibi güvenilir üreticilerden, yeniden ambalajlanmış ürünlerden ve Amazon ile Temu gibi çevrimiçi mağazalardan satın alınan düşük maliyetli ya da sahte markalardan temin edildi. Tespit edilen tüm kusurlar yalnızca ucuz veya sahte bataryalarda görüldü. Orijinal markalı bataryalarda herhangi bir sorun bulunmazken, yeniden ambalajlanmış bataryalarda ise ufak sapmalar olsa da risk seviyesinin düşük olduğu belirtildi.

Tam Boyutta Gör Lumafield, bazı sahte markaların 9.900 mAh gibi imkansız kapasiteler iddia ettiğini, ancak gerçek ölçümlerde 1.300 mAh seviyesine bile ulaşamadığını ortaya koydu. Ayrıca, bu bataryaların iç yapısındaki katman hizalarının da oldukça kötü olduğu ve bu durumun kısa devre riskini daha da yükselttiği ifade edildi. Özellikle iki sahte markada kusur oranı yüzde 12 ile yüzde 15 seviyelerine kadar çıktı.

Her ne kadar bu tür kusurlar her bataryanın mutlaka patlayacağı anlamına gelmese de, sıcak ortamda bırakılma ya da düşme gibi durumlarda tehlike ihtimali ciddi şekilde artıyor. Lityum iyon bataryalardaki yanma veya patlama olaylarında ise ortaya çıkabilecek zararların boyutu da kesinlikle küçük değil. Üzerine su dökülerek söndürülemeyen bu kimyasal olaylarda olayın boyutu hayati tehlikeye kadar varabiliyor.

