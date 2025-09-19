Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Panasonic'in yeni pili, Tesla'ların menzilini önemli ölçüde arttırabilir

    Japon devi Panasonic, enerji yoğunluğunu önemli ölçüde artıracak yeni bir pil hücresi üzerinde çalıştığını duyurdu. Sirket, 2027 sonuna kadar dünyada lider bir anotsuz batarya geliştirmeyi hedefliyor.

    Panasonic'in yeni pili, Tesla'ların menzilini arttırabilir Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın ana batarya tedarikçisi Japon devi Panasonic, enerji yoğunluğunu önemli ölçüde artıracak yeni bir pil hücresi üzerinde çalıştığını duyurdu. Sirket, 2027 sonuna kadar dünyada lider bir anotsuz batarya geliştirmeyi hedefliyor.

    Grafit ortadan kaldırılıyor

    Bir pil şarj olduğunda, anot hücrenin depolama tarafı görevi görür. Anotta yer alan grafit, Çin’in hakimiyetinde olan tedarik zincirleri nedeniyle hem maliyet hem de üretim açısından sorunlu bir madde. Panasonic, grafiti tamamen ortadan kaldırarak bunun yerine katot tarafında daha fazla aktif malzeme (nikel, manganez ve kobalt) kullanmayı planlıyor. 

    Panasonic'in yeni pili, Tesla'ların menzilini arttırabilir Tam Boyutta Gör
    Panasonic'in önerdiği tasarım, üretim sırasında anotu ortadan kaldırıyor. Bunun yerine, ilk şarjdan sonra hücrenin içinde doğal olarak bir lityum metal anot oluşuyor. Bu yaklaşım, nikel, kobalt ve alüminyum gibi daha aktif katot malzemeleri için yer açarak, genel hücre hacmini değiştirmeden kapasiteyi artırıyor. Şirket, bu teknolojinin enerji yoğunluğunu %25 arttıracağını söylüyor.

    Model Y'nin menzili 145 km artabilir

    Eğer Panasonic sözünü tutarsa, Tesla bundan büyük bir kazanç sağlayabilir. Arkadan itişli Model Y  şu anda EPA ölçümlerine göre yaklaşık 575 km menzil sunuyor. Panasonic, anotsuz hücrelerle bu rakamın 145 km kadar artarak 720 km'ye ulaşabileceğini iddia ediyor.

    Elbette tüm bunlar şimdilik teoriden ibaret, çünkü ABD yollarında anotsuz batarya kullanan bir araç henüz yok. Yine de Panasonic bu alanda yalnız değil. ABD merkezli QuantumScape, Volkswagen ile ortaklaşa anotsuz batarya geliştiriyor. Michigan merkezli Our Next Energy de BMW iX prototipinde 965 km menzil vadeden çift kimyalı bataryalar üzerinde çalışıyor.

    Panasonic, bu teknolojiyi sadece menzil artırmak için değil, mevcut menzili korurken bataryaları daha ucuz ve hafif hale getirmek için de kullanabileceğini söylüyor. Şirket ayrıca, Çin’in hakimiyetinde olan bir başka malzeme olan nikele bağımlılığını da azaltmayı planlıyor. Benzer şekilde, General Motors da 2028’den itibaren kamyonet ve SUV’lerinde daha az nikel kullanan lityum-manganez ağırlıklı bataryalar üzerinde çalışıyor.

    Tesla’nın Panasonic’in bu atılımıyla nasıl bir yol izleyeceği henüz net değil. Ancak zamanlama kritik görünüyor. Çünkü Tesla’nın karşısına kısa süre içinde yeni nesil iddialı elektrikli modeller çıkacak.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/panasonic-aims-develop-groundbreaking-ev-battery-about-two-years-2025-09-18/ https://insideevs.com/news/772789/tesla-model-y-panasonic-battery-breakthrough/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 2 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vgt nedir eski pul alan yerler saçı jilete vurmanın zararları en etkili hamam böceği ilacı yorumları en iyi deniz şortu markaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum