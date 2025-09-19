Panasonic'in yeni pili, Tesla'ların menzilini önemli ölçüde arttırabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın ana batarya tedarikçisi Japon devi Panasonic, enerji yoğunluğunu önemli ölçüde artıracak yeni bir pil hücresi üzerinde çalıştığını duyurdu. Sirket, 2027 sonuna kadar dünyada lider bir anotsuz batarya geliştirmeyi hedefliyor.

Grafit ortadan kaldırılıyor

Bir pil şarj olduğunda, anot hücrenin depolama tarafı görevi görür. Anotta yer alan grafit, Çin’in hakimiyetinde olan tedarik zincirleri nedeniyle hem maliyet hem de üretim açısından sorunlu bir madde. Panasonic, grafiti tamamen ortadan kaldırarak bunun yerine katot tarafında daha fazla aktif malzeme (nikel, manganez ve kobalt) kullanmayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Panasonic'in önerdiği tasarım, üretim sırasında anotu ortadan kaldırıyor. Bunun yerine, ilk şarjdan sonra hücrenin içinde doğal olarak bir lityum metal anot oluşuyor. Bu yaklaşım, nikel, kobalt ve alüminyum gibi daha aktif katot malzemeleri için yer açarak, genel hücre hacmini değiştirmeden kapasiteyi artırıyor. Şirket, bu teknolojinin enerji yoğunluğunu %25 arttıracağını söylüyor.

Model Y'nin menzili 145 km artabilir

Eğer Panasonic sözünü tutarsa, Tesla bundan büyük bir kazanç sağlayabilir. Arkadan itişli Model Y şu anda EPA ölçümlerine göre yaklaşık 575 km menzil sunuyor. Panasonic, anotsuz hücrelerle bu rakamın 145 km kadar artarak 720 km'ye ulaşabileceğini iddia ediyor.

Elbette tüm bunlar şimdilik teoriden ibaret, çünkü ABD yollarında anotsuz batarya kullanan bir araç henüz yok. Yine de Panasonic bu alanda yalnız değil. ABD merkezli QuantumScape, Volkswagen ile ortaklaşa anotsuz batarya geliştiriyor. Michigan merkezli Our Next Energy de BMW iX prototipinde 965 km menzil vadeden çift kimyalı bataryalar üzerinde çalışıyor.

Panasonic, bu teknolojiyi sadece menzil artırmak için değil, mevcut menzili korurken bataryaları daha ucuz ve hafif hale getirmek için de kullanabileceğini söylüyor. Şirket ayrıca, Çin’in hakimiyetinde olan bir başka malzeme olan nikele bağımlılığını da azaltmayı planlıyor. Benzer şekilde, General Motors da 2028’den itibaren kamyonet ve SUV’lerinde daha az nikel kullanan lityum-manganez ağırlıklı bataryalar üzerinde çalışıyor.

Tesla’nın Panasonic’in bu atılımıyla nasıl bir yol izleyeceği henüz net değil. Ancak zamanlama kritik görünüyor. Çünkü Tesla’nın karşısına kısa süre içinde yeni nesil iddialı elektrikli modeller çıkacak.

