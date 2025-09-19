Panasonic'in yeni pili, Tesla'ların menzilini önemli ölçüde arttırabilir

Grafit ortadan kaldırılıyor
Bir pil şarj olduğunda, anot hücrenin depolama tarafı görevi görür. Anotta yer alan grafit, Çin’in hakimiyetinde olan tedarik zincirleri nedeniyle hem maliyet hem de üretim açısından sorunlu bir madde. Panasonic, grafiti tamamen ortadan kaldırarak bunun yerine katot tarafında daha fazla aktif malzeme (nikel, manganez ve kobalt) kullanmayı planlıyor.
Model Y'nin menzili 145 km artabilir
Eğer Panasonic sözünü tutarsa, Tesla bundan büyük bir kazanç sağlayabilir. Arkadan itişli Model Y şu anda EPA ölçümlerine göre yaklaşık 575 km menzil sunuyor. Panasonic, anotsuz hücrelerle bu rakamın 145 km kadar artarak 720 km'ye ulaşabileceğini iddia ediyor.
Elbette tüm bunlar şimdilik teoriden ibaret, çünkü ABD yollarında anotsuz batarya kullanan bir araç henüz yok. Yine de Panasonic bu alanda yalnız değil. ABD merkezli QuantumScape, Volkswagen ile ortaklaşa anotsuz batarya geliştiriyor. Michigan merkezli Our Next Energy de BMW iX prototipinde 965 km menzil vadeden çift kimyalı bataryalar üzerinde çalışıyor.
Panasonic, bu teknolojiyi sadece menzil artırmak için değil, mevcut menzili korurken bataryaları daha ucuz ve hafif hale getirmek için de kullanabileceğini söylüyor. Şirket ayrıca, Çin’in hakimiyetinde olan bir başka malzeme olan nikele bağımlılığını da azaltmayı planlıyor. Benzer şekilde, General Motors da 2028’den itibaren kamyonet ve SUV’lerinde daha az nikel kullanan lityum-manganez ağırlıklı bataryalar üzerinde çalışıyor.
Tesla'nın Panasonic'in bu atılımıyla nasıl bir yol izleyeceği henüz net değil. Ancak zamanlama kritik görünüyor. Çünkü Tesla'nın karşısına kısa süre içinde yeni nesil iddialı elektrikli modeller çıkacak.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/panasonic-aims-develop-groundbreaking-ev-battery-about-two-years-2025-09-18/ https://insideevs.com/news/772789/tesla-model-y-panasonic-battery-breakthrough/
