Panasonic'ten çevresel koşullara dayanıklı Intel Core i5 işlemcili dizüstü bilgisayar: Toughbook 19

Panasonic, çevresel faktörlere dayanıklı ve saha çalışmalarında kullanıma uygun olarak hazırladıpı Toughbook serisine Intel Core i5 işlemcili yeni bir model ekledi. Panasonic Toughbook 19 olarak adlandırılan dizüstü bilgisayar sahip olduğu tasarım ile "rugged" bilgisayar sınıfına giriyor. Magnezyum alaşımlı kasaya sahip olan bilgisayar, darbe, toz, sıcaklık, düşme ve ıslanma gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olarak üretildi. 10.4 inç'lik LED aydınlatmalı dokunmatik ekrana sahip olan bilgisayarda Intel Core i5- 540UM işlemcisi yer alıyor. 1.2 Ghz işlemc hızına sahip olan işlemci Turbo Boost teknolojisi ile 2.0 Ghz işlem hızına ulaşabiliyor. Sistem belleğinin 2GB DDR3 olarak belirlendiği bilgisayarda maksimum 8 GB bellek kullanılabiliyor. Depolama alanı için 160 GB kapasiteli sabit diskler standart olarak kullanırken, 128 GB kapasiteli SSD'ler de opsiyonel olarak sunulmuş. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth v2.1 + EDR, WiMAX, 2 adet USB girişi,parmak izi okuyucu, dahili kamera, GPS, ışıklandırmalı su geçirmez klavye gibi bileşenler Panasonic Toughbook 19'un sahip olduğu diğer özellikler arasında yer alıyor.

Windows 7 işletim sistemine sahip olan Panasonic'in ultra dayanıklı dizüstü bilgisayarı Toughbook 19'un 3,339$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor