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Panasonic'ten çevresel koşullara dayanıklı Intel Core i5 işlemcili dizüstü bilgisayar: Toughbook 19

Panasonic'ten çevresel koşullara dayanıklı Intel Core i5 işlemcili dizüstü bilgisayarı Toughbook 19'u satışa sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Panasonic, çevresel faktörlere dayanıklı ve saha çalışmalarında kullanıma uygun olarak hazırladıpı Toughbook serisine Intel Core i5 işlemcili yeni bir model ekledi. Panasonic Toughbook 19 olarak adlandırılan dizüstü bilgisayar sahip olduğu tasarım ile "rugged" bilgisayar sınıfına giriyor. Magnezyum alaşımlı kasaya sahip olan bilgisayar, darbe, toz, sıcaklık, düşme ve ıslanma gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olarak üretildi. 10.4 inç'lik LED aydınlatmalı dokunmatik ekrana sahip olan bilgisayarda Intel Core i5- 540UM işlemcisi yer alıyor. 1.2 Ghz işlemc hızına sahip olan işlemci Turbo Boost teknolojisi ile 2.0 Ghz işlem hızına ulaşabiliyor. Sistem belleğinin 2GB DDR3 olarak belirlendiği bilgisayarda maksimum 8 GB bellek kullanılabiliyor. Depolama alanı için 160 GB kapasiteli sabit diskler standart olarak kullanırken, 128 GB kapasiteli SSD'ler de opsiyonel olarak sunulmuş. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth v2.1 + EDR, WiMAX, 2 adet USB girişi,parmak izi okuyucu, dahili kamera, GPS, ışıklandırmalı su geçirmez klavye gibi bileşenler Panasonic Toughbook 19'un sahip olduğu diğer özellikler arasında yer alıyor.

Windows 7 işletim sistemine sahip olan Panasonic'in ultra dayanıklı dizüstü bilgisayarı Toughbook 19'un 3,339$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor


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DH Misafiri 6 yıl
ben aldım
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ender123 9 yıl
Sadece doğada ,dağda bayırda kullananlar için değil , fabrika , şantiye gibi sanayi alanlarında da bu tarz başka marka ve model cihazlar kullanılıyor. Bu tip notebooklara firmalar kendi test programlarını ve cihazlarını bağlayıp servis hizmeti veya ilk defa çalıştırma -devreye alma işlemleri esnasında kullanıyorlar .
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zerocontrol 9 yıl
Tam benlik birşey bu Doğada fotoğraf çektikten sonra buna atıcaksın misss.Bide callofduty4 deki laptopları hatırlattı
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RocknRollBaby 9 yıl
90lı yılların aksıyon fılmlerındekı ılk laptoplardan bır farkı yok bence... bunu bır kafeye gotürsem otursam bununla mıllet t...k gecer valla :D
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Yeni_kullanıcı 6 yıl zerocontrol
zerocontrol

Tam benlik birşey bu Doğada fotoğraf çektikten sonra buna atıcaksın misss.Bide callofduty4 deki laptopları hatırlattı

Bende gozum bir yerden isiriyor diyordum
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Batuist 9 yıl
askeriye için üretilmişe benziyor..
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Mr. Decent 9 yıl
Bizim mermer ocağında kullanmak için ideal.Al eline at 1700 mt. aşşağıya :D
Ama fiyatı biraz tuzlu :(
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quzman 9 yıl
O paraya kaliteli bir laptop alınıp yanına bir de koruma tutulabilir :)
Şaka bir yana tipini gözardı edersek 'outdoor' yaşayanlar için biçilmiş kaftan .
Hem U işlemci hem de Led aydınlatma pil konusunda da fayda sağlar muhakkak ...
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