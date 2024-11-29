Nesilden nesile aktarılan bir yönetim mirası
Panasonic, Matsushita’nın vizyonunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu projeye başladığını belirtti. Şirket açıklamasında, “Doğrudan Matsushita'dan eğitim alanların sayısı azalırken, grubumuzun kuruluş vizyonunu gelecek nesillere aktarmak için üretken yapay zeka teknolojisini kullanmaya karar verdik” denildi.
Tokyo Üniversitesi'ne bağlı Matsuo Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirilen yapay zeka modeli, bir kişinin düşünce yapısını ve konuşma tarzını yeniden üretebiliyor. Panasonic, bu teknolojiyi sadece kurumsal eğitimde değil, gelecekte iş kararlarının alınmasında da kullanmayı ve bunun için dijital klonu daha da geliştirmeyi hedefliyor.
1989 yılında hayatını kaybeden Matsushita, Panasonic’i tüketici elektroniğinde bir dünya lideri haline getirdi. Japonya’nın en saygın iş insanlarından biri olarak anılan Matsushita, liderlik ve iş etiği konusundaki görüşleriyle iş dünyasında derin bir iz bıraktı. Özellikle "The Path" (Yol) adlı kitabı, Japon iş dünyasında bir rehber olarak kabul ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.