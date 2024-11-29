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    Anlık Bildirim

    Japonya'nın 'Yönetim Tanrısı' yapay zeka olarak hayata döndü

    Panasonic Holdings, yaptığı açıklamada, merhum kurucusu Konosuke Matsushita'nın yazıları, konuşmaları ve 3.000'den fazla ses kaydına dayanan bir yapay zeka klonu geliştirdiğini duyurdu.
    Japonya'nın 'Yönetim Tanrısı' yapay zeka olarak hayata döndü Tam Boyutta Gör
    Panasonic Holdings, Japon iş dünyasında “Yönetim Tanrısı” olarak anılan kurucusu Konosuke Matsushita'yı yapay zeka modeliyle yeniden canlandırdı. Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, bu dijital klon, Matsushita’nın yazıları, konuşmaları ve 3.000’den fazla ses kaydı temel alınarak geliştirildi.

    Nesilden nesile aktarılan bir yönetim mirası

    Panasonic, Matsushita’nın vizyonunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu projeye başladığını belirtti. Şirket açıklamasında, “Doğrudan Matsushita'dan eğitim alanların sayısı azalırken, grubumuzun kuruluş vizyonunu gelecek nesillere aktarmak için üretken yapay zeka teknolojisini kullanmaya karar verdik” denildi.

    Tokyo Üniversitesi'ne bağlı Matsuo Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirilen yapay zeka modeli, bir kişinin düşünce yapısını ve konuşma tarzını yeniden üretebiliyor. Panasonic, bu teknolojiyi sadece kurumsal eğitimde değil, gelecekte iş kararlarının alınmasında da kullanmayı ve bunun için dijital klonu daha da geliştirmeyi hedefliyor.

    1989 yılında hayatını kaybeden Matsushita, Panasonic’i tüketici elektroniğinde bir dünya lideri haline getirdi. Japonya’nın en saygın iş insanlarından biri olarak anılan Matsushita, liderlik ve iş etiği konusundaki görüşleriyle iş dünyasında derin bir iz bıraktı. Özellikle "The Path" (Yol) adlı kitabı, Japon iş dünyasında bir rehber olarak kabul ediliyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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