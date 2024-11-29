Japonya'nın 'Yönetim Tanrısı' yapay zeka olarak hayata döndü

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Tam Boyutta Gör Panasonic Holdings, Japon iş dünyasında “Yönetim Tanrısı” olarak anılan kurucusu Konosuke Matsushita'yı yapay zeka modeliyle yeniden canlandırdı. Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, bu dijital klon, Matsushita’nın yazıları, konuşmaları ve 3.000’den fazla ses kaydı temel alınarak geliştirildi.

Nesilden nesile aktarılan bir yönetim mirası

Panasonic, Matsushita’nın vizyonunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu projeye başladığını belirtti. Şirket açıklamasında, “Doğrudan Matsushita'dan eğitim alanların sayısı azalırken, grubumuzun kuruluş vizyonunu gelecek nesillere aktarmak için üretken yapay zeka teknolojisini kullanmaya karar verdik” denildi.

Tokyo Üniversitesi'ne bağlı Matsuo Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirilen yapay zeka modeli, bir kişinin düşünce yapısını ve konuşma tarzını yeniden üretebiliyor. Panasonic, bu teknolojiyi sadece kurumsal eğitimde değil, gelecekte iş kararlarının alınmasında da kullanmayı ve bunun için dijital klonu daha da geliştirmeyi hedefliyor.

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1989 yılında hayatını kaybeden Matsushita, Panasonic’i tüketici elektroniğinde bir dünya lideri haline getirdi. Japonya’nın en saygın iş insanlarından biri olarak anılan Matsushita, liderlik ve iş etiği konusundaki görüşleriyle iş dünyasında derin bir iz bıraktı. Özellikle "The Path" (Yol) adlı kitabı, Japon iş dünyasında bir rehber olarak kabul ediliyor.

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