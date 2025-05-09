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    Panasonic 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

    Japon elektronik üreticisi Panasonic, dünya çapında 10.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Özellikle elektrikli araç batarya satışlarında sıkıntılar yaşayan şirket yeniden yapılanmaya gidiyor. 

    Panasonic 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli elektronik üreticisi Panasonic, dünya çapında 10.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Elektrikli araç batarya satışlarındaki yavaşlama ve klima sektöründeki azalan kârları gerekçe gösteren şirket, istihdamı azaltarak verimliliği arttırmayı hedefliyor.

    Panasonic, Japonya'da 5.000 ve yurt dışında 5.000 olmak üzere toplam 10.000 istihdam azaltımıyla yaklaşık 900 milyon dolar bir maliyetle karşı karşıya kalacağını açıkladı.

    Şirket açıklamasında, çoğunlukla satış ve dolaylı departmanlarda olmak üzere her grup şirketindeki operasyonel verimliliği kapsamlı bir şekilde inceleyeceğini ve gerçekte ihtiyaç duyulan kuruluş ve personel sayısını yeniden değerlendireceğini söyledi.

    Panasonic, işgücünün küçülmesi ve tüketici elektroniği işini yenilemesi sonucunda 31 Mart 2027'de sona erecek mali yılda en az 4 milyar dolar tutarında düzeltilmiş bir işletme kârı elde etmeyi hedefliyor. İşten çıkarma süreci Mart 2026'da sona erecek 2025 mali yılında gerçekleştirilecek.

    Panasonic, Tesla'ya tedarik ettiği elektrikli araç pillerinden tüketici odaklı kameralara, televizyonlara ve klimalara kadar çeşitli ürünler üretiyor. 

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