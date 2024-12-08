Panasonic, İngiltere'deki fabrikasına hidrojen yakıt hücreleri yerleştirdi

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Tam Boyutta Gör Panasonic, İngiltere'deki fabrikasında güneş enerjisiyle çalışan bir hidrojen yakıt hücresi projesinin kurulumunu tamamladı. Sistem, hidrojen yakıt hücresi jeneratörlerini, güneş panellerini ve bataryaları birbirine entegre diyor.

Mikrodalga fırınlar ve diğer ürünleri geliştiren ve üreten fabrika böylece tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışabilecek. Panasonic ayrıca, fabrikanın elektrik talebindeki değişiklikleri ve İngiltere'deki hava değişikliklerini izleyen bir enerji yönetim sistemi kuracak.

Hidrojen yakıt hücresi, güneş panelleri ve bataryalardan oluşan komple çözüm

Fabrikaya kurulan hidrojen sistemi, 21 adet her biri 5 kW gücünde hidrojen yakıt hücresinden oluşuyor. Daha önce fabrikanın çatısına kurulan 372 kW'lık güneş panelleri ve 1 MWh'lık batarya sistemiyle tesisin enerjisinin %100'ünün yenilenebilir enerjiden karşılanması hedefleniyor.

Şirket, 21 adet saf hidrojen yakıt hücresi jeneratörü sayesinde her bir ünitenin çalışma saatlerini eşitleyeceğini ve kesintisiz bakıma olanak sağlayarak sürdürülebilirliği artıracağını söylüyor. Ayrıca, İngiltere'de üretilen yeşil hidrojen kullanılarak mikrodalga fırın montaj fabrikasında kullanılan elektrik tamamen karbondan arındırılacak.

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Ek olarak, hidrojen yakıt hücresi jeneratörleri tarafından elektrik üretimi sırasında üretilen ısı, mikrodalga fırın montaj fabrikasında ısıtma ve sıcak su sağlamak için kullanılacak. Böylece hidrojen yakıt hücresi jeneratörleri için %95'lik bir enerji verimliliği elde edilmesi hedefleniyor. Basın bültenine göre, güç üretimi sırasında üretilen ısı, yeni kurulan su sirkülasyonlu klima sistemi için suyu önceden ısıtmak için kullanılacak.

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Panasonic, İngiltere fabrikasına hidrojen yakıt hücreleri kurdu