Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Panasonic, İngiltere'deki fabrikasına hidrojen yakıt hücreleri yerleştirdi

    Panasonic, İngiltere'deki fabrikasına hidrojen yakıt hücreleri kurdu. Böylece fabrika, hidrojen yakıt hücreleri, güneş panelleri ve bataryalar sayesinde tamen yenilenebilir enerji ile çalışacak.
    Panasonic, İngiltere fabrikasına hidrojen yakıt hücreleri kurdu Tam Boyutta Gör
    Panasonic, İngiltere'deki fabrikasında güneş enerjisiyle çalışan bir hidrojen yakıt hücresi projesinin kurulumunu tamamladı. Sistem, hidrojen yakıt hücresi jeneratörlerini, güneş panellerini ve bataryaları birbirine entegre diyor.

    Mikrodalga fırınlar ve diğer ürünleri geliştiren ve üreten fabrika böylece tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışabilecek. Panasonic ayrıca, fabrikanın elektrik talebindeki değişiklikleri ve İngiltere'deki hava değişikliklerini izleyen bir enerji yönetim sistemi kuracak.

    Hidrojen yakıt hücresi, güneş panelleri ve bataryalardan oluşan komple çözüm

    Fabrikaya kurulan hidrojen sistemi, 21 adet her biri 5 kW gücünde hidrojen yakıt hücresinden oluşuyor. Daha önce fabrikanın çatısına kurulan 372 kW'lık güneş panelleri ve 1 MWh'lık batarya sistemiyle tesisin enerjisinin %100'ünün yenilenebilir enerjiden karşılanması hedefleniyor.

    Panasonic, İngiltere fabrikasına hidrojen yakıt hücreleri kurdu
    Şirket, 21 adet saf hidrojen yakıt hücresi jeneratörü sayesinde her bir ünitenin çalışma saatlerini eşitleyeceğini ve kesintisiz bakıma olanak sağlayarak sürdürülebilirliği artıracağını söylüyor. Ayrıca, İngiltere'de üretilen yeşil hidrojen kullanılarak mikrodalga fırın montaj fabrikasında kullanılan elektrik tamamen karbondan arındırılacak.

    Ek olarak, hidrojen yakıt hücresi jeneratörleri tarafından elektrik üretimi sırasında üretilen ısı, mikrodalga fırın montaj fabrikasında ısıtma ve sıcak su sağlamak için kullanılacak. Böylece hidrojen yakıt hücresi jeneratörleri için %95'lik bir enerji verimliliği elde edilmesi hedefleniyor. Basın bültenine göre, güç üretimi sırasında üretilen ısı, yeni kurulan su sirkülasyonlu klima sistemi için suyu önceden ısıtmak için kullanılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    corolla vision dream farkı evde akrep çıkması neye işarettir benzinli araba neden beyaz duman atar matkap kömürü bittiği nasıl anlaşılır hyundai elantra 2. el piyasası nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F5
    POCO F5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız