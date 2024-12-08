Panasonic, İngiltere'deki fabrikasına hidrojen yakıt hücreleri yerleştirdi

Mikrodalga fırınlar ve diğer ürünleri geliştiren ve üreten fabrika böylece tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışabilecek. Panasonic ayrıca, fabrikanın elektrik talebindeki değişiklikleri ve İngiltere'deki hava değişikliklerini izleyen bir enerji yönetim sistemi kuracak.
Hidrojen yakıt hücresi, güneş panelleri ve bataryalardan oluşan komple çözüm
Fabrikaya kurulan hidrojen sistemi, 21 adet her biri 5 kW gücünde hidrojen yakıt hücresinden oluşuyor. Daha önce fabrikanın çatısına kurulan 372 kW'lık güneş panelleri ve 1 MWh'lık batarya sistemiyle tesisin enerjisinin %100'ünün yenilenebilir enerjiden karşılanması hedefleniyor.
Ek olarak, hidrojen yakıt hücresi jeneratörleri tarafından elektrik üretimi sırasında üretilen ısı, mikrodalga fırın montaj fabrikasında ısıtma ve sıcak su sağlamak için kullanılacak. Böylece hidrojen yakıt hücresi jeneratörleri için %95'lik bir enerji verimliliği elde edilmesi hedefleniyor. Basın bültenine göre, güç üretimi sırasında üretilen ısı, yeni kurulan su sirkülasyonlu klima sistemi için suyu önceden ısıtmak için kullanılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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