Parasının hakkını veriyor mu? "GM 8 Go incelemesi"

Bu videoda General Mobile'ın Android Go projesi dahilinde geliştirdiğim GM8 Go'nun tasarımını ele alıyoruz, bileşenlerine iniyoruz, günlük kullanım deneyimine dair ince detaylar veriyoruz.

GM 8 Go için, giriş seviyesi, uygun fiyat odaklı telefonlara yönelik başlatılan Android Go projesinin General Mobile tarafındaki meyvesi diyebiliriz.



Kutusundan telefonun kendisi, 5V 2A hızlı şarj adaptörü, Micro USB kablo, kulakiçi bir kulaklık ve ekstra olarak şeffaf bir kılıf çıkıyor.



Plastik gövdeli, renkli, kablosu dayanıklı silikon malzemeden. Maksimum sesi yüksek, distorsiyon yok. Detay ayrımı, dinamik aralığı zayıf, tok sesler tiz sesleri fazlasıyla perdeliyor, vokaller boğuluyor. Telefon görüşmeleri için iş görür ama müzikseverler kendi kulaklıklarını kullanmaya devam ederler.



Siyah, uzay grisi ve altın sarısı şeklinde üç rengi var. 15cm boyunda, 7cm eninde ve 8.5mm kalınlığındaki telefon 152 gram ağırlığında. Fiyat aralığındaki telefonların çoğundan bariz değil ama kalın, ağırlığı normal. Ekran kasa oranı %78, ekrana hakim olmakta zorlanmadım, fiyat aralığında iyi bir değer.

Üst barda bildirim LED’i, kamera ve ahize var, altta da bir detay yok, sanal butonlar var. Güç butonu sağda ve bence biraz yukarıda kalmış, ses butonlarına orta parmak erişiyor. Altta sırasıyla hoparlör, Micro USB ve 3.5mm jack var.



Arka kamera paketi hafif çıkıntılı ama masada yalpalatmaz. Parmak izi okuyucu yerli yerinde, biraz yavaş ama ikiletmiyor. Kapak pürüzsüz, biraz kaygan ama arkası dolu, dolayısıyla esneyip çatur çutur ses çıkarmıyor. Bataryasını kendiniz değiştirebiliyorsunuz, SIM ve Micro SD kart girişleri de burada.



5.5 inç 5.5 inç 18:9 formatında, HD+ 1440x720 çözünürlüğünde IPS LCD panelli bir ekran, 292PPI piksel yoğunluğuyla yeterince net. Renklerin ayrımı pek başarılı değil ama yeterince canlılar, siyahlarda hafiften arkadan ışık tutuluyormuş hissi var. Özetle, içerik tüketilir ama büyülemez.



Maksimum ekran ışığı yeterli sınırında, güneş altında zorluyor biraz, parlamayla bir derdi yok. Renkler bakış açısına göre bir miktar sapıyor ama rahatsız edecek raddede değil bence.

28nm mimarili 64-bit Mediatek MT6739 güç veriyor telefona, tasarruf odaklı 4 Cortex A53 çekirdeği 1.5GHz’e kadar çıkabiliyor, Snapdragon 425 ile kafa kafaya, giriş seviyesi bir yonga. Grafik birimi PowerVR Rogue GE8100. 4.5G destekli CAT 4 modemiyle 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızı destekli, yeterli seviyesinde.



Real Racing 3, Modern Combat 5, bunlar bu telefon için ağır oyunlar, PUBG hiç açılmıyor zaten. Real Racing’de telefon hissizleşti, hiç kontrol edemedim, kısaca basit oyunlar oynanabilir, mütevazı donanım sayesinde telefon ısınmıyor desem yeridir.



1GB RAM ve 16GB depolamalı telefona Micro SD kart takılabiliyor. Okuma hızı tamam ama yazma hızını ölçemedim.

Flaşlı 13MP f/2.0 diyaframlı arka, 5MP f/2.2 diyaframlı özçekim kamerası var. Arkada 1080, önde 720P 30 kare/saniye video kaydı destekli.

Ortalama bir sürede açılıyor kamera, portre ve panomara hariç bir mod veya eklenti yok. Odaklaması biraz bekletiyor, çekimi de aynı şekilde. Dinamik aralığı zayıf, kendiniz elle ışık ayarı yaparsanız ışık patlamadan kurtarıyorsunuz fotoğrafı. 13MP için keskinliği de zayıf, renk ve detay ayrımı da öyle. Işığın azalmasına, karanlığa pek gelemiyor. Portre modunun hakkını yememek gerek, yazılımda Google desteği söz konusu, sadece insanları ayırt ediyor ama ayrımı gayet iyi. Videoda otomatik odaklamıyor, hatırlatmanız gerek, netliği 1080P için yeterli sınırında, kaydettiği seste de bir robotiklik var.



Işık azalınca afallıyor ön kamera ama biraz ışık görünce fena şeyler çıkmıyor değil, hatta ön kamerasını genel olarak arka kameradan daha başarılı buldum. 5MP için netliği, dinamik aralığı yeterli. Videosu 720P’den uzak, daha çok 480P netliğinde, dinamik aralık kurtarır belki ama pek paylaşılası değil çektiği şeyler.



Android 8.1 üzerine kurulu Go Edition 1GB RAM ile çalışabilecek şekilde optimize edilmiş, çoğu zaman normal Android’den ayırt edemiyorsunuz, en azından görünüm olarak. Ne kadar optimize edilmiş olursa olsun, uygulamalar yavaş açılıyor, mesela Spotify açık, internette gezeceksiniz kasılıyor, müzik sekteye uğruyor hatta, uygulamalar arası geçişte tekrar belleğe alıyor zaten. Sadece bir uygulamayla ilgilenirseniz çok sorun değil ama aksi takdirde sabrınızı zorluyor. GM Asistan, GM Müzik gibi eklentiler var, ekstra bir yük yok telefonda.



Mono hoparlörün maksimum sesi az, distorsiyon yok. Detay ayrımı, dinamik aralığı zayıf, tok seslerin üzerinden geçiyor. Dolby efektleri var ama durumu pek değiştirmiyorlar. Xiaomi Mi Pro HD gibi doyurması zor bir kulaklığı detay ve dinamik aralık değil ama maksimum ses anlamında beklediğimden iyi doyurdu, jack işinizi görecektir.



8.6mm’de 3500mAh Li-Po batarya. Hücresel veri ve otomatik ekran ışığıyla kullandım, oyun oynamadım, günlük kullanımla 5.5-6 saat ekran süresi alabildim, günü kurtarmaktan fazlası kesinlikle, mütevazı donanım itibarıyla beklenebilecek bir şey gerçi.



802.11n Wi-Fi modülüyle 2.4GHz bandındaki bağlantısı, menzili, stabilitesi bir sorun gözlemlemedim, VoLTE ve ViLTE desteğini de ekleyeyim. Bluetooth 4.2 var ama özellikle kablosuz kulaklıklara bağlanmada zorluk çektim. GPS tarafında müteessir olunacak bir şey yok.



GM 8 Go. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla fiyatı mesela Turkcell’de, Vatan’da 899, piyasada 700-750 lira civarında. MT6739 yonga, 16GB depolama hadi o Micro SD kart ile toparlanır ama 1GB RAM, Go Edition için bile yetersiz, internette gezerken, ikinci bir uygulama açınca telefon bunalıyor, siz de bunalıyorsunuz. Çok benzer fiyata, hatta yerine göre daha ucuza, ekranı 5 inç ama çok daha akıcı çalışan GM 5 bulunabiliyor, biraz eskidi ama yine piyasada benzer fiyata GM 5 Plus var, General Mobile’ın kendi içinde benzer fiyata daha iyi çözümler varken GM 8 Go mantıklı gelmiyor açıkçası. Döviz kuru sıkıntılı, TL’nin değeri dalgalı, General Mobile’ın da yapabileceği pek bir şey yok ama bu telefon için fiyat güncellemesi şart.