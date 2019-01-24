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Philips'de işler değişiyor | Özel video

3 ay
11,4b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Philips'in TV marka haklarını elinde bulunduran TP-Vision artık ses ürünlerinin de haklarına sahip oldu. Philips TV'ler artık daha akıllı, daha renkli ve daha iyi ses veren hale geliyorlar.
Philips TV Türkiye Pazarlama Direktörü Can Gover ile Philips'in Amsterdam'daki özel etkinliğinde merak edilenleri konuşma fırsatı bulduk. Firmanın 2019 planları bu videoda.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-458B4BD66 3 ay en beğenilen
eyvah ki eyvah. bu tp vision semtlerde hep müşterileri suçlayan sıradan tamircilere servis hakkı vermişler ve hiç bir ürün kullanıcıyı suçlamadan yapılmıyor ve seni cevap için son güne kadar yapmadan yatırıyorlar ürünü. sen müşteri hizmetlerini arıyorsun ürün değişecek diyorlar ve sonunda sen suçlusun yapacak bir şey yok diyorlar. 8 bin tl ye aldığım ürün 1 senedir yatıyor. bütün vida yerlerini kırıp çift tarflı bant ile yapıptırıp geri gönderdiler bir de para aldılar benden taşıma için. son söz philipis; alma aldırma. şikyet var com a girin görün arkadaşlar. ne kadar şikayet var ve hep müşteri suçlanıyor.
eyvah ki eyvah. bu tp vision semtlerde hep müşterileri suçlayan sıradan tamircilere servis hakkı vermişler ve hiç bir ürün kullanıcıyı suçlamadan yapılmıyor ve ...
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bjkyener 3 ay
Philips panel üretici değil tv işinden zerre kadar anlamıyorlar yazılım tarafı zaten berbat fiyat uçuk
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burakdc 3 ay
Philips: Something "BIG" is coming.
Customers: Something "What" is coming.
Siz bir şey anladınız mı ben hiç bir şey anlamadım konuşmadan adam 2019 yılında buyuk değişim olacak diyor. Yeni oled panel diyor (beko vestel de oled yaptı), Micro ledden bahsetmiyor. Ambilight diyorsun adam hala orta ve üst serilerde olacak diyor. Giriş seviyesi ekranlarda luzumsuz diyor. Buyuk ekran oyuncu TV si diyorsun, Olmaz zinhar günah diyor. Ses sistemi diyorsun, arkadaş ses sistemini 1-2 uyduruk kulaklık ve sound bardan ibaret sanıyor.Koca konusmadan anladığım TV lerin smart özelliği güçlenmis oda ne kadar önem arz eder bilemem.
Philips: Something "BIG" is coming.Customers: Something "What" is coming.Siz bir şey anladınız mı ben hiç bir şey anlamadım konuşmadan adam 2019 yılınd...
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Sterilmikrop 3 ay
Can Gover vizyonsuz adamın teki.
Tp vision güzel bir firma ama Türkiyede berbat çünkü balık baştan kokar dediiim gibi firmayı Türkiyede vizyonsuzlar yönettiği için firmada önüne gelene servis verip müşteri memnuniyetini geçtim sorunu bile tespit edemeyecek şahıslara yetki vermiş.
Philips TV de arşa erse Türkiyede anca yerin dibine girer.
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kucukyenici 3 ay
Birkaç sene evvel TV alacakken Android sistemli modellerine TS'da bakmıştım. USB 3.0 girişi yoktu ve USB'den 4K izlenemiyordu. Ellerinde 4K demo oynatacak bir alet de mevcut değildi. Ne yapmayım böyle cihazı deyip, vazgeçip LG aldım, 'Kolaya Kaçtım'. :-)
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leocorte 3 ay
İki sene önce de böyle bir video hazırlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Philips'te oyuncu monitörleri çıkmıştı. Ne oldu? Karavana...
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burakdc 3 ay
Philips: Something "BIG" is coming.
Customers: Something "What" is coming.
Siz bir şey anladınız mı ben hiç bir şey anlamadım konuşmadan adam 2019 yılında buyuk değişim olacak diyor. Yeni oled panel diyor (beko vestel de oled yaptı), Micro ledden bahsetmiyor. Ambilight diyorsun adam hala orta ve üst serilerde olacak diyor. Giriş seviyesi ekranlarda luzumsuz diyor. Buyuk ekran oyuncu TV si diyorsun, Olmaz zinhar günah diyor. Ses sistemi diyorsun, arkadaş ses sistemini 1-2 uyduruk kulaklık ve sound bardan ibaret sanıyor.Koca konusmadan anladığım TV lerin smart özelliği güçlenmis oda ne kadar önem arz eder bilemem.
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kartal172 3 ay
Philips kullanıyorum 6-7 yıl oldu ambilight ve 3D SBS özellikleri gayet güzel. Bozulursa yine Philips alacağım kesinlikle!
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burakdc 3 ay kartal172
3D SBS artık malesef televizyonlarda yok. Ambilight ise ali expres ten alınan basit bir kit ile tüm TV lere monte edilebiliyor. Bence bozulursa sizde yeni bir marka deneyin.
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bjkyener 3 ay
Philips panel üretici değil tv işinden zerre kadar anlamıyorlar yazılım tarafı zaten berbat fiyat uçuk
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Emin KOÇ 3 ay
Televizyon pazarı çok zorlu Türkiye'de işleri gerçekten zor ki babamın şirketi değil :D umurumda değil
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Red_devil33 3 ay
Philips hiç bir zaman bur sony yada samsung olamadı olamayacak....
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Youtuber234 3 ay
m.youtube.com/... abone olur musun kanalin buyumesi lazim 2dakikani ayirip kanala abone olun
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Seyrim 3 ay
İşleri zor..Piyasada güçlü rakipleri var..
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