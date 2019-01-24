Philips'de işler değişiyor | Özel video

Genel Yayın Yönetmeni
Philips'in TV marka haklarını elinde bulunduran TP-Vision artık ses ürünlerinin de haklarına sahip oldu. Philips TV'ler artık daha akıllı, daha renkli ve daha iyi ses veren hale geliyorlar.
Philips TV Türkiye Pazarlama Direktörü Can Gover ile Philips'in Amsterdam'daki özel etkinliğinde merak edilenleri konuşma fırsatı bulduk. Firmanın 2019 planları bu videoda.
Paylaş Tweetle
Customers: Something "What" is coming.
Siz bir şey anladınız mı ben hiç bir şey anlamadım konuşmadan adam 2019 yılında buyuk değişim olacak diyor. Yeni oled panel diyor (beko vestel de oled yaptı), Micro ledden bahsetmiyor. Ambilight diyorsun adam hala orta ve üst serilerde olacak diyor. Giriş seviyesi ekranlarda luzumsuz diyor. Buyuk ekran oyuncu TV si diyorsun, Olmaz zinhar günah diyor. Ses sistemi diyorsun, arkadaş ses sistemini 1-2 uyduruk kulaklık ve sound bardan ibaret sanıyor.Koca konusmadan anladığım TV lerin smart özelliği güçlenmis oda ne kadar önem arz eder bilemem.