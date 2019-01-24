Philips'de işler değişiyor | Özel video

Philips'in TV marka haklarını elinde bulunduran TP-Vision artık ses ürünlerinin de haklarına sahip oldu. Philips TV'ler artık daha akıllı, daha renkli ve daha iyi ses veren hale geliyorlar.

Philips TV Türkiye Pazarlama Direktörü Can Gover ile Philips'in Amsterdam'daki özel etkinliğinde merak edilenleri konuşma fırsatı bulduk. Firmanın 2019 planları bu videoda.