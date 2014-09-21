Philips'in yeni Dj setlerini kullandık: Partilerin yıldızı olabilirsiniz!

Philips, Almanya'da düzenlenen IFA 2014 Fuarı kapsamında yeni müzik ve eğlence ekipmanlarını da görücüye çıkarttı. Donanım Haber olarak biz de ünlü Dj Armin Van Buuren ile birlikte geliştirilen mobil Dj seti M1X ve oturma odalarının yıldızı olmaya aday NX5'i sizler için kullandık. Dj olmak sanıldığı kadar zor değil, en azından yeni donanımlarla eskisinden daha kolay. Detaylar videomuzda.

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