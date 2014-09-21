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Philips'in yeni Dj setlerini kullandık: Partilerin yıldızı olabilirsiniz!

5 yıl
26,5b
1
Müzik / Ses Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Philips, Almanya'da düzenlenen IFA 2014 Fuarı kapsamında yeni müzik ve eğlence ekipmanlarını da görücüye çıkarttı. Donanım Haber olarak biz de ünlü Dj Armin Van Buuren ile birlikte geliştirilen mobil Dj seti M1X ve oturma odalarının yıldızı olmaya aday NX5'i sizler için kullandık. Dj olmak sanıldığı kadar zor değil, en azından yeni donanımlarla eskisinden daha kolay. Detaylar videomuzda.
 

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ShadyMM 5 yıl
groeipijn - hush son şarkı
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mgtaylor11 5 yıl
kim taşayacak bunu ya pioneerinkiler daha taşınabilir
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HAAltuntas 5 yıl
Vay Erdi abi bizim işlere el atmış.


Armin bunu 1 sene önce tanıtmıştı yeni mi çıkmış yahu

youtube.com/...

Armin Van Buuren demişken bir trance mix yapaydın iyiydi abi :)

Böyle incelemelerin çoğalmasını diliyorum. Eline sağlık.
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kymelria 5 yıl
Bazı akıllı geçinen, pro setleri sadece youtube videolarında gören gençler de kalkmış pioneer a rakip olamaz demiş. ÇOK KOMİKSİNİZ.
philips tüketici elektroniği üreten bir firma. böyle firmaların amacı hi-end bir ürün çıkarıp sadece profesyonellere hitap ederek az ürün satmak değildir.
Bu üründe de çok akıllı bir hamle yapmış vek ünlü bir dj i de arkasına alarak hobi amaçlı veya amatör olarak birşeyler yapmak isteyen kullanıcılara hitap eden bir ürün piyasaya sürmüş. gayet başarılı ve amaca yönelik.
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Gece772 5 yıl
Home party
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SteveMeade 5 yıl
Nx Bass butonu neden Nuclear Launcher butonu gibi janjanlı ?
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Burzum_^^ 5 yıl
bir elektronik insana bu kadar mi yakismaz :)
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al-ozaria 5 yıl
Erdi üstad belki konu dışı olacak ama asıl merak edilen Philips'in şarj konusunda ne kadar uzun ömürlü ve sağlam aklı telefonlar ürettiğini hatta bu konuda sektörün lideri dahi olduğunu bilen bilir.

Malesef ki malesef bu sektörde Türkiye piyasasında yok gibiler (bildiğim yalnız bir modeli vardı en son).
Senin bilgin var mıdır. Philips neden akıllı telefon sektöründe inatla Türkiye piyasasına girmiyor?
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DH Misafiri 5 yıl
pioneer varken philipsin adı bile geçmez.
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carman 5 yıl
tam yazlık yerler için çok güzel olmuş bence
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