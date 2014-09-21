Philips'in yeni Dj setlerini kullandık: Partilerin yıldızı olabilirsiniz!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Philips, Almanya'da düzenlenen IFA 2014 Fuarı kapsamında yeni müzik ve eğlence ekipmanlarını da görücüye çıkarttı. Donanım Haber olarak biz de ünlü Dj Armin Van Buuren ile birlikte geliştirilen mobil Dj seti M1X ve oturma odalarının yıldızı olmaya aday NX5'i sizler için kullandık. Dj olmak sanıldığı kadar zor değil, en azından yeni donanımlarla eskisinden daha kolay. Detaylar videomuzda.
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Armin bunu 1 sene önce tanıtmıştı yeni mi çıkmış yahu
youtube.com/...
Armin Van Buuren demişken bir trance mix yapaydın iyiydi abi :)
Böyle incelemelerin çoğalmasını diliyorum. Eline sağlık.
philips tüketici elektroniği üreten bir firma. böyle firmaların amacı hi-end bir ürün çıkarıp sadece profesyonellere hitap ederek az ürün satmak değildir.
Bu üründe de çok akıllı bir hamle yapmış vek ünlü bir dj i de arkasına alarak hobi amaçlı veya amatör olarak birşeyler yapmak isteyen kullanıcılara hitap eden bir ürün piyasaya sürmüş. gayet başarılı ve amaca yönelik.
Malesef ki malesef bu sektörde Türkiye piyasasında yok gibiler (bildiğim yalnız bir modeli vardı en son).
Senin bilgin var mıdır. Philips neden akıllı telefon sektöründe inatla Türkiye piyasasına girmiyor?