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Pioneer Computers'dan Windows 7'li tablet

8 yıl
9,4b
1
1
Shady
Haber Editörü
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Pioneer Computers'dan Windows 7'li tablet
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Tablet'ler popülerleşiyor, firmalarda bu yöndeki çözümlerinin sayısını hızla artırıyor. Son olarak Avustralya'lı bilgisayar üreticisi Pioneer Computers, DreamBook ePad A10 ismini verdiği Windows 7 işletim sistemine sahip tabletini gün yüzüne çıkardı.

Intel'in Atom platformundan (1.66GHz'lik N455 ya da 1.83GHz'lik N475) gücünü alan A10, 2GB'lık bellekle geliyor ve üzerinde depolama alanı olarak 8, 16 ya da 32GB'lık katı hal sürücüsü bulunduruyor. 10.1 inçlik çoklu dokunmatiğe duyarlı ekranında 1024x600 piksel görüntü sağlayabilen tabletin üzerinde çıkış olarak kulaklık çıkışı, 2 adet USB 2.0, 1 adet mini USB, HDMI, VGA, 10/100 ethernet portu ile depolama alanının kullanıcı tarafından arttırılabilmesi için microSD kart girişi konumlandırılmış. Kablosuz iletişimini Wi-Fi a/b/g/n üzerinden ve opsiyonel olarak 3G üzerinden gerçekleştiren A10 enerji ihtiyacınıysa üç hücreli bataryasından karşılıyor ve bu bataryasıyla 5 saate kadar çalışma ömrü sunuyor.

900gf ağırlığında ve 267x173x8-17mm ölçülerindeki tabletin satış fiyatı yaklaşık 512 dolar olarak belirlenmiş.

Pioneer Computers'dan Windows 7'li tablet
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vidoko 8 yıl
pioner da bakrı olmuyor tablete geçmiş:))
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