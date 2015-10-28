Playstation Paris Çıkarması "Playtation VR, GT Sports, Wild ve fazlası..."

Sony Playstation ile Paris'te Paris Games Week'e katıldık. Sony Playstation Türkiye Grup Ürün Müdürü Mustafa Yiğit, hem etkinliği hem de yeni oyunları anlatıyor.

Paris Games Week'te Playstation Türkiye Grup Ürün Müdürü Mustafa Yiğit'in yanındayız. Geçtiğimiz gün lanse edilen Wild, Dreams, GT Sports ve yeni Playstation VR oyunlarını konuşuyor PSN Türkiye sorunlarını dile getiriyoruz.



