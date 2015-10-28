Playstation Paris Çıkarması "Playtation VR, GT Sports, Wild ve fazlası..."

Genel Yayın Yönetmeni
Sony Playstation ile Paris'te Paris Games Week'e katıldık. Sony Playstation Türkiye Grup Ürün Müdürü Mustafa Yiğit, hem etkinliği hem de yeni oyunları anlatıyor.
Paris Games Week'te Playstation Türkiye Grup Ürün Müdürü Mustafa Yiğit'in yanındayız. Geçtiğimiz gün lanse edilen Wild, Dreams, GT Sports ve yeni Playstation VR oyunlarını konuşuyor PSN Türkiye sorunlarını dile getiriyoruz.
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sorduk mu?
O bu değilde The Last of Us 2 söylentileri dolaşıyor ortada ve iyice kesinleşmeye başladı bu ortada dolanan söylentiler. Ha pardon ya siz X1 sahibiydiniz, kusura bakmayın.