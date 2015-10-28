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Playstation Paris Çıkarması "Playtation VR, GT Sports, Wild ve fazlası..."

3 yıl
24,8b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony Playstation ile Paris'te Paris Games Week'e katıldık. Sony Playstation Türkiye Grup Ürün Müdürü Mustafa Yiğit, hem etkinliği hem de yeni oyunları anlatıyor.
Paris Games Week'te Playstation Türkiye Grup Ürün Müdürü Mustafa Yiğit'in yanındayız. Geçtiğimiz gün lanse edilen Wild, Dreams, GT Sports ve yeni Playstation VR oyunlarını konuşuyor PSN Türkiye sorunlarını dile getiriyoruz.


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Persona_Non_Grata 3 yıl en beğenilen
konsoldede
aman ps cikarmaniz sizin olsun ps4 de sizin olsun x1 imla cok mutluyum

sorduk mu?
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Nymph()maniac 3 yıl konsoldede
konsoldede

aman ps cikarmaniz sizin olsun ps4 de sizin olsun x1 imla cok mutluyum

O bu değilde The Last of Us 2 söylentileri dolaşıyor ortada ve iyice kesinleşmeye başladı bu ortada dolanan söylentiler. Ha pardon ya siz X1 sahibiydiniz, kusura bakmayın.
konsoldedeaman ps cikarmaniz sizin olsun ps4 de sizin olsun x1 imla cok mutluyumO bu değilde The Last of Us 2 söyl...
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BlackBeasT 3 yıl
Mesut Çevik VR müptelası oldu.. Nerde VR orda Mesut Çevik
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RushEpicsTR 3 yıl
Çok merak ettim neden paris oyun haftasına neden bsc ekibi gitmiyor ?
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Redunay 3 yıl
Psn türkiyeden yönetilirse psn ye girince spotcu başlıkları görebiliriz. "Oyun çıktııı önceee sennn oynaaa aaalll oynaaa ucuzzz 189 liraaa"
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blackzeros 3 yıl


inanilmaz bir oyun olacak gibi gorunuyor dreams , yarattiginiz modellemeleri ,karakterleri unity gibi diger oyun motorlarına ve 3d printerlerlara aktarabilceksiniz.vr destegi ve move ile kullanma imkanının olabilceği dedikodusu var.
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dobrasam 3 yıl
Konsol ucuz ama oyunlar ne öyle abi apartman mı alıyoruz
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MALTHAEL 3 yıl
Fiyatlardan ne haber ? Tüm dünya PS4 fiyatlarını indirdi bizdeki durumu nedir ? PS4 ün güçlü hali nedir Mustafa az bunlara cevap versen .
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bozcan 3 yıl
psn'i ingiltere'den bir kurtarsak zaten kredi kartları sorunları da ortadan kalkacak.
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Alpins951 3 yıl
Smells Like Ban Sprit.
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cancan_burak 3 yıl
Oyun fuarına bsc yerine dh editörü gitmesi sadece bana mı mantıksız geliyor
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AMERICAN 3 yıl
Donanımı yaparsın ama bunu çalıştıracak yazılımı sony beceremez kısacası boş...
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d3vstator 3 yıl AMERICAN
Iki yildir xbox none in arayüzünü duzeltemeyen microsoft u da goruyoruz...
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AC_Hawker 3 yıl
konsolun daha da güçlü bir versiyonu gelecek gibi bir dedikodu vardı. Biraz ona da değinseniz çok güzel olurdu Mesut bey.
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AMERICAN 3 yıl
Vr saçmalığı...
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d3vstator 3 yıl AMERICAN
Yahu insanları taciz etmekten bıkmadın mı sen? Elinde yeni nesil hiç bir cihaz yok, gelmiş burada nefretini kusuyor, diğer tarafta öbürünü pohpohluyorsun. Bırak insanlar keyfini yaşasın...
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