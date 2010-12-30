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PowerColor HD6970 Crossfire video inceleme

8 yıl
81,6b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda PowerColor HD 6970 ve HD 6950 ile HD 6900 ailesinin Crossfire düzenindeki performansını inceliyoruz. Bakalaım HD 6990 arifesinde HD 6900 ailesi çift GPU düzeninde nasıl bir performans sergiliyor.


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DH Misafiri 7 yıl
gtx580 sli 5970 i geçer fiyatları 5970 ile peki 5970 CF ne yapar bunu düşünen yok
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NefiliM 7 yıl
MARS II'yi de teste katsalarmış
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CagdasyavasTR1 7 yıl
6850 cf yapsam nasıl olur ?
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vidoko 8 yıl
nvidia herzamn fiyatına göre f/p olarak amd den pahalıdır bunu kimse inkar edemez. ancak!! .nividia alan arkadaşlarında moralini bozmasına gerek yok onlarında avantajı var birçok oyuna nvidia destek veriyor ve yazılım desteği.yani iki tarafta aslında bir birinin farkını kapatıyor işine gelen ister amd alır ister nvidia .önemli olan kimin oyunu rahat birşekilde oynayabildiğidir.
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JrMaster 8 yıl
Nihat doğandan bi yorum var :.
Tüm yorumları okudum sanırsam burda bir tartışma vardı



ya her konuda aynı şeyler arkadaşlar bi kere istediğiniz testleri yapabilmeleri için kartlarıtemin etmeliler
adamlarda her defasından kart alacak halleri yok reklam veren ve sponsorluk yapan kendi çapında firmalar sayesinde bunları yaptıklarını düşünüyorum
bu yüzden her firmada kartı verip al kardeşim sen şu dh cilere bi sli bi cf testi yap bi kaç yüz fps görsünler gaza gelsinler demez
sonuçta kart kullanılıyor ve bunu birine satacaklar kimsede kullanılmış kart almak istemez ya testeyken birşey olduysa dimi

o yüzden cok test isteyen arkadaşlar kartları göndersin testleri alsın


şimdi testlere gelirsek diyecek birşey yok adamlar resmen f/p amd demiş bunu anlamamak isteyenlerin amacı belli belirmeye gerekte yok
580 sli yapınca ortaya cıkan fiyat performansına degmeyecek kadar fazla ve luzumsuz ki piyasada x2 gpulu kartlar cıkınca durum nasıl olacak orasıda var
fiyatlarda bi değişik olmadıgı sürece nvidia tarafında performansının bi değeri kalmıyor karşısındaki rakibi amd hem fiyat hem performans olarak al sana kart diyor


bu durumda şuanda amd önde bizim ülkemizdeki fiyatlarıda göz önündünde bulunduralım performansları karşılaştırırken herşeyin bi bedeli var ama bir şey içinde gereksiz bedel ödemenin adı ""nı siz koyun.

bi de bu firmaların cıkartacagı çift gpulu katlar var tek gpulu kartı bu durumdayken fiyat olarak çift gpulusu ne olur oda var ...
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Musculation 8 yıl
6850 ve 6870 tam bir hayal kirikligi oldu ati acisindan hd 5870 i performans olarak yakalayamiyorlar fakat fiyatlari avrupada cok ucuz bu fiyata cok talep olacaktir..
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DH Misafiri 8 yıl
O benchmarkta muhtemelen directX 11 açık değildir ya da tesselation açık değildir, yoksa bu seçeneklerin açık olduğu testlerde sizdeki gibi sonuçlar alınıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Slm arkadaşlar
yukarıdaki incelemde metro2033 de 6950 ile 61 fps ultra detay aldığı yazılmış.Ben 6950 kullanıcısıyım donanım ise
phenom 2 x4 955 be
4gb 2x2 1600 mhz ram (1333 mhz de şimdilik)
1 tb samsung hardisk
600 w aerocool power
asus m4a88gtd-v evo usb-3
bu donanımla aldığım fps
Options:
Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 11; Quality: Very High; Antialiasing: MSAA 4X; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: disabled; Tesselation: Enabled; DOF: Enabled
ortalama 23 fps lerde benchmarkda buneden böyle bana yardımcı olabilirmisinz.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar Crossfire Scaling ne durum da bilgisi olann varmi simdi 6850 alasim var ilerdede birtane daha alirdim diyodum yada 6950 mi alsam direk Crossfire Scaling problem olurmu ???
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ParaBende 8 yıl
'' Adındanda anlaşılabilcegi gibi HD6850 den hızlı '' cümlesi yanlış bence VGA hakkında fazla bilgisi olmayan insanların bu söz aklnıa işlenir ve hangi modelin ismi rakam olarak üstünse onun hızlı oldugunu düşünebilir. Bizler sonuçta neyin ne oldugunu biliyoruz tabiki söylediğim şey bu seri için değil ama dediğim gibi bilmeyen birinin aklnıda öyle kalacaktır
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baraks35 8 yıl
Vay be 1.100 liralık GTX sli ile 600 liralık 6950(Biosla 6970 yapabilirsin) cf karşılaştırıolar utanmıyosun allah aşKına gtx 470 ile Quad Crossfire 5970 karşılaştırmak gibi bişey yapmışsın
KARTI İYİ KART YAPAN FİYATINA GÖRE EN İYİ PERFORMANSI VERENDİR
İLLA PERFORMANS İSTİOSAN 5970
VARMI GEÇEBİLEN KART HEE
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