PowerColor HD6970 Crossfire video inceleme

Bu videomuzda PowerColor HD 6970 ve HD 6950 ile HD 6900 ailesinin Crossfire düzenindeki performansını inceliyoruz. Bakalaım HD 6990 arifesinde HD 6900 ailesi çift GPU düzeninde nasıl bir performans sergiliyor.

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