PowerColor HD6970 Crossfire video inceleme

Bu videomuzda PowerColor HD 6970 ve HD 6950 ile HD 6900 ailesinin Crossfire düzenindeki performansını inceliyoruz. Bakalaım HD 6990 arifesinde HD 6900 ailesi çift GPU düzeninde nasıl bir performans sergiliyor.
Tüm yorumları okudum sanırsam burda bir tartışma vardı
ya her konuda aynı şeyler arkadaşlar bi kere istediğiniz testleri yapabilmeleri için kartlarıtemin etmeliler
adamlarda her defasından kart alacak halleri yok reklam veren ve sponsorluk yapan kendi çapında firmalar sayesinde bunları yaptıklarını düşünüyorum
bu yüzden her firmada kartı verip al kardeşim sen şu dh cilere bi sli bi cf testi yap bi kaç yüz fps görsünler gaza gelsinler demez
sonuçta kart kullanılıyor ve bunu birine satacaklar kimsede kullanılmış kart almak istemez ya testeyken birşey olduysa dimi
o yüzden cok test isteyen arkadaşlar kartları göndersin testleri alsın
şimdi testlere gelirsek diyecek birşey yok adamlar resmen f/p amd demiş bunu anlamamak isteyenlerin amacı belli belirmeye gerekte yok
580 sli yapınca ortaya cıkan fiyat performansına degmeyecek kadar fazla ve luzumsuz ki piyasada x2 gpulu kartlar cıkınca durum nasıl olacak orasıda var
fiyatlarda bi değişik olmadıgı sürece nvidia tarafında performansının bi değeri kalmıyor karşısındaki rakibi amd hem fiyat hem performans olarak al sana kart diyor
bu durumda şuanda amd önde bizim ülkemizdeki fiyatlarıda göz önündünde bulunduralım performansları karşılaştırırken herşeyin bi bedeli var ama bir şey içinde gereksiz bedel ödemenin adı ""nı siz koyun.
bi de bu firmaların cıkartacagı çift gpulu katlar var tek gpulu kartı bu durumdayken fiyat olarak çift gpulusu ne olur oda var ...
yukarıdaki incelemde metro2033 de 6950 ile 61 fps ultra detay aldığı yazılmış.Ben 6950 kullanıcısıyım donanım ise
phenom 2 x4 955 be
4gb 2x2 1600 mhz ram (1333 mhz de şimdilik)
1 tb samsung hardisk
600 w aerocool power
asus m4a88gtd-v evo usb-3
bu donanımla aldığım fps
Options:
Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 11; Quality: Very High; Antialiasing: MSAA 4X; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: disabled; Tesselation: Enabled; DOF: Enabled
ortalama 23 fps lerde benchmarkda buneden böyle bana yardımcı olabilirmisinz.
KARTI İYİ KART YAPAN FİYATINA GÖRE EN İYİ PERFORMANSI VERENDİR
İLLA PERFORMANS İSTİOSAN 5970 VARMI GEÇEBİLEN KART HEE