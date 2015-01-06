Qualcomm işlemcili Maserati Quattroporte GTS ilk izlenim

Qualcomm'un araç çözümleri kullanılarak elden geçirilen Maserati Quattroporte GTS'in konsept sürümünü görüntüleme fırsatı bulduk. Dikiz aynasından yan aynalarına kadar her yerinde dijital ekranlara ve özel sensörlere yer verilen bu özel insansız araçlar öncesindeki son nokta gibi duruyor.

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