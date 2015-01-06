Qualcomm işlemcili Maserati Quattroporte GTS ilk izlenim

Genel Yayın Yönetmeni
Qualcomm'un araç çözümleri kullanılarak elden geçirilen Maserati Quattroporte GTS'in konsept sürümünü görüntüleme fırsatı bulduk. Dikiz aynasından yan aynalarına kadar her yerinde dijital ekranlara ve özel sensörlere yer verilen bu özel insansız araçlar öncesindeki son nokta gibi duruyor.
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Ben sürücüsüz otomobillerin geleceğine inanmıyorum. Gelse bile satılamaz.
Yollar tamamen jilet gibi olacak, tüm sürücüler kurallı kullanacak ta bu yapay zekanın da kafası karışmayacak.
Yersen.
Aynen
birde bunlara virüs bulaşabiliyormu ?
birde son soru angr birds oynaya biliyormuyuz ..