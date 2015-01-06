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Qualcomm işlemcili Maserati Quattroporte GTS ilk izlenim

4 yıl
19,8b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Qualcomm'un araç çözümleri kullanılarak elden geçirilen Maserati Quattroporte GTS'in konsept sürümünü görüntüleme fırsatı bulduk. Dikiz aynasından yan aynalarına kadar her yerinde dijital ekranlara ve özel sensörlere yer verilen bu özel insansız araçlar öncesindeki son nokta gibi duruyor.

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DH Misafiri 4 yıl
golf r touch modelini'de bakarsanız sevinirim.
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DH Misafiri 4 yıl
qualcom sahibi olmanin en pahali yolu :). Maseratti ile donatilmis qualcom desek daha dogru olur :P
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Cheset 4 yıl
Donarsa kapatıp açarım bi daaa kendine gelir
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umut_baris 4 yıl
Bug olursa kötü olur sonu.

Ben sürücüsüz otomobillerin geleceğine inanmıyorum. Gelse bile satılamaz.

Yollar tamamen jilet gibi olacak, tüm sürücüler kurallı kullanacak ta bu yapay zekanın da kafası karışmayacak.

Yersen.
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kule_genclik 4 yıl
bi haberde demistim bi kulagimizin arkasi kaldi diye gercekten yaklasiyorlar
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ali guler 4 yıl kule_genclik
kule_genclik
bi haberde demistim bi kulagimizin arkasi kaldi diye gercekten yaklasiyorlar


Aynen
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perikentli 4 yıl
format atılabiliyormu ?
birde bunlara virüs bulaşabiliyormu ?
birde son soru angr birds oynaya biliyormuyuz ..
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afanesavo 4 yıl
"geleceğin araç konsepti insansız araçlarda olduğu düşünülürse; bu araç sadece bir şovdan öteye gidememiş" miş miş miş... bravo ne güzel tespit... bula bula bunu mu buldunuz la! söylemeseydiniz olmaz mıydı? içinizde mi patlardı? hayret bişey ya...
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FightForBeer 4 yıl
Xda da custom rom yaparlar abanın kilometrede yaktığı benzinini azaltırsın.
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***Leopard*** 4 yıl
Acayip isiniyordur bu simdi
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ugur.k 4 yıl
Berbat.
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CemTnTn 4 yıl
açılın fetva geliyor
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turbocharger41 4 yıl
Sistem çökerse ne olacak ?
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