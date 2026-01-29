Kim Nerede? 144 Suudi Arabistan dünyanın en büyük gökdeleninin inşaatını durdurdu 111 Nissan güneş enerjili Ariya'yı tanıttı: Günlük 23 km bedava menzil 94 Çin’in hayalet bombardıman uçağı, gizliliğini korurken çok daha hızlı uçabilecek
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Elektrikli Otomobillerin Menzili Kışın Neden Düşer?

    Elektrikli otomobillerin menzili kışın neden düşer? Bu menzil düşüşünü engellemek için neler yapabiliriz? Bu durumun sebeplerini ve bu kaybı en aza indirmek için yapılması gerekenleri anlatıyoruz.

    Elektrikli otomobillerin menzili kışın neden düşer? Bu menzil düşüşünü engellemek için neler yapabiliriz? Bu videoda bu durumun sebeplerini ve bu kaybı en aza indirmek için yapılması gerekenleri anlatıyoruz.

    Çetin kış koşullarında elektrikli araçlarda menzil düşüşünün temel nedeni bataryaların verimin azalması gösterilebilir. Ayrıca kabin ve batarya ısıtmasının çok daha fazla enerji tüketimine sebep olması ve mevsime göre yol koşullarının tetiklemesinden kaynaklanır.

    LFP kimyasını kullanan bataryalar kışın NMC türüne göre biraz daha fazla performans kaybı yaşar ama buna karşın yazın daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür; NMC yapısını kullanan bataryalar ise soğukta nispeten daha iyi performans sunar. Ancak bu batarya kimyası yüksek sıcaklıklara karşı daha hassastır. Kışın elektrikli otomobillerin şarj hızları da düşer. Özellikle DC hızlı şarjda batarya soğuksa şarj sürelerinde ciddi uzamalar meydana gelebilir. 

    Genel olarak kış otoban menzili 50 kWh altı araçlarda 100–150 km, 60 kWh üzeri araçlarda 150–200 km civarında seyretmektedir. Menzil kaybını azaltmak için aracı şarjdayken ön ısıtma yapmak, koltuk/direksiyon ısıtması kullanmak, lastik basınçlarını kontrol etmek, yumuşak sürüşle hızlara dikkat etmek ve %20–80 şarj aralığında kullanmayı menzili korumak adına en etkili yöntemler arasında gösterebiliriz.

    00:00 - Giriş
    00:28 - Elektrikli Araçlarda Kullanılan Pil Türleri ve Hava Koşullarına Göre Davranışları
    05:38 - Elektrikli Otomobillerin Menzili Kışın Neden Düşer?
    07:16 - Pil Kapasitesine Göre Bir Elektrikli Otomobil Kışın Ne Menzil Sunabilir?
    11:01 - Menzil Dışında Kış Koşulları Şarj Hızına da Etki Eder mi?
    12:00 - Kışın Menzil Kaybını Önlemek için Neler Yapmak Gerekiyor?
    14:37 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum