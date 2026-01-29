Elektrikli otomobillerin menzili kışın neden düşer? Bu menzil düşüşünü engellemek için neler yapabiliriz? Bu durumun sebeplerini ve bu kaybı en aza indirmek için yapılması gerekenleri anlatıyoruz.

Çetin kış koşullarında elektrikli araçlarda menzil düşüşünün temel nedeni bataryaların verimin azalması gösterilebilir. Ayrıca kabin ve batarya ısıtmasının çok daha fazla enerji tüketimine sebep olması ve mevsime göre yol koşullarının tetiklemesinden kaynaklanır.

LFP kimyasını kullanan bataryalar kışın NMC türüne göre biraz daha fazla performans kaybı yaşar ama buna karşın yazın daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür; NMC yapısını kullanan bataryalar ise soğukta nispeten daha iyi performans sunar. Ancak bu batarya kimyası yüksek sıcaklıklara karşı daha hassastır. Kışın elektrikli otomobillerin şarj hızları da düşer. Özellikle DC hızlı şarjda batarya soğuksa şarj sürelerinde ciddi uzamalar meydana gelebilir.

Genel olarak kış otoban menzili 50 kWh altı araçlarda 100–150 km, 60 kWh üzeri araçlarda 150–200 km civarında seyretmektedir. Menzil kaybını azaltmak için aracı şarjdayken ön ısıtma yapmak, koltuk/direksiyon ısıtması kullanmak, lastik basınçlarını kontrol etmek, yumuşak sürüşle hızlara dikkat etmek ve %20–80 şarj aralığında kullanmayı menzili korumak adına en etkili yöntemler arasında gösterebiliriz.

00:00 - Giriş

00:28 - Elektrikli Araçlarda Kullanılan Pil Türleri ve Hava Koşullarına Göre Davranışları

05:38 - Elektrikli Otomobillerin Menzili Kışın Neden Düşer?

07:16 - Pil Kapasitesine Göre Bir Elektrikli Otomobil Kışın Ne Menzil Sunabilir?

11:01 - Menzil Dışında Kış Koşulları Şarj Hızına da Etki Eder mi?

12:00 - Kışın Menzil Kaybını Önlemek için Neler Yapmak Gerekiyor?

14:37 - Kapanış

