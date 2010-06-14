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Qumo, İQA serisi 2.5 inç'lik taşınabilir sabit disklerini satışa sunuyor

Rusya merkezli Qumo firması, yeni taşınabilir sabit disklerini satışa sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Rusya merkezli depolama çözümleri üreticisi Qumo, İQA serisi adı altında üreteceği sabit disklerini duyurdu. Qumo İQA serisi sabit disklerin 2.5 inç'lik ve harici formda üretileceği belirtildi. 114mm x 71mm x 12mm ölçülere ve 145g ağırlığa sahip olan harici sabit diskler USB 2.0 arabirimini kullanıyor. 5400 rpm (devir-dakika) olan 2.5 inç'lik sabit disklerin, 250 GB, 320 GB ve 500 GB olmak üzere 3 farklı kapasitede üretileceği ifade ediliyor.

Rusya merkezli depolama çözümleri üreticisi olan Qumo'nun duyurduğu İQA serisi 2.5 inç'lik harici sabit diskler, sırasıyla 66$, 76$ ve 95$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak


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mobylette 9 yıl
-işte 2.5" lerin lada niva'sı. yıllardır beklenen rus mühendislik harikası. soğuk moğuk demez döner.- şeklinde bir reklamla sıradan bir 2.5" olmadığına vurgu yapılabilirdi ve kuzey enlemlerdeki kullanıcıların ilgisini çekebilirdi belki ama durum böyle değil galiba.
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cheetlack 9 yıl



Distribütör belli mi kim getirecekmiş?
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