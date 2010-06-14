Qumo, İQA serisi 2.5 inç'lik taşınabilir sabit disklerini satışa sunuyor

Rusya merkezli depolama çözümleri üreticisi Qumo, İQA serisi adı altında üreteceği sabit disklerini duyurdu. Qumo İQA serisi sabit disklerin 2.5 inç'lik ve harici formda üretileceği belirtildi. 114mm x 71mm x 12mm ölçülere ve 145g ağırlığa sahip olan harici sabit diskler USB 2.0 arabirimini kullanıyor. 5400 rpm (devir-dakika) olan 2.5 inç'lik sabit disklerin, 250 GB, 320 GB ve 500 GB olmak üzere 3 farklı kapasitede üretileceği ifade ediliyor.

Rusya merkezli depolama çözümleri üreticisi olan Qumo'nun duyurduğu İQA serisi 2.5 inç'lik harici sabit diskler, sırasıyla 66$, 76$ ve 95$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak