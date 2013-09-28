RED'in önderi Bono: Apple, derneğimize en çok yardım eden firma

Sosyal sorumluluk projelerine yeterli desteği sağlamadığı gerekçesiyle birkçok defa eleştiri oklarına maruz kalan Apple'ın (RED) derneğine en çok bağışta bulunan firma olduğu ortaya çıktı.

Afrika'da AIDS'e karşı savaş veren (RED) derneğinin şu anki lideri olan Müzik dünyasının efsanevi gruplarından U2'nun solisti, aktivist Bono, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Apple'ı kendilerine verdiği destekten ötürü kutladı. 2006 yılında başlayan iş birliğinin Afrika'ya 65 milyon dolarlık yardım sağladığına dikkat çeken efsane ses, Apple'ın kendilerine destek veren firmalara önderlik yaptığını söyledi.

RED, diğer yardım kuruluşlarının aksine yardımları (Product) RED isimli ürünlerden sağlıyor. Aralarında Apple, Nike, Starbucks, Coca Cola, SAP, Shazam ve Beats gibi isimlerin bulunduğu firmalar, (Product) RED isimli ürünler satışa sunuyor ve bu ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin büyük bir kısmı ya da tamamı direkt olarak RED'e fon olarak aktarılıyor. Apple da 2006 yılından bu yana aralarında iPad Nano, iPod Shuffle, iPad Smart Cover, iPhone Bumber ve iPhone 5s kılıfı gibi birçok (Product) RED ürününü satışa sunmuştu.

Fon büyüklüğü 215 milyon dolara kadar yükselen (Product) RED hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.