Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RED'in önderi Bono: Apple, derneğimize en çok yardım eden firma

5 yıl
849
1
20
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
RED'in önderi Bono: Apple, derneğimize en çok yardım eden firma
Tam Boyutta Gör

Sosyal sorumluluk projelerine yeterli desteği sağlamadığı gerekçesiyle birkçok defa eleştiri oklarına maruz kalan Apple'ın (RED) derneğine en çok bağışta bulunan firma olduğu ortaya çıktı.

Afrika'da AIDS'e karşı savaş veren (RED) derneğinin şu anki lideri olan Müzik dünyasının efsanevi gruplarından U2'nun solisti, aktivist Bono, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Apple'ı kendilerine verdiği destekten ötürü kutladı. 2006 yılında başlayan iş birliğinin Afrika'ya 65 milyon dolarlık yardım sağladığına dikkat çeken efsane ses, Apple'ın kendilerine destek veren firmalara önderlik yaptığını söyledi.

RED, diğer yardım kuruluşlarının aksine yardımları (Product) RED isimli ürünlerden sağlıyor. Aralarında Apple, Nike, Starbucks, Coca Cola, SAP, Shazam ve Beats gibi isimlerin bulunduğu firmalar, (Product) RED isimli ürünler satışa sunuyor ve bu ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin büyük bir kısmı ya da tamamı direkt olarak RED'e fon olarak aktarılıyor. Apple da 2006 yılından bu yana aralarında iPad Nano, iPod Shuffle, iPad Smart Cover, iPhone Bumber ve iPhone 5s kılıfı gibi birçok (Product) RED ürününü satışa sunmuştu.

Fon büyüklüğü 215 milyon dolara kadar yükselen (Product) RED hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Shady 5 yıl en beğenilen MaNgOsEr
Merhaba,

Sizin için özel arşivden çıkardım. Aslında çıkardım demeye bin şahit ister, sadece arama bölümüne yazdım ve habere ulaştım.


donanimhaber.com/...

Umarım bundan böyle hakkımızda atıp tutmadan önce biraz daha araştırma yaparsınız. Ayıracağınız birkaç dakika hem sizi utandırmaz, hem de insanların boş yere günahını almazsınız.

İyi forumlar.
Merhaba,Sizin için özel arşivden çıkardım. Aslında çıkardım demeye bin şahit ister, sadece arama bölümüne yazdım ve habere ulaştım.
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VlknFX 5 yıl
Bu arada kore gazilerinin torunlarına burs vermeniz ve bunu ilk fırsatta başa kakmanız çok onurlu bir davranış değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VlknFX 5 yıl
Shady
Merhaba, Sizin için özel arşivden çıkardım. Aslında çıkardım demeye bin şahit ister, sadece arama bölümüne yazdım ve habere ulaştım.
donanimhaber.com/... Umarım bundan böyle hakkımızda atıp tutmadan önce biraz daha araştırma yaparsınız. Ayıracağınız birkaç dakika hem sizi utandırmaz, hem de insanların boş yere günahını almazsınız. İyi forumlar.

umarım böyle hakkınızda atıp tutmadan önce araştırdım sizi samsung türkiye adına konuşuyorsunuz sanırım evet kore gazilerinin torunlara bur verdiginizi samsung teknoloji liselerde bölüm açtıgınızı dünyadaki Samsung'un en büyük, en yeni, en teknolojik konsept mağazası Buyakada açtıgınız neler yaptıgınızı nerde lansman yaptıgınız ne tanıttığınızı ayrıca s3 s4 ve note 10.1 alıp kullanan lcd si bir zamanlar monitörü t240hd olan birisi olarak sizi sizden daha iyi biliyorum ve s3 de s4 de note 10.1 de neler çektigimi müşteri hizmetlerinizin nasıl berbat güncellemelerin artık nasıl geç ve muhatab alınacak zaman kapıların nasıl duvar oldugunu çok iyi biliyorum SAMSUNG TÜRKİYE umarım sizde türkleri araştırmışsınızdır insanları boş yere cahillikle suçlamazsınız iyi forumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciginix 5 yıl
Shady

Merhaba,

Sizin için özel arşivden çıkardım. Aslında çıkardım demeye bin şahit ister, sadece arama bölümüne yazdım ve habere ulaştım.


donanimhaber.com/...

Umarım bundan böyle hakkımızda atıp tutmadan önce biraz daha araştırma yaparsınız. Ayıracağınız birkaç dakika hem sizi utandırmaz, hem de insanların boş yere günahını almazsınız.

İyi forumlar.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Battlelife 5 yıl
(PRODUCT)ÇÖP
Çöpçülere gelsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 5 yıl
o değil de kırmızı smart case ile beyaz ipad çok iyi duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ST4LK3R 5 yıl
Hayırsız Apple.

Hayırsever görmesek yerdik. Bizim Türk işadamları bile bireysel olarak Apple'dan daha fazla yardım yapmış.
Kaynak: haber.rotahaber.com/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 5 yıl
Konuyu okumadim.. 5 yildir fb profilime RED sayfasindan aldigim resimleri koyuyorum.. Ve bu yuzden apple`dan RED nano veya RED touch almak istiyorum. Apple konuda takdire şayan gercekten !!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Istanbullu Einstein 5 yıl
gerçekten iyi bir şey ama reklam gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 5 yıl
Bill Gates'in yardımları yanında devede kulak kalır. Yüzmilyarlarca dolarlık firmalar yapa yapa 65 milyoncuk yardım yapmış.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaNgOsEr 5 yıl
Olay güzel , fikir iyi , teşekkürler appe , ama neden bu haber burada yayınlanıyor ?
Samsung Kore Gazilerinin Torunlarına Üniversite bursu sağlıyor , hadi bunu da reklam yapın

Bu sitenin ciddi ciddi Apple'dan reklam aldığını düşünüyorum , zaten yakında ilk Apple Store açılıcak dolayısıyla TR. piyasasına giriş yapıcaklar .
Şimdiden reklam mı veriyolar ne yapıyolar
4 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
steelpanther 5 yıl MaNgOsEr
MaNgOsEr

Olay güzel , fikir iyi , teşekkürler appe , ama neden bu haber burada yayınlanıyor ?
Samsung Kore Gazilerinin Torunlarına Üniversite bursu sağlıyor , hadi bunu da reklam yapın

Bu sitenin ciddi ciddi Apple'dan reklam aldığını düşünüyorum , zaten yakında ilk Apple Store açılıcak dolayısıyla TR. piyasasına giriş yapıcaklar .
Şimdiden reklam mı veriyolar ne yapıyolar


Kardeş yardım bu, adı üstünde. Sen hala Samsung iyi Apple kötü davasında mısın? Bono veya herhangi bir yardım kuruluşu "Samsung en büyük yardımı yaptı" şeklinde açıklama yapsa o da haber olur, ama ortada bir demeç yok, bir haber yok, bu adamlar neden Samsung ile Apple'ı karşılaştırsın durduk yere?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 5 yıl MaNgOsEr
Merhaba,

Sizin için özel arşivden çıkardım. Aslında çıkardım demeye bin şahit ister, sadece arama bölümüne yazdım ve habere ulaştım.


donanimhaber.com/...

Umarım bundan böyle hakkımızda atıp tutmadan önce biraz daha araştırma yaparsınız. Ayıracağınız birkaç dakika hem sizi utandırmaz, hem de insanların boş yere günahını almazsınız.

İyi forumlar.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Niklaus Mikaelson 5 yıl MaNgOsEr
MaNgOsEr

Olay güzel , fikir iyi , teşekkürler appe , ama neden bu haber burada yayınlanıyor ?
Samsung Kore Gazilerinin Torunlarına Üniversite bursu sağlıyor , hadi bunu da reklam yapın

Bu sitenin ciddi ciddi Apple'dan reklam aldığını düşünüyorum , zaten yakında ilk Apple Store açılıcak dolayısıyla TR. piyasasına giriş yapıcaklar .
Şimdiden reklam mı veriyolar ne yapıyolar


Kore gazilerinin torunlarının üniversite bursu ayrı kanser hastaları ayrı.

İşte bu yüzden APPLE. !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
gokooo 5 yıl
Yine yaranamaz forumdakilere Apple
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
849 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, iPhone ve
2 etiket daha Apple iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Radeon R9 290X ve yeni nesil teknolojiler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim