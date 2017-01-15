ROKETSAN yapımı tank katili füzeler geliyor "UMTAS ve OMTAS hakkında her şey"

ROKETSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli tanksavar sistemi UMTAS ve orta menzilli tanksavar sistemi OMTAS, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak.

8 kilometre menzilden hareketli ve hareketsiz düşman zırhlı unsurlarını etkisiz hale getirebilen UMTAS, Kızılötesi arayıcı başlık ve Lazer arayıcı başlıklı şeklinde 2 farklı opsiyonla karşımıza çıkıyor.

Atış öncesi veya atış sonrası kilitlenme özelliği ile ön plana çıkan UMTAS, at-unut veya at-güncelle şeklinde görev icra

edebiliyor. 16 santimetre çapında ve 180 santimetre uzunlukta olan her bir UMTAS, 37 buçuk kilogram ağırlığa sahip.

Hedeften görüntü alabilen başka bir dost unsurun lazer işaretlemesi ile, hedefi görmeden ve hedef olmadan sutre arkasında da atış gerçekleştirme imkanı tanıyan UMTAS, helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları, sabit platformlar, zırhlı araçlar ve stabilize su üstü platformlarda kullanılabiliyor.

Seviye 5 duyarsız mühimmat olan UMTAS, yangın ve kuş çarpası gibi müdahalelerde patlamıyor. Tankların zırhının üstüne patlayıcı bloklar koyarak, tanka çarpan mühimmatın zırhı delmesini engellemeyi amaçlayan reaktif zırhlara karşı da etkili tandem harp başlığına sahip olan UMTAS, atış sonrasında hedef güncellemesi yapabiliyor.

Şuanda milli helikopterimiz T129 ATAK'a ve TSK envanterinde bulunan AH-1W Cobra helikopterlerine entegre edilen UMTAS,milli başlangıç ve temel eğitim uçağımız Hürkuş'un silahlı modeli HÜRKUŞ-C'de de kullanılacak.

Aynı zamanda lazer güdümlü versiyon L-UMTAS ile atış gerçekleştiren Deniz Kuvvetlerine bağlı bir SeaHawk helikopteri de su üstündeki hedefi başarıyla vurmuştu.

Roketsan tarafından geliştirilen bir diğer anti tank füzesi olan OMTAS ise 4 kilometre menzilden hedeflerini başarı ile vurabiliyor. Temel olarak Türk Kara Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik olarak piyade tarafından taşınabilen kompozit tüp içerisinde tripod üzerinden ateşlenmek üzere geliştirilen OMTAS, bunun yanı sıra çeşitli kara platformlarından da kullanıma uygun özelliklere sahiptir.

Diğer açıdan UMTAS ile neredeyse tamamen aynı özelliklere sahip olan OMTAS, atış sonrası güncelleme yapabiliyor, reaktif zırhlara karşı kullanılabiliyor, dış müdahalelere karşı duyarsız ve sutre gerisinden atış yapabiliyor. Ayrıca sutre gerisine gizlenen hedefleri de vurabilen OMTAS, 16 santimetre çapa ve 170 santimetre uzunluğa sahip. Fırlatma tüpü dahil toplam 35 kilogram ağırlığı bulunan OMTAS, kapalı mekanlardan da atış yapabiliyor. Özellikle iç savaşın yaşandığı Suriye'de çok sık kullanılan güdümlü anti tank sistemlerinin modern bir muadili olan OMTAS, piyadelerin zırhlı birliklere karşı savunma ve saldırı gücünü artıracak bir sistem olarak görülüyor.

http://www.roketsan.com.tr/urunler-hizmetler/hassas-gudumlu-fuzeler/umtas-uzun-menzilli-anti-tank-fuzesi/