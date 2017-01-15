Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

ROKETSAN yapımı tank katili füzeler geliyor "UMTAS ve OMTAS hakkında her şey"

2 yıl
51,8b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ROKETSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli tanksavar sistemi UMTAS ve orta menzilli tanksavar sistemi OMTAS, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak.
8 kilometre menzilden hareketli ve hareketsiz düşman zırhlı unsurlarını etkisiz hale getirebilen UMTAS, Kızılötesi arayıcı başlık ve Lazer arayıcı başlıklı şeklinde 2 farklı opsiyonla karşımıza çıkıyor.
Atış öncesi veya atış sonrası kilitlenme özelliği ile ön plana çıkan UMTAS, at-unut veya at-güncelle şeklinde görev icra
edebiliyor. 16 santimetre çapında ve 180 santimetre uzunlukta olan her bir UMTAS, 37 buçuk kilogram ağırlığa sahip.
Hedeften görüntü alabilen başka bir dost unsurun lazer işaretlemesi ile, hedefi görmeden ve hedef olmadan sutre arkasında da atış gerçekleştirme imkanı tanıyan UMTAS, helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları, sabit platformlar, zırhlı araçlar ve stabilize su üstü platformlarda kullanılabiliyor.
Seviye 5 duyarsız mühimmat olan UMTAS, yangın ve kuş çarpası gibi müdahalelerde patlamıyor. Tankların zırhının üstüne patlayıcı bloklar koyarak, tanka çarpan mühimmatın zırhı delmesini engellemeyi amaçlayan reaktif zırhlara karşı da etkili tandem harp başlığına sahip olan UMTAS, atış sonrasında hedef güncellemesi yapabiliyor.
Şuanda milli helikopterimiz T129 ATAK'a ve TSK envanterinde bulunan AH-1W Cobra helikopterlerine entegre edilen UMTAS,milli başlangıç ve temel eğitim uçağımız Hürkuş'un silahlı modeli HÜRKUŞ-C'de de kullanılacak.
Aynı zamanda lazer güdümlü versiyon L-UMTAS ile atış gerçekleştiren Deniz Kuvvetlerine bağlı bir SeaHawk helikopteri de su üstündeki hedefi başarıyla vurmuştu.
Roketsan tarafından geliştirilen bir diğer anti tank füzesi olan OMTAS ise 4 kilometre menzilden hedeflerini başarı ile vurabiliyor. Temel olarak Türk Kara Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik olarak piyade tarafından taşınabilen kompozit tüp içerisinde tripod üzerinden ateşlenmek üzere geliştirilen OMTAS, bunun yanı sıra çeşitli kara platformlarından da kullanıma uygun özelliklere sahiptir.
Diğer açıdan UMTAS ile neredeyse tamamen aynı özelliklere sahip olan OMTAS, atış sonrası güncelleme yapabiliyor, reaktif zırhlara karşı kullanılabiliyor, dış müdahalelere karşı duyarsız ve sutre gerisinden atış yapabiliyor. Ayrıca sutre gerisine gizlenen hedefleri de vurabilen OMTAS, 16 santimetre çapa ve 170 santimetre uzunluğa sahip. Fırlatma tüpü dahil toplam 35 kilogram ağırlığı bulunan OMTAS, kapalı mekanlardan da atış yapabiliyor. Özellikle iç savaşın yaşandığı Suriye'de çok sık kullanılan güdümlü anti tank sistemlerinin modern bir muadili olan OMTAS, piyadelerin zırhlı birliklere karşı savunma ve saldırı gücünü artıracak bir sistem olarak görülüyor.
ROKETSAN yapımı tank katili füzeler geliyor
 

http://www.roketsan.com.tr/urunler-hizmetler/hassas-gudumlu-fuzeler/umtas-uzun-menzilli-anti-tank-fuzesi/
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mu5tafa 2 yıl en beğenilen Batumatu
Batumatu
mu5tafa
İstemezükçüler damlar yine. Adamlar Türkiye nin faydasına bir şey görünce deliriyor..

Ülkenin faydasına çalışıyor harıl harıl zaten meclis... Bu ülkeye fayda sağlayan ne yapılmış ki? İki roket iki kirpi iki Toma yaptık diye Avrupa bizi gısganiy moduna mı girelim yüzde elli gibi? Okuyan, kendini eğitmiş adam şu füzelerin diğer ülkeler tarafından 30 yıl önce yapıldığını bilir. Adamlar uçak yapıyor, elektrikli araç yapıyor, bizim sözde başbakan bulut sistemine çok kafayı takmayacaksın diyor. Bu ülke bitmiştir. Kaçın kurtulun. AKP ve koyunları mutlu mesut yaşasın yeni Suriyede...

Her şey yavaş yavaş olur. Ne yapalım direk atomu parçalamaktan mı başlayalım? Art niyet var sizin gibilerde.. Sanki Türkiye de önceden her gün bir şey icat ediliyormuş da son dönemde kesilmiş gibi konuşuyorsunuz..
Batumatumu5tafaİstemezükçüler damlar yine. Adamlar Türkiye nin faydasına bir şey görünce deliriyor..Ül...
Devamını Gör
Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SigSauer6 2 yıl Batumatu
Batumatu


mu5tafa

İstemezükçüler damlar yine. Adamlar Türkiye nin faydasına bir şey görünce deliriyor..

Ülkenin faydasına çalışıyor harıl harıl zaten meclis... Bu ülkeye fayda sağlayan ne yapılmış ki? İki roket iki kirpi iki Toma yaptık diye Avrupa bizi gısganiy moduna mı girelim yüzde elli gibi? Okuyan, kendini eğitmiş adam şu füzelerin diğer ülkeler tarafından 30 yıl önce yapıldığını bilir. Adamlar uçak yapıyor, elektrikli araç yapıyor, bizim sözde başbakan bulut sistemine çok kafayı takmayacaksın diyor. Bu ülke bitmiştir. Kaçın kurtulun. AKP ve koyunları mutlu mesut yaşasın yeni Suriyede...

KUSURA bakma kardeş eskiler anca İRTİCA, SAĞ-SOL vb. meselelerle uğraşınca bu işleride yapmak bize kaldı.
Batumatumu5tafaİstemezükçüler damlar yine. Adamlar Türkiye nin faydasına bir şey görünce deliriyor.. ...
Devamını Gör
Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mars Portakalı 2 yıl
Kim ne derse desin bu tür haberleri görünce gurur duyuyorum.
Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Bende şubat 2 askere gidecegim p-186 güdümlü tas omtas sınıfım nasıl acaba bilgisi olan varmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senjido 2 yıl
Her şey adım adım olur. Burada 30 yıl önce zaten şunu yapıyorlardı yeeaa diyenler olmuş. Türkiye'nin 30 yıl önce onu yapmaya imkanı vardı da mı yapmadı? Ulan bu kadar fesat akıllı olunmaz insaf yahu insaf. Yazarken utanıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elfelaith 2 yıl
Benim anlamadığım bu füzeler yeni görücüye çıkmadı neden haberleri yeni yeni çıkıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 2 yıl
ama motoru yerli değil?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halilmavi 2 yıl
en kısa zamanda seri uretime geçmesi lazım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Bir ulke askeri anlamda disa bagimli olmamali buyuk devlet olmanin yolu askeri gucle olculur,30 sene once bunu birtek sayin rahmetli erbakan yapmak istedi ama malesef izin vermediler, cunki imf ye borclandirmak ve talan etmekle mesgulduler,
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Bunlar güzel ama iktidar cumhuriyeti ortadan kaldırnaya calısmakla meşgulken boş geliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 2 yıl
Savaş yakın gelecekte bu topraklar üzerinde olacağı aşikar.
Bunun farkında oldukları için elimizi sıkı tutuyoruz.
Burada mırın kırın edenler eskiden devlet memurunun maaşını bile abd ödüyordu IMF ödüyordu
Para bitiyor IMF kapısı çalınıyordu. Her gelen hükümet sadece kaldırım yaptı olmayan yollara
Bugune kadar gelen hangi Hükümet bir çivi çaktı yararlı bu memlekete?
Hangi işçinin hakkını savundu yada daha sayılacak bir çok şey var...
Şunu unutmasınlar ki bir ülke 1 günde yıkılabilir ama şıp diye kurulamaz.
Başımızda 1 asırdır ülkenin geride kalması için bir çok misyonerler masonlar sokuldu içten içe kemiren kurtçuklar ülke yönetti asıl adamlar asıldılar vs vs...
Çoğu kişi geçmişi unutmuş ki bugun bu yapılanları "buna başarımı diyorsunuz yaa" diyorlar
Bu ülkede birşeyler yapılmaya çalışılıyor ve er geç daha iyi seviyeye geleceğiz, her ne kadar engel olmaya çalışsalarda...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 2 yıl kraix
kraix

Savaş yakın gelecekte bu topraklar üzerinde olacağı aşikar.
Bunun farkında oldukları için elimizi sıkı tutuyoruz.
Burada mırın kırın edenler eskiden devlet memurunun maaşını bile abd ödüyordu IMF ödüyordu
Para bitiyor IMF kapısı çalınıyordu. Her gelen hükümet sadece kaldırım yaptı olmayan yollara
Bugune kadar gelen hangi Hükümet bir çivi çaktı yararlı bu memlekete?
Hangi işçinin hakkını savundu yada daha sayılacak bir çok şey var...

Şunu unutmasınlar ki bir ülke 1 günde yıkılabilir ama şıp diye kurulamaz.
Başımızda 1 asırdır ülkenin geride kalması için bir çok misyonerler masonlar sokuldu içten içe kemiren kurtçuklar ülke yönetti asıl adamlar asıldılar vs vs...

Çoğu kişi geçmişi unutmuş ki bugun bu yapılanları "buna başarımı diyorsunuz yaa" diyorlar
Bu ülkede birşeyler yapılmaya çalışılıyor ve er geç daha iyi seviyeye geleceğiz, her ne kadar engel olmaya çalışsalarda...

Şöyle desen daha iyi olurdu yazı sonunda sanırım daha iyi olurdu.

"Size rağmen daha iyi yerlere geleceğiz"

Dediğin gibi.

SSK dan bir gözlüğü 1 ayda almayan. Bir tane öksürük şurubu için saatlerce sıra beklemeyen rahata alışmış adamlar gelmiş "5TL muayene ücreti var" diyor. Yahu 5TL yi alsın da ben 8 saat değil 8 saniyede halledeyim işimi koymaz bana.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
montevo 2 yıl
Özellikle iç savaşın yaşandığı Suriye'de çok sık kullanılan güdümlü anti tank sistemlerinin modern bir muadili olan
tehlikeli cümleler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 2 yıl
Harder Better Faster Stronger
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
2,2b izlenme · 13 sa. yeni video
08:18
Model uçak hobisine başlamak isteyenler için altın tavsiyeler
11b izlenme · 2 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,5b izlenme · 4 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
03:48
Rus yapımı Pantsir-ME'nin basın lansmanına katıldık
7,7b izlenme · 1 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
03:58
Gemileri anti tank roketlerinden soft kill tekniğiyle koruyan MASS'ı görüntüledik
7,6b izlenme · 3 ay
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
968 izlenme · 13 sa. yeni video
05:03
Yerli ağır taarruz helikopteri ATAK 2 hakkında her şey
17,1b izlenme · 2 ay
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,6b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,7b izlenme · 21 sa. yeni video
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
11:53
Havacılık fotoğrafçılığı nedir? Nasıl yapılır? Havacılık fotoğrafçılığı hakkında her şey
9,3b izlenme · 2 yıl
03:09
Teröristlerin korkulu rüyası SİHA hakkında her şey
14,9b izlenme · 2 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim