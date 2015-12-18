Oyun ekipmanlarının yanısıra oyun deneyimini zenginleştiren yazılımlarda da dünya lideri olan Razer oyuncular için tasarlanmış en güçlü canlı yayın yazılımı Razer Cortex: Gamecaster’ı duyurdu. Gamecaster kullanıcıları oyun seanslarını Twitch, YouTube Live ve Azubu gibi ağlarda canlı olarak yayınlayabilecekler. Razer Cortex: Gamecaster 16 Aralık’da kapalı beta sürecine girdi ve tam sürüm olarak çıkış tarihi 28 Ocak olarak belirlendi.

Gamecaster, ücretsiz oyun programı Razer Cortex’e entegre edildi ve kapalı betanın sonunda 10 milyon Razer Cortex kullanıcısına ulaşacak.

Razer Cortex: Gamecaster’ın basit ve kullanışlı oyun-içi arayüzü oyuncuların birkaç hızlı adımla yayın yapmalarını sağlıyor. Kullanıcının ekipman ve internet bant genişliğini hesaba katan oto ayarlar sayesinde karmaşık konfigürasyonlar yaratmak gerekmeyecek. Gamecaster, kullanmak için herhangi bir teknik bilgi gerektirmiyor ve böylece az vakti olan yada uğraşmak istemeyen oyuncular için özel üretilmiş, herkesin kullanabileceği bir yayın yazılımı olarak dikkat çekiyor. Kısayol tuş kombinasyonları sayesinde ise oyun oynarken istediğiniz anda yayın yapma, lokal kayıt, ekran görüntüsü alma veya webcam’e geçme gibi ana özelliklere hemen geçmek mümkün.

16 Aralık – 28 Ocak arasında tüm kullanıcılar kapalı beta için kaydolabilir ve piyasadaki en kullanışlı oyunculara yönelik canlı yayın yazılımını ilk deneyenler arasına girebilir.

Kaydolmak için www.razerzone.com/cortex/gamecaster/beta adresini ziyaret etmeniz ve bir Razer ID yaratarak siteye girmeniz yeterli. Kaydolan ilk 5000 kişinin kapalı betaya hemen dahil olacaklar. Kapalı beta boyunca yeni kayıtlar için imkan da sunulacak.

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yoruma kapalı

Razer Cortex: Gamecaster, Razer’ın yayıncılar için geliştirdiği ürün ailesinin son üyesi. Bu ürünler arasında, yayıncıların favorisi Razer Seiren mikrofon ve yakında çıkacak olan Intel RealSense destekli webcam de var.Razer’ın kurucu ortağı ve CEO’Su Min-Liang Tan, Gamecaster ile ilgili şunları söylüyor: “Oyuncular internetin en iyi içerik yaratıcıları arasında yer alıyor ve on milyonlarca hayrana sahipler. Razer Cortex: Gamecaster ile, tüm oyuncuların içindeki yayıncıyı uyandırmaları, ilk yayınlarını yapıp kendi hayran kitlelerini oluşturmaları için onlara en kolay çözümü sunuyoruz.”Ücretsiz de kullanabileceğiniz Gamecaster’ın ücretli Pro versiyonu için 3 aylık veya 1 yıllık lisanslar almak mümkün. 3 aylık lisans 13.99 Euro, 1 yıllık lisans ise 36,99 Euro.