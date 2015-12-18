Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Razer Cortex: Gamecaster’ı duyurdu

Razer oyuncular için geliştirdiği ve hem canlı yayın yapmayı kolaylaştıran hem de yayınların kalitesini yükselten ücretsiz programı Razer Cortex: Gamecaster’ı duyurdu.
3 yıl
3,6b
1
Çevre Birimleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oyun ekipmanlarının yanısıra oyun deneyimini zenginleştiren yazılımlarda da dünya lideri olan Razer oyuncular için tasarlanmış en güçlü canlı yayın yazılımı Razer Cortex: Gamecaster’ı duyurdu. Gamecaster kullanıcıları oyun seanslarını Twitch, YouTube Live ve Azubu gibi ağlarda canlı olarak yayınlayabilecekler. Razer Cortex: Gamecaster 16 Aralık’da kapalı beta sürecine girdi ve tam sürüm olarak çıkış tarihi 28 Ocak olarak belirlendi.
Gamecaster, ücretsiz oyun programı Razer Cortex’e entegre edildi ve kapalı betanın sonunda 10 milyon Razer Cortex kullanıcısına ulaşacak.
Razer Cortex: Gamecaster’ın basit ve kullanışlı oyun-içi arayüzü oyuncuların birkaç hızlı adımla yayın yapmalarını sağlıyor. Kullanıcının ekipman ve internet bant genişliğini hesaba katan oto ayarlar sayesinde karmaşık konfigürasyonlar yaratmak gerekmeyecek. Gamecaster, kullanmak için herhangi bir teknik bilgi gerektirmiyor ve böylece az vakti olan yada uğraşmak istemeyen oyuncular için özel üretilmiş, herkesin kullanabileceği bir yayın yazılımı olarak dikkat çekiyor. Kısayol tuş kombinasyonları sayesinde ise oyun oynarken istediğiniz anda yayın yapma, lokal kayıt, ekran görüntüsü alma veya webcam’e geçme gibi ana özelliklere hemen geçmek mümkün.
Razer Cortex: Gamecaster, Razer’ın yayıncılar için geliştirdiği ürün ailesinin son üyesi. Bu ürünler arasında, yayıncıların favorisi Razer Seiren mikrofon ve yakında çıkacak olan Intel RealSense destekli webcam de var.
16 Aralık – 28 Ocak arasında tüm kullanıcılar kapalı beta için kaydolabilir ve piyasadaki en kullanışlı oyunculara yönelik canlı yayın yazılımını ilk deneyenler arasına girebilir.
Kaydolmak için www.razerzone.com/cortex/gamecaster/beta adresini ziyaret etmeniz ve bir Razer ID yaratarak siteye girmeniz yeterli. Kaydolan ilk 5000 kişinin kapalı betaya hemen dahil olacaklar. Kapalı beta boyunca yeni kayıtlar için imkan da sunulacak. 
Razer’ın kurucu ortağı ve CEO’Su Min-Liang Tan, Gamecaster ile ilgili şunları söylüyor: “Oyuncular internetin en iyi içerik yaratıcıları arasında yer alıyor ve on milyonlarca hayrana sahipler. Razer Cortex: Gamecaster ile, tüm oyuncuların içindeki yayıncıyı uyandırmaları, ilk yayınlarını yapıp kendi hayran kitlelerini oluşturmaları için onlara en kolay çözümü sunuyoruz.”
Ücretsiz de kullanabileceğiniz Gamecaster’ın ücretli Pro versiyonu için 3 aylık veya 1 yıllık lisanslar almak mümkün. 3 aylık lisans 13.99 Euro, 1 yıllık lisans ise 36,99 Euro.
Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim