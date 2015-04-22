Razer Kraken 7.1 Chroma Oyuncu Kulaklığı video inceleme

Herkese merhaba, ben Burak ŞOLT. Bu videomuzda sizlerle beraber Razer Kraken 7.1 Chroma oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz.

Kulaklığa gelmeden önce incelemeye ürünün kutusuyla başlamak istiyorum. Razer’ın karakteristik siyah ve açık yeşil renkleriyle bezenmiş kutu gerçekten göz dolduruyor. Bir oyuncunun gönlünü en azından raftayken çalmayı başarabilecek bir kutu tasarımına imza atılmış.





Sıra geldi kulaklığa. Razer Kraken kaslı görünümüyle dikkat çeken bir kulaklık. Elinize aldığınızda fark ettiğiniz ilk şey kulaklığın hafifliği oluyor. Plastik malzemenin hakim olduğu ürün, kumaş kaplı 2M metre kablosu ve altın kaplama USB girişi ile yaklaşık 340GR’lık bir ağırlığa sahip. Nispeten hafif olması kalitesiz hissiyatı uyandırsa da bükmeye çalıştığınız vakit diri yapısını sürdürebiliyor oluşu bu yanılgıyı kırıyor.

Kulaklığın kulağa daha iyi oturması için housing kısımları hareketli bir şekilde dizay edilmiş ancak boynunuzda kullanmak için dışa doğru çevrilemiyor olmaları ufak aralar verdiğiniz durumlarda sıkıcı bir hal alabiliyor.









Uzun oyun maratonlarında oldukça önemli bir rol üstelenen pedleri değerlendirmek gerekirse şahsen küçük bulduğum pedlerin kulağınızı içerisine ucu ucuna alması yüzünden 2-3 saat sonunda terletmese de rahatsızlık verdiğini söyleyebilirim. Kaliteli derimsi malzemeyle kaplı ve bir miktar sert değiştirilebilir pedlerin oldukça iyi bir ses izolasyonu sağladığını da belirtmek gerek.





Kulaklığı kutusundan çıkarıp bilgisayara taktığınızda ses alamayıp korkuya kapılabilirsiniz çünkü Kraken sisteme kendini varsayılan ses aygıtı olarak göstermiyor ve bu yüzden kulaklığı her taktığınızda ses ayarlarından varsayılan aygıt olarak seçmeniz gerekiyor; umarız bir güncellemeyle beraber bu sorun çözülür.





Kraken 7.1 Chroma kutusundan çıktığı haliyle oyunculara fazla gelebilecek bir bas ayarıyla geliyor. Öyle ki kulaklığı ilk defa takıp dinlediğinizde nasıl geri verebilirim diye içinizden geçmiyor değil. Bu yüzden Synapse 2.0 yazılımı ile kulağınıza uygun bir ekolayzır ayarı bulmanız şart oluyor. Çeşitli ekolayzır ayarlarıyla denediğim Kraken 7.1 Chroma’nın ses yüksekliğinin ve bas kalitesinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim; bas ağırlıklı parçalarda kulaklığın titrediğini, artık gıdıklamaya başladığını hissedebiliyorsunuz. Kraken her ne kadar müzik kulaklığı olmasa da uygun ekolayzır ayarlarıyla çoğu türde iyi bir müzik deneyimi yaşatabiliyor. Benim gibi özellikle trap türünde müzik dinliyorsanız Kraken 7.1 Chroma sizi fazlasıyla memnun edecektir.





Oyun performansına geldiğimizde ise Kraken’ın yazılımsal surround sistemine sahip olmasına rağmen muazzam bir deneyim yaşattığını söylemem gerekiyor. Synapse 2.0 ile kalibre ettiğiniz surround sistemi oyunlarda oldukça net bir yön tarifi sağlıyor; hangi sesin nereden geldiği net bir şekilde seçilebiliyor. Birçok oyunda test ettiğim kulaklık özellikle Call of Duty: Advanced Warfare’da beni oldukça etkiledi. Başarılı surround performansı sayesinde yanınızdan geçen askeri araçların ve silahların sesleriyle oyunun evrenine dalmanızı sağlıyor diyebilirim.

Dijital mikrofona sahip Kraken 7.1 Chroma’nın gerçekten iyi bir iş çıkardığını söylemek mümkün. Skype, Teamspeak gibi konuşma uygulamaları için gayet yeterli olan mikrofon oynanış videoları ve stream yayınları için de gayet iyi bir performans sergiliyor. Synapse 2.0 yazılımı üzerinden hasaslık ve normalleştirme yapabildiğiniz mikrofonun gürültü engelleme özelliğinin de çok açılmadığı sürece iyi çalıştığını söyleyebilirim. Canlı bir örnek için Razer Kraken 7.1 Chroma’nın dijital mikrofonuyla yapılmış kaydımızı videomuzdan dinleyebilirsiniz.

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Kutunun içeriğine geldiğimizde ise vitrin havası verilen kısımda silikonlarla kumaş kaplı hazneye sabitlenmiş kulaklığı görüyoruz. Bu kısmın altında garanti ve kullanım belgesi ile iki adet Razer logosu yapıştırmasına yer verilmiş.Housing kısmına geldiğimizde ise Razer’ın alışılagelmiş logoları bizleri karşılıyor. Chroma serisine has LED aydınlatmalar 16.8 milyon renk desteğine sahip. Synapse 2.0 yazılımı üzerinden ayarlanabilen LED’lere sınırlı sayıda da olsa efekt atamak mümkün. Razer Chroma serisi diğer ürünlerle uyumlu olarak LED rengini ve efektini değiştirebilmesi ise Kraken’ı görsel anlamda bir tık daha yukarı taşıyor.Kulaklığın sol tarafındaki oldukça iyi bir şekilde kamufle edilmiş mikrofona gelelim. İhtiyacınız olduğu zaman çekip uzatabildiğiniz dijital mikrofon kamufle edilme şekli itibarıyla esnek bir yapıya sahip. Üzerinde bulunan buton sayesinde de ayar menüsüne girmeden mikrofonu devre dışı bırakabiliyorsunuz. Mikrofonun performansına ise ilerleyen kısımlarda değineceğiz.Üst kısımlara doğru ilerken kulaklığın boyunu ayarlamamızı sağlayan şeritlerin ürünün fiyat segmenti göz önüne alındığında plastikten imal edildiğini görmek doğrusu üzücü.Kafa bandında ise oldukça ince bir yastık kullanılmış. Kulaklığın kafanıza daha çok padlerden tutunması düşünülmüş olacak ki bant kısmı da oldukça ince bırakılmış, uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık verdiğini söylemem gerekiyor. Üst kısmındaki Razer logosu ise oldukça hoş görünüyor.Kulaklığın fiziksel özelliklerinden sonra şimdi ses performansına gelelim. Razer Kraken 7.1 Chroma adından da anlaşılabileceği üzere surround bir kulaklık ancak burada değinilmesi gereken bir nokta var; kulaklık yazılımsal surround’a sahip, yani yine Razer üretimi Tiamat’ta olduğu gibi donanımsal surround sistemine sahip değil. Synapse 2.0 ile gelen yazılımsal surround çoğu durumda müzik ve oyun performansına olumlu katkıda bulunuyor; istisna bazı uygulama veya yazılımlar için kulaklığı stereo moduna almak mümkün.Razer Kraken 7.1 Chroma hem dizaynı hem de ses ve mikrofon kalitesiyle gayet iyi bir oyuncu kulaklığı olmuş. Konfor konusunda biraz eksik kalsa da surround yeteneklerinin ise oyuncuların gönlünü rahatlıkla çalabileceğini söyleyebilirim. Oynanış videosu çeken ve stream yayın yapan oyuncuların da Razer Kraken 7.1 Chroma’yı listelerinde bulundurmalarında fayda var.Böylelikle Razer Kraken 7.1 Chroma’yı incelemiş olduk, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.