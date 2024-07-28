Pahalıya gerek var mı, ucuzu kurtarır mı? Ucuz - Orta - Pahalı Gaming Mouse

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Bu videomuzda üç farklı fiyat segmentindeki oyuncu mouselarını birbiri ile kıyaslıyor ve gerçekten fiyatlarını hak edip etmediklerine yakından bakıyoruz.

Gaming ürün artık sektörün olmazsa olmazı ve bu konuda da en önemli ürünlerden birisi mouse. Peki farklı fiyatlardaki yüzlerce oyuncu mouse'u arasında fiyat farkları ne kadar gerçekçi? En pahalısı o fiyatı hak ediyor mu, ucuzu çok mu dandik, hangi model alınmalı? Bu videomuzda farklı fiyatlarda üç farklı oyuncu mouse'unu kıyaslıyoruz ve farkları sizlere anlatmaya çalışıyoruz.

🛒 Videomuzdaki Ürünler:

📌Ucuz: SteelSeries Rival 3 RGB Oyuncu Mouse

📌Orta: Glorious Model D Kablosuz Oyuncu Mouse GLO-MS-DW-MB

📌 Pahalı: Razer Deathadder V3 Pro Kablosuz Gaming Mouse

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