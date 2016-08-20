Razer ManO'War "Hafif Dev" kablosuz oyuncu kulaklığını inceliyoruz

Bu videoda Razer'ın rakiplerine karşı kablosuz oyuncu kulaklığı cevabı ManO'War'ın tasarımına göz atıyor, ne kadar konforlu olduğuna bakıyor, ses performansını oyun testleriyle detaylıca sınıyoruz.

Bol renkli, çeşitli Kraken serisi olsun, 7.1 gerçek çevresel ses sunan Tiamat veya saldırı helikopteri pilotlarının kulaklıklarının tasarımı baz alan Blackshark olsun, Chimaera’dan beri, 2011’den beri oyuncu odaklı kablosuz bir kulaklıkla karşımıza çıkmamıştı Razer, o da Xbox odaklı bir kulaklıktı zaten, Razer Adaro’nun kablosuzu da oyun odaklı değildi.



Razer ManO’War, klasik siyah-yeşil temalı, vitrin tarzında bir kutuyla geliyor, kutunun malzemesi olsun, içerisindeki yerleşim olsun göze çok hoş gelen bir tasarımı var. Kumaş kaplı plastik haznenin içerisinden kulaklığın kendisi ve kablosuz alıcı için uzatma arabirimi çıkıyor.

Sol taraftaki siyah kutuda dökümantasyonlar, Razer logosu yapıştırmaları ve şarj için altın kaplama uçlarıyla kumaş kaplı bir şarj kablosu var. Kablosuz alıcı nerede, kutuyu kurcalarken düşürdüm kesin dedim ilk önce ancak ManO’War’da çok şık ve pratik bir şekilde kablosuz alıcı kulaklığın üzerindeki haznede gizlenmiş, içeride alıcıyı tutan klikli bir sistem var, düşmesi imkansız.



Şarj kablosu olsun, menzil arttırmak veya şarj için kullanabileceğiniz uzatma arabirimi olsun, ikisi de gayet kaliteli ve şık görünüyorlar, Razer bu ara parçaları da es geçmeden kablolarını kumaş kaplamış, uçlarını altın kaplamış. Kutu içeriği bu aşamada gerçekten üst segment bir ürün olduğunu belli ediyor lakin gözlerim taşıma çantasını aradı. Razer, ManO’War’ı çantamıza atalım, sağa sola çizilmeden götürelim diye bir plan yapmamış belli ki, detaylarına da değiniriz.



Razer ManO’War, görünüm itibarıyla Razer çizgilerinden çok şaşmayan bir tasarım diline sahip, 16.7 milyon renk destekli ayarlanabilir LED’le aydınlatılan Razer logoları ve siyah metal ızgaraları gibi detaylar Kraken serisini andırıyor. Ufak bir not, ManO’War’ın LED’leri Kraken’dakilerden biraz sönük, ışık altında yine de rahatlıkla görünüyor gerçi.

Görür görmez fark ettiniz eminim, ManO’War cüsseli bir kulaklık, Kraken ile yan yana koyunca gerçekten de öyle. Kağıt üstünde aralarında fark edilmeyecek kadar bir ağırlık farkı var. Kraken 340, ManO’War ise 375 gram ağırlığında ama şunu söyleyeyim, yaklaşık iki senedir Kraken 7.1 Chroma kullanan biri olarak ben ilk etapta ManO’War’ın çok daha hafif olduğunu düşünmüştüm, zira konfor tarafında en azından benim için sınırlar aşılmış desem yeridir, detaylarına ineriz.



Kafa bandı ve ayar kısmı, çıkarılabilir yastıkların yerleştiği yer parlak siyah, geri kalanı mat siyah, hafif bir plastikten imal edilmiş. Kafa bandının üstünde dikkat çekmeyecek şekilde Razer yazılmış, bu kısımda da geniş yastıklarla benzer, derimsi bir malzeme kullanılmış ManO’War cüsseli bir kulaklık, kafama olmaz, sıkar diye bir şey söz konusu bile değil, ben en düşük ayarlarda kullandım. Segmentine yakışır bir detay olarak bu kısım sağlam ve dirayetli bir metalden imal edilmiş. Kafa bandı ince kalmış açıkçası, haklı olarak kimi kullanıcıyı rahatsız edebilir, ki saçınız azsa eğer cidden rahatsız ediyor, benim saçlarım uzun olduğu için yumuşak yastıklarla beraber ben şahsen çok rahat ettim.



Süper yumuşak, derimsi bir malzemeyle kaplı yastıkların içi alan anlamında çok ferah, ses izolasyonunu arttırmak adına derimsi, nefes almayan bir malzeme kullanıldığından kulakları terletebiliyor ama en hoş yanı benim gibi büyük kulaklı birinin bile kulak uçlarına baskı yapmayışı oldu. Kulaklığı öyle güzel konumluyor ve öyle ağırlığı öyle yerinde destekliyor ki bu yastıklar kafa bandına kafaya baskı yapacak fırsat vermiyorlar zaten. Ses izolasyonu gerçekten başarılı, ortam sesini yüksek oranda kesiyorlar.

Tam ses ayarında, ki maksimum sesi yüksek bir kulaklık, dışarıya da ses vermiyorlar, maksimum sesi hayli iyi yüksek olduğu için boynunuzda da kullanabilirsiniz. En nihayetinde, mesela kalabalık ortamlarda, lan partilerde veya evde etrafınızdakileri rahatsız etme veyahut onların sesinden rahatsız olma gibi bir derdiniz olmuyor, hem de kafanız ve kulaklarınız her türlü rahat oluyor.



Hoparlör haznelerine hafif açı yaptırabiliyorsunuz, kulağınıza oturtmak için yeterli açıda oynayabiliyorlar. ManO’War taşınabilirlik için dizayn edilmemiş belli ki, cüsseli olduğu için kafa ayarını genişletip yorulduğunuz zaman boynunuzda rahat kullanabiliyorsunuz ama keşke vücuda doğru değil de dışarıya doğru dönebilseymiş bu hazneler, kulaklığı ters çevirip bu işi yapmaya kalktığınızda da pek hoş bir görüntü ortaya çıkmıyor açıkçası. Kraken gibi katlanamadığı için de yanınıza alıp götürmenizi pek hedeflememiş Razer. Ama yine de segmentini, fiyat segmentini hesaba katınca şahsen sürekli hareket halinde bir oyuncu olarak kutusundan sert bir taşıma çantası çıkmalıydı diye düşünüyorum

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Sağ hoparlör haznesinin üzerinde bilgisayara bağladıysanız bilgisayarın, PS4’e bağladıysanız PS4’ünüzün ses ayarını yapan iki fonksiyonlu bir kontrolcü var, evet PS4 destekli bir kulaklık ManO’War. Ses ayarı için kontrolcüyü bayağı bir sürüklemeniz gerek, biraz daha hassas olabilirmiş, mikrofonun ki daha hassas mesela, bastırdığınızda da sesi kapatabiliyorsunuz, mikrofon kontrolcüsü de aynı şekilde mikrofonu kapatabiliyor.



Sol haznede de açma kapama butonu, açık/kapalı ve farklı renklerle batarya durumu gösteren LED, sadece şarj için mikro USB girişi ve mikrofon ayarı var. İçeri gömülü, çıkartıp kullanması kolay ama gevşemeyen, yön tayin edebileceğiniz dijital bir mikrofon var burada, kapalı veya açık olduğunu görebilmek adına ucuna bildirim LED’i yerleştirilmiş, kapalıyken kırmızı yanıyor.



ManO’War, PC, MAC ve PS4 destekli bir kulaklık, kablosuz kulaklık isteyen konsol severlerin de atlamaması gereken bir kulaklık zira konsola takıp anında kullanmaya başlayabiliyorsunuz.



Ben testlerimi bilgisayar üzerinden, kablosuz alıcı USB 3.0 portuna takılı halde gerçekleştirdim, zaten tek bağlantı yolu da bu. Micro USB kablosuyla direkt bilgisayardan ses alınamıyor, mesela ben bataryası bitince uzatma arabirimiyle kulaklığı şarja, kablosuz alıcıyla da ses için bilgisayara bağlayıp kullandım. Kulaklıkla 2.4GHz bandından iletişim kuran alıcının etrafındaki kanalları tarayıp en az trafiğin olduğu kanalı otomatik seçtiğini de belirtelim, güzel düşünülmüş ve işe yarıyor da. Ses aktarımı sırasında değil hışırtı veya parazitlenme oluşmuyor, ses aktarılmıyorken dedip ses yok. Şunu da geçmeyelim, ManO’War’ın bazı rakiplerinde alıcılar bir parmak boyunda olabiliyor, bu alıcı bir parmağın bir boğumu kadar, kulaklığın üzerinde taşınabiliyor oluşu gerçekten çok kolaylık sağlıyor.



Bu kulaklık niye bu kadar cüsseli? Konfor hedeflenerek yastıkların büyük tutulması sebeplerinden biri, ancak arkalarındaki 50mm neodmiyum sürücüler bunun asıl nedeni. 20Hz-20KHz frekans aralığı sunan kulaklıklar 32ohm değerindeler, yuvarlak haznenin içi 6cm genişliğinde, kısacası benim gibi büyük kulaklı biriyseniz eğer rahat edeceksiniz. Yastıklar çıkarılabilir yastıklar, temizlemek için müsaitler, gerçek deri gibi duruyorlar ama Razer tam olarak böyle bir şeyden bahsetmemiş, Kraken’daki yaklaşık 2 yıllık deneyimim itibarıyla suni bir malzeme olsa da terden yana, soyulma anlamında sıkıntı olmaz ManO’War’da.



7.1 olduğundan bahsetmiştik ancak sanal 7.1, hem kablosuz olup hem de gerçek 7.1 sürücülü kulaklık yok gibi bir şey zaten ama sanal olması beklentinizi düşürmesin. Yaptığım testler, 5.1 ve 7.1 destekli test örnekleri, oyunlar olsun, olsun filmler olsun gerçekten ama gerçekten çok başarılı, yön tayinini çok keskin bir şekilde yapabiliyorsunuz, sizi koltuğunuzda sesin geldiği yöne baktıracak kadar hem de, herhangi bir kalibrasyona gerek kalmadan böyle bir deneyim elde edebilmek gerçekten çok hoş, bu başarımda 50mm sürücüleri payı büyük.



Oyun testlerinde CS:GO ve Overwatch gibi çevresel sesi, Project Cars’da sahne ve atmosfer performansını değerlendirdim. Başlamadan noktayı koymak istiyorum aslında, çevresel ses çok ama çok iyi. Çoğu kulaklık size düşmanın nereden geldiği konusunda belirli bir miktarda bilgi sağlar, yön hissiyatı sağlar ama ManO’War’da ayrı bir etkileyicilik, ayrı bir keskinlik var, öyle bi’ oluyor ki artık düşmanlarınızın varlıklarını hissediyorsunuz, CS:GO benim için hiç bu kadar zevkli, bir yandan da paranoyağa döndüğüm bir oyun olmamıştı.

Overwatch biraz daha karmaşanın yaşandığı bir oyun, kapalı alanlarda düşmanların sesini duymak önemli ama bu oyunda daha önemlisi atmosferi yaşamak, ManO’War atmosfer konusunda da gayet başarılı, mermi sesleri, karakter konuşmalarının ortam sesinden ayrışabilmesi derken gayet temiz bir performansı var. Sesin bilgisayardan kulaklığa iletim hızını arttırabilmek adına da kulaklığın üzerinde çift antene yer verilmiş, bu tür üst segment oyuncu kulaklıklarında zaten ses iletimi genelde gayet hızlı oluyor, gecikme fark etmiyorsunuz.



Project Cars’ın sahne performansı da hayli güçlü, güçlü araçların motorlarından gelen tok ve tiz sesler, sıcak pistlerde lastik sesleri, toprağa girip çıktıktan sonra lastiğin arasında kalan taşların kaputa vurma sesleri, bunların hepsi çok keskin bir yön tayiniyle, her detayıyla hissediliyor. Ses yüksekliği ve oyunun da desteğiyle kameralar arasındaki geçişlerdeki ses ve ton değişimi gayet etkileyici bir ortama girmenizi sağlıyor, direksiyonla oyun oynarken kablosuz kulaklığın özgürlüğü kablolu bir kulaklığa göre gerçekten başka bir deneyim.

Oyunlarda tabiri caizse döktüren bir kulaklık müziklerde çakılacak değil ya, oyunlarda olduğu gibi bu tarafta da gayet keyifli bir kulaklık ManO’War. 16-bit 48khz ile bilgisayardan kulaklığa, 50mm sürücülere ulaşan ses gayet temiz, basslar ve tizler iyi ayrışıyor, kutudan çıktığı haliyle dengeli bir ses profili var. Tizler sadece tiz olmakla kalmıyorlar, net tizler bunlar, basslar ön plana geçmiyor hiçbir zaman, Kraken’lar genelde bas ağırlıklıdır mesela.



ManO’War, Razer’ın Synapse yazılımındaki ekolayzır ayarlarıyla istediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz bir kulaklık, ekolayzıra tepkisi iyi, bas için düşük frekanslara indiğinizde kulağınızı hafiften titretebilecek, bozulmayan bas’lara erişebiliyorsunuz ama yine de benim şahsen yaklaşık 2 senedir kullandığım Kraken’lar gibi tabiri caizse kulakta zıplamıyor, en nihayetinde tizleri hayli iyi, bassları dengelinin bir iki tık ötesinde, aslında belirli bir müzik türüne sınırlamayacağım bir ses performansına sahip.



Takım oyunlarında iletişim önemli, ManO’War’ın tek yönlü dijital mikrofonunun Kraken’daki dijital mikrofon kadar iyi olmasını beklerdim amma velakin pek de öyle değil, kablosuz kulaklıkların çok büyük bir kısmında olduğu gibi arkadaşlarınızla iletişim kurmaya yeter bir performansı var. Gürültü engelleyicisi yazılıma göre devreden çıkabiliyor, Skype ve Teamspeak gibi uygulamalarda gayet güzel, temiz bir ses gönderebiliyorken Audacity’de ses kaydederken devreden çıkabiliyor.

Arkadaşlarımla beraber Need for Speed oynarken açıkçası mikrofon kalitesindeki değişimi fark ettiler belki ama karşıya yorucu veya gürültülü bir ses göndermediği için müteessir olmadılar, karşı tarafa geçip kendim de teyit ettim.

ManO’War’ın kullanım mesafesi uzatma arabirimiyle 12+2 metre şeklinde belirtilmiş, mesela ben ses kesilmeden 3 duvar öteden müzik dinlemeye devam edebildim veya mutfaktan suyumu alıp gelebildim, menzilden çıkıp tekrar menzile girdiğinizde çalışmaya devam ediyor. Evinizdeki duvarlar, elektrikli aygıtlar, kablosuz ağlar kulaklığın mesafesini etkileyebilecek şeyler ama şahsen mesafe anlamında rakipleriyle hemen hemen aynı diyebilirim, 2.4GHz kanalının standartları belli sonuçta.



Kablosuz kulaklıklarda konfor ve ağırlıktan sonra şahsen en kritik ikinci kriter, batarya. Razer 14 saatlik bir kullanım süresinden bahsetmiş, ben şahsen LED kapalı halde 7 saat %25, 4 saat kadar %50 ve 4 saat de %100 ses ayarıyla, logo LED’leri açık halde kullandım. 15 saat gibi gerçekten uzun bir kullanım süresi elde ettim, LED’leri kapatarak bu süreyi 20 saate kadar taşıyabilirsiniz, LED’lerin tüketimi gördüğüm kadarıyla hiç de az değil zira. %25 az gibi görünebilir ama ses yüksekliği fazla olduğu için %25 ve %50 ayarda kulağımda, %100 ayarda boynumda kullandım. Razer’ın günde 2 saat kullanarak 7 gün kullanabilirsiniz şeklinde bir açıklaması var, şahsen bunu doğrularım.



Razer ManO’War hissettirdiği ağırlık ve konfor gibi kablosuz kulaklıklarda benim şahsen önceliğe aldığım konularda net bir şekilde çok başarılı, şaçınız azsa eğer ince kafa bandı ciddi rahatsız edebilir. Ultra yumuşak, kulaklığı dengeli konumlayan yastıkları, hissedilen ağırlığı ve maraton esnasında veya sonrasında rahatsızlık vermeyen, şahsi deneyimimde ses izolasyonu gayet iyi yastıklarıyla biraz terlemeye müsait, kullanım süresi LED’leri de kapatınca çok çok iyi, üst segment bir kulaklık olmuş Razer ManO’War. Fiyatı segmenti itibarıyla kutusundan bir taşıma çantası çıkmasını beklerdim doğrusu, zira bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 900-1000 lira arası bir fiyatı var, fiyat yüksek gelebilir ancak şahsen ManO’War şahsen deneyimlediğim en iyi kablosuz oyuncu kulaklıklarından biri olduğu için fiyatın yüksek olup olmadığı kararını sizlere, izleyicilerimize bırakıyorum.



Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.