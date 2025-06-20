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    Toyota'dan Corolla Cross itirafı: "Yeterince çekici değil"

    Toyota, Corolla Cross’un Avrupa'da beklentilerin altında kalan satışlarını tasarım eksikliğine bağlıyor. Marka, daha Avrupai ve dinamik bir tasarımın satışları artırabileceğini düşünüyor.

    Toyota'dan Corolla Cross itirafı: 'Yeterince çekici değil' Tam Boyutta Gör
    Toyota'nın ünlü Corolla modelinin ismini SUV segmentine taşıyan Corolla Cross, Avrupa'da 2022 yılında piyasaya sürüldü. Ancak model, özellikle tasarım açısından bir türlü kalpleri fethetmeyi başaramadı. Yakın zamanda yapılan makyaj operasyonuyla birlikte aileye GR Sport versiyonu da eklendi fakat bu da heyecan uyandırmaya yetmedi.

    Corolla Cross'un durumu, satış rakamlarına baktığımızda da kendisini gösteriyor. 2025'in ilk dört ayında Avrupa genelinde 11.259 adet satan model, kompakt segmentte 25'inci sırayla yetindi. Söz konusu dönemdeki satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 düşüş gösterdi. Diğer yandan C-HR ise aynı dönemde 41.950 adet satarak yüzde 10'a yakın büyüme gösterdi.

    Toyota da Corolla Cross'un durumunun farkında. Avrupa Ürün Stratejisi ve Pazarlama Başkanı Andrea Carlucci, Auto News’e verdiği röportajda Corolla Cross’un Avrupa için yeterince "çekici" olmadığını kabul etti. Carlucci, "Avrupa için mükemmel Corolla Cross’a sahip değiliz çünkü bu global bir model. Eğer daha fazla Avrupa tarzı dinamizm katarsak satışlar artar" ifadelerini kullandı.

    Corolla Cross’un tamamen yeni bir jenerasyonunun ne zaman çıkacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da mevcut modelin beş yılı devirmiş olması nedeniyle güncel bir versiyonun yakında gelmesi bekleniyor. Carlucci, eğer araç TNGA platformunu kullanmaya devam ederse, bölgelere özel gövde tasarımları geliştirmenin mümkün olacağını belirtiyor. Bu da Avrupa pazarına özgü, daha karakteristik bir Corolla Cross anlamına gelebilir.

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