Oyuncu kulaklığı önerisi arayanlara en iyi gaming kulaklıklar (2024)

En iyi gaming kulaklıklar, size yüksek kaliteli ses efektleriyle birlikte detaylı uzamsal ses sunar, takım arkadaşlarınızın seslerini daha net duymanızı sağlar ve oyunun atmosferine, hikayesine dalmanıza yardımcı olur. İyi bir gamer kulaklığı, etrafınızdaki insanları rahatsız etmeden oyun sesinin ve sesli sohbetin keyfini çıkarmak için de hayati önem taşır. Peki, en iyi oyuncu kulaklığı markası hangisi? Mükemmel oyun kulaklığı seçmek kulağa geldiği kadar kolay değildir. E-spor ve yayıncılığın yanı sıra hibrit çalışma modelinin popüler olmasıyla artık oyuncular için her zamankinden daha fazla kulaklık seçeneği var. Oyuncu kulaklığı önerisi isteyenler için 2024’te satın alınabilecek en iyi gaming kulaklık modelleri burada.

Gamer kulaklığı yorumları dikkate alındığında; en iyi oyuncu kulaklığı markaları sıralamasında SteelSeries, Logitech, Rampage ve Corsair öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek gaming kulaklık önerileri olarak ise; SteelSeries Arctis, Logitech G ve HyperX Cloud serisi modelleri, ses ve mikrofon kalitesiyle birlikte rahat tasarımlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ SteelSeries Arctis 1 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Tam Boyutta Gör Oyuncu kulaklığı yorumları dikkate alındığında SteelSeriesi en beğenilen marka olarak öne çıkıyor. PC, PlayStation, Android, Nintendo Switch için ultra düşük gecikme süreli kayıpsız kablosuz bağlantı sunan SteelSeries Arctis 1 modeli tavsiyemizdir. PlayStation 5’teki Tempest 3DAudioTech ile de tam uyumlu. Mükemmel uyum ve kalıcı dayanıklılık için çelik takviyeli kafa bandı ile dikkat çeken kulaklık, gürültü engellemenin yanı sıra sesinizin temiz ve doğal duyulmasını sağlayan Discord sertifikalı çift yönlü mikrofona sahip. 3.5mm girişi olduğundan ihtiyacınız olduğunda kablolu bağlantı da sağlayabilirsiniz. SteelSeries Arctis 1 özellikleri Uyumluluk: Bilgisayar, Mac, PlayStation 4, PS5, Xbox, el konsolları, Android, Oculus Quest 2

Kulaklık frekans tepkisi: 20 - 20000 Hz

Kulaklık ses seviyesi kontrolü: 40 mm

Mikrofon frekans tepkisi: 100 - 6500 Hz

Çift yönlü gürültü engelleme

Kablosuz tipi: Kayıpsız 2.4 GHz

Mesafe: 9 metre

Pil ömrü: 20 saat SteelSeries Arctis 1 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kulaklık gerçekten çok güzel. Bu kulaklığı telefonda, bilgisayarda her yerde kulanabilirsiniz ve ömürlük bir kulaklık. Çelik iskeletli müthiş bir hissiyatı olan, kafadan kolay düşmeyen, kafanızdayken sizi rahatsız etmeyen, 20 saat şarj süresi olan mükemmel bir kulaklık. Test ettim, her konuda çok iyi. Bu paraya alınabilecek en ama en iyi kulaklık. Gönül rahatlığıyla alın, kulanın. Parasının hakkını sonuna kadar veriyor, tavsiye ederim. ✍🏻 Daha önce ortalama bir markanın kablolu kulaklığını kullanmıştım. Buna geçtikten sonra rahatladım. Ses kalitesi, basslar, sanal 7.1 özelliği çok güzel. Eğer alırsanız, kesinlikle SteelSeries GG uygulamasından ayarları yapmayı unutmayın.

2️⃣ SteelSeries Arctis 7+ Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Tam Boyutta Gör SteelSeries Arctis 7+, PC, PS5, PS4, Android, Nintendo Switch, USB-C iPad ve iPhone’lar için en iyi kablosuz oyuncu kulaklığı olarak piyasaya yerini alıyor. Kompakt USB-C aparatı, düşük gecikmeli 2.4GHz kablosuz oyun için sistemler arasında sorunsuzca geçiş yapmak üzere birden fazla platformu destekliyor. SteelSeries oyuncu kulaklığı, USB-C hızlı şarj özelliğine sahip; 15 dakika şarjla 3 saatlik kullanım sağlıyor. Oyunlardaki en iyi mikrofon, Discord onaylı ClearCast çift yönlü, gürültü önleyici mikrofona sahip. SteelSeries Arctis 7+ özellikleri Uyumluluk: PC, Mac, PlayStation 5, PS4, el konsolları, mobil cihazlar, Oculus Quest 2

Neodim sürücüleri: 40 mm

Etkin mesafe: 12 metre

Kulaklık frekans tepkisi: 20 - 20000 Hz

Mikrofon frekans tepkisi: 100 - 6500 Hz

Mikrofon deseni: Çift yönlü

Mikrofon gürültü engelleme: Var

Mikrofonu sessize alma butonu: Var

Kablosuz tip: 2.4GHz kayıpsız

Pil ömrü: 30+ saat SteelSeries Arctis 7+ Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu kulaklığı ikinci kez alışım; hem kendim hem de sözlüm için aldım. Beyazı da siyahı da ikisi de muazzam, hiçbir sıkıntı olmadan geldi. Ses kalitesi özellikle de SteelSeries Sonar’ı indirdikten ve kulaklığın sürücüsünü yükledikten sonra mükemmel. Aynı zamanda uygulama içerisinde istediğiniz gibi ses ara ses bass gibi şeyleri teker teker seçip kulak zevkinize göre rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Şahsen benim tek sıkıntım USB-C dongle çıkışlı olması ama onun için de zaten dönüştürücü vermişler. Dolayısıyla benim için harika bir kulaklık. Kesinlikle öneririm 10/10. Bu arada kulaklık Nintendo Switch ile uyumlu. ✍🏻 FPS oyunları açısından üzmez, tam ayarlarını yapmadığım halde gayet iyi ses aldım. Discord da keza. Yazılımına bağlayıp Sonar'ı aktifleştirdim ve küçük ayarlarla kullandım. Yarım saat şarj ettim, neredeyse 10 saattir kullanıyorum hala yeşil ışıkta (şarj %80-100 arasındayken yeşil renk bildirim veriyor sanırım). Film izlemesi de keyifli ancak müzik için doğal olarak yeterli değil çok beklentiye girmeden gayet iyi. Hem PS5 hem de PC için kullanırım diye biraz tereddütle aldım ancak iyi ki de almışım.

3️⃣ Corsair Void Rgb Elite Wireless Premium Gaming Kulaklık Tam Boyutta Gör Corsair Void Rgb Elite, en iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri arasında. Corsair kablosuz oyuncu kulaklığı, yıllardır sürecek oyun süresine dayanacak şekilde tasarlanmış alüminyum yokes ile dayanıklı yapıya sahip. Sesi olağanüstü netlikle alırken, flip-up susturma işlevi ve dahili LED susturma göstergesi ne zaman duyulacağınızı, ne zaman duymayacağınızı bilmenizi sağlar. Sınırsız renk ve efektle RGB aydınlatma ile görünümünüzü özelleştirebilirsiniz. Corsair iCUE yazılımı, önceden ayarlanmış ses profilleri, özel ekolayzır ayarları, sürükleyici 7.1 surround ses ve yan ton kontrolü ile kulaklığınız üzerinde hassas kontrol sağlar. Corsair Void Rgb Elite Wireless Premium özellikleri Uyumluluk: Bilgisayar, Mac, PlayStation 5, PS4

Kulaklık frekans tepkisi: 20 - 30 kHz

Kablosuz sürücüsü: 50 mm

Kablosuz menzil: 12 metre

Mikrofon tipi: Çok yönlü

Mikrofon frekans tepkisi: 100 Hz - 10 kHz

Surrond ses: Var

Ses: 7.1 Surround

Pil ömrü: 16 saate kadar Corsair Void Rgb Elite Wireless Premium Kulaklık Yorumları 💬 ✍🏻 Tek kelime ile mükemmel. Saatlerce kullanmama rağmen hiç rahatsız etmedi ve terletmedi. Şarjı tahminimce 14-17 saat arası gidiyor. Herhangi bir sorun yaşamadım. Malzemesi gerçekten kaliteli. Bu kulaklık, iyi ki almışım dediğim ürünlerden biri. 7.1 surround özelliği iCUE programı ile açılıyor ve gayet iyi. Çok memnunum. ✍🏻 Şahane. Bu yaşıma geldim, böyle kaliteli bir kulaklık kullanmadım. Bu fiyata değer, kullanınca anlarsınız. Oyun için gayet. Güzel sesler net.

4️⃣ Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Oyuncu Kulaklığı Tam Boyutta Gör Logitech G Pro X, oyuncu kulaklığı tavsiyesi isteyenlere tavsiyemizdir. Logitech G’nin LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi gecikme, bağlantı veya pilden ödün vermeden kablosuz olarak oyun oynamanıza olanak sağlar. Blue VO!CE mikrofon teknolojisi, gerçek zamanlı ses filtrelerinden seçmenizi sağlar. Gürültüleri ortadan kaldırır ve sesinizin daha zengin, daha net ve daha profesyonel çıkmasını sağlar. Logitech oyuncu kulaklığı, birinci kalite alüminyum çatallı ve çelik takviyeli başlıkla dayanıklı olacak şekilde üretilmiş, profesyonel sınıf, zarif ve minimal tasarıma sahip. Son derece rahat hafızalı köpükten kulak süngerleri ve başlık, peluş deridendir ve pasif gürültü yalıtımı sağlar. Logitech G Pro X Wireless Lightspeed özellikleri Uyumluluk: PS5, PS4, Bilgisayar

Kulaklık sürücüsü: Karma örgülü PRO-G 50 mm

Kulaklık frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz

Mikrofon ses alış şekli: Tek yönlü

Mikrofon frekans yanıtı: 100 Hz - 10 KHz

Pil ömrü: 20 saate kadar

Kablosuz kullanım mesafesi: 15 metre

Bağlantı türü: 2.4 GHz LIGHTSPEED Logitech G Pro X Kablosuz Gaming Kulaklık Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 İlk olarak kulaklığın ergonomisinden bahsedeyim. Kafaya tam oturan hafif ve çok kaliteli bir kulaklık. Benim gibi yaz aylarında haftasonları full oyun oynuyorsanız kumaş pedini kullanmanızı tavsiye ederim, deri pedleri biraz terletiyor. Kablosuz çekim alanı mükemmel derecede. 215 m² evde PC’nin bulunduğu odadan mutfağa ya da solana geçiş yaptım ve kesinti yaşamadım. Evet asıl konuya gelelim; oyun. Efsane şekilde ayarları var ve her oyunda oyunun moduna göre kendisi otomatik özelliklere çekiyor. CS:Go oyunuyorsanız düşünmeden alın derim. Çünkü ayarlar bölümünde CS:Go’ya özel ayar yapmış adamlar ellerine sağlık. Tabii ki isteğinize göre de değiştirebiliyorsunuz. Ayak sesleri olsun, silah şarjör değiştirirken olsun, adamı yakınlarınızda ise duyabiliyorsunuz. Müzik konusuna gelince de; basslar ve tizler mükemmel derecede dengeli. Şarj özelliği de efsane; 5 gün oldu alalı hala şarja takmadım. Kısacası aradığım tüm özellikler bu kulaklıkta var. ✍🏻 Çok harika bir kulaklık. Şarjı uzun süre gidiyor, ses kalitesi muazzam, mikrofonu çok kaliteli. Sünger ve deri pedleri var ve uzun süreli kullanımda kulaklarınızı acıtmıyor. Verdiğiniz paraya değecek harika bir kulaklık.

5️⃣ Logitech G G935 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Tam Boyutta Gör Logitech G G935, piyasadaki en iyi oyuncu kulaklıklarından biri. G935, kablosuz veya kablolu oynama seçeneğiyle size her ikisinin de en iyi olanaklarını sunar. USB kablosuyla pili şarj ederken oynamaya devam edebilirsiniz. Alternatif olarak 3.5mm analog girişle bataryayı tüketmeden konsolda, mobilde veya PC’de kablolu olarak oynayabilirsiniz. Pro-G 50 mm sürücüler, tüm ses düzeylerinde harika ses detayı, derinliği ve netliği sunan örgü karma malzemeden üretilmiştir. Patlama sesleri ve oyun müzikleri gibi düşük frekanslı sesler kulağınıza daha sinematik ve eksiksiz gelir. Sesler, ayak sesleri ve ateş etme sesleri gibi yüksek frekanslar ise inanılmaz net ve hassas bir şekilde oluşturulur. Logitech oyuncu kulaklığı, standart 7.1 kanal surround sese kıyasla daha ileri düzeyde hassasiyetle çalışan DTS Headphone:X 2.0 ile gelir. Logitech G HUB yazılımı ile RGB aydınlatmasını kişiselleştirebilir, makrolar ve oyun içi komutlarla G tuşlarını programlayabilir, her oyun için ayrı profille ses tercihinizi özelleştirebilirsiniz. Logitech G G935 özellikleri Uyumluluk: PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch, mobil cihazlar

Kulaklık sürücü boyutu: 50 mm

Kulaklık frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz

Mikrofon ses alış şekli: Tek yönlü

Mikrofon boyutu: 6 mm

Mikrofon frekans yanıtı: 100 Hz - 10 kHz

Kablosuz kullanım mesafesi: 15 metre

Pil ömrü: 12 saate kadar Logitech G G935 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Yorumları 💬 ✍🏻 Eskiden G633 modeli bulunuyordu. Şimdi G935 modeliyle değiştirdim; kalite, performans inanılmaz seviyede. ✍🏻 Gayet keyifli kullanım sağlıyor. Mikrofunu gayet iyi, net, karşıya pürüzsüz ses gidiyor. Alınan ses de gayet iyi, temiz. Bilgisayardaki uygulaması sayesinde bas, tiz dengesini kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Kulaklık açılır açılmaz bağlantı sağlanıyor o konuda çok hızlı başarılı. RGB aydınlatmaları dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz, birçok ayar var.

6️⃣ Corsair HS75 XB Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Tam Boyutta Gör Corsair HS75 XB, Xbox için en iyi gaming kulaklık modeli. Xbox için resmi olarak lisanslanmış bir kulaklık. Kablosuz bağdaştırıcı olmadan Xbox One, Xbox Series X/S konsoluna bağlayabilir, oyunları düşük gecikme ve yüksek kaliteli sesle oynayabilirsiniz. PC için Xbox kablosuz bağdaştırıcı gerekmektedir. Yüksek kaliteli, özel olarak ayarlanmış 50 mm neodimyum ses sürücüleri, oyunda tüm sesleri duymanızı sağlayacak aralığa sahiptir. Tamamen çıkarılabilen tek yönlü mikrofon, ortam gürültüsünü azaltarak mükemmel ses netliği sağlar. Corsair HS75 XB özellikleri Uyumluluk: Xbox One, Xbox Series S/X

Kulaklık frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz

Kulaklık sürücüleri: 50 mm

Pil ömrü: 20 saate kadar

Menzil: 9 metre

Mikrofon tipi: Tek yönlü

Mikrofon frekans yanıtı: 100 Hz - 10 kHz

Ses: Dolby Atmos Corsair HS75 XB Wireless Xbox Oyuncu Kulaklığı Yorumları 💬 ✍🏻Rahat, konforlu ve Xbox bağlantısı çok kolay. Tavsiye ediyorum. Kulaklıkta ilk dikkat ettiğim şey; sesin güzel ve temiz olmasıdır. Ses kalitesi gayet tatmin edici, ses gücü de yerinde. Dolby Atmos desteği sayesinde oyunlarda ses kasmak isteyenler için oldukça başarılı. FPS oyunları oynayanlar için sesler çok tatmin edici. Ben genelde Call of Duty oynuyorum, detayları çok net ve çok iyi hissedebiliyorum. Bu zamana kadar kullandığım en konforlu kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Kulaklık, kafa ve çeneye herhangi bir baskı kurmuyor. Deri detaylarının olması benim için çok önemli. Petlerin ve kafa bandının deri olması kullanım açısından iyi ve terletme yapmıyor. Mikrofon kalitesini yeterli buldum; ortam gürültüsünü azaltan filtre ile geliyor. Mikrofonun çıkartılıp takılıyor olması da güzel bir ayrıntı olmuş. Ben beğendim. ✍🏻 Ses düzeyi ve Dolby özelliği tatmin edici. Renk ve malzeme kalitesinde de Corsair yine farkını göstermiş. Paketi ilk açtığınızda kalite buradayım diyor. Sadece Xbox ile kullanılabilmesi dezavantaj gibi görünse de emsallerinin üçte bir fiyatı olması özellikle tercih sebebi. Ek olarak, Xbox üzerindeki Netflix tarzı uygulamalarla Dolby heyecanını filmlerde de yaşıyorsunuz.

7️⃣ Rampage RH1 HECTORA Siyah/Kırmızı Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı Tam Boyutta Gör Rampage, oyuncu kulaklığı denildiğinde akla ilk gelen markalardan. Özellikle Rampage RH1 HECTORA modeli çok popüler. Siyah/kırmızı renkte oyuncu mikrofonlu kulaklık, geleneksel 3.5mm girişe sahip ve kablo bağlantısı sağlanarak kullanılabiliyor. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun oyun oturumlarında kulaklarınızı rahatsız etmez ve yüksek kaliteli mikrofonuyla oyunlarda ve Discord’da sorunsuzca sesli sohbet edebilirsiniz. 7.1 Surround ses özelliği sayesinde tüm sesleri gerçeğe yakın algılarsınız. Rampage RH1 HECTORA özellikleri Uyumluluk: PC

Kulaklık frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz

Kulaklık sürücü boyutu: 40 mm

Kablo tipi ve uzunluğu: Örgülü, 2.1 metre

Kanal yapısı: Stereo

Mikrofon yönlendirme: Çok yönlü

Kanal yapısı: Stereo Rampage RH1 HECTORA Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu fiyata bu ürün inanılmaz süper. Tam bir F/P kulaklığı. Pesler, basslar inanılmaz süper. Oyun oynarken resmen içinde gibi hissediyorsunuz. Müzik dinlerken de bass süper gidiyor. Mikrofon inanılmaz net; ses resmen yan yana arkadaşımla konuşur gibi gidiyor. Sıfır cızırtı ve ses kaybı. Dönüştürücü olması da ayrı güzel. Benim PC tek jack girişli müthiş oluyor, hem telefon hem PC’de kullanma imkanım var. Son ses açmazsanız dışarıya pek ses gitmiyor. F/P canavarı. ✍🏻 Tasarımı gerçekten hoşuma gitti, çok şık. Kulaklık performansı müzik dinlerken video izlerken vs. benim çok hoşuma gitti ancak bu üründen daha pahalı bir ürün kullandıysanız hoşnut etmeyebilir. Mikrofonu beklediğimden çok daha iyiydi; tertemiz hışırtı vs. yok. Telefon, tablet ve laptoplarda da kullanmak için içinden ikili girişi tekliye çeviren bir aparat çıkıyor. Bu benim en sevdiğim özelliği oldu. Süngerleri yumuşacık çok hoşuma gitti. Eğer daha pahalı veya kaliteli bir kulaklık kullanmadıysanız ve kararsızsanız bu kulaklık sizin için gerçekten mükemmel, alın derim.

8️⃣ Gamepower Medusa Rainbow 7.1 Surround Gaming Kulaklık Tam Boyutta Gör Gamepower Medusa, en beğenilen kablolu oyuncu kulaklıkları arasında. 7.1 surround ses teknolojisi sayesinde size gerçekçi bir oyun deneyimi sunar. Oyununuzun her ayrıntısını net bir şekilde duyabilirsiniz. 360 derece ayarlanabilir gürültü önleyici mikrofonu sayesinde size net ve yüksek kaliteli bir iletişim deneyimi sunar. Takım arkadaşlarınızla oyun sırasında rahatça iletişim kurabilirsiniz. Kumandayla ses seviyesi ve mikrofonu kolayca ayarlayabilirsiniz. USB portu aracılığıyla PC, dizüstü bilgisayar, PS4, PS5 gibi cihazlara bağlanabilir. Ayarlanabilir kafa bandı ve ergonomik tasarımıyla uzun süre oyun oynayanlar için idealdir. Gamepower Medusa Rainbow özellikleri Uyumluluk: Bilgisayar, PS4, PlayStation 5

Kulaklık sürücü boyutu: 50 mm

Kulaklık frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz

Mikrofon frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz

Kablo uzunluğu: 2.3 metre

Ses: 7.1 Surround Gamepower Medusa Rainbow Oyuncu Kulaklık Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kulaklığın bu kadar mükemmel çıkacağını hiç mi hiç beklemiyordum. İnanılmaz ergonomik, inanılmaz kaliteli, inanılmaz şık. Program yükleyerek ses ekolayzırını ayarlayabiliyorsunuz. Ses kalitesi muazzam güzel, oyunlarda iyi iş çıkarıyor. Ben inanılmaz memnun kaldım. Kablo uzunluğu çok çok iyi, mikrofon rahatsız edebilir demişler lakin az da olsa esnekliği var ve göze batmıyor. Mikrofon kalitesi de yeterli. Işıklandırması RGB görünümlü fakat RGB değil, lakin çok şık hava katmış. ✍🏻 Kulaklık, gerek yapısı ve şıklığı, gerek kullanım rahatlığı olsun her yönden güzel. Bu fiyat bandında alınabilecek en iyi kulaklıklardan biri. Gayet sıkıntısız ve rahat bir ürün. Ses kalitesi de kendini gösteriyor zaten, teşekkürler.

9️⃣ HyperX Cloud II Gaming Kulaklık Tam Boyutta Gör HyperX Cloud II, milyonlarca oyuncunun tercih ettiği popüler kablolu oyuncu kulaklığı modeli. İnanılmaz bir ses kalitesine sahip son derece konforlu bir oyun kulaklığı. Özel hafızalı köpük, birinci sınıf suni deri, ağırlık dağılımı ve kavrama kuvveti gibi detaylar etkileyici. Uzun oyun oturumları veya kulaklığın uzun süre takıldığı herhangi bir zaman söz konusu olduğunda bu faktörler fark yaratıyor. Gelişmiş konumsal ses ve genişletilmiş mekan algısı için 7.1 özelliği mevcut. Çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofona sahip. Özel olarak ayarlanmış 53 mm sürücülerle önemli sesleri kaçırmazsınız. Alüminyum kasa farklı kafa ölçülerine göre ayarlanacak şekilde esnek, gün boyunca oyun oynamaya dayanacak kadar sağlam. HyperX Cloud II özellikleri HyperX özel hafızalı köpük ve premium suni deri

HyperX 7.1 saran ses

53 mm sürücüler

Oyun içi üç boyutlu ses

Çıkarılabilen gürültü önleyici özellikli mikrofon

Dayanıklı alüminyum kasa HyperX Cloud II Oyun Kulaklığı Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Birçok oyuncunun kullanmış olduğu bir marka. Verdiğiniz parayı sonuna kadar hakediyor. ✍🏻 Kulaklığı 1 yıldır kullanıyorum, inanılmaz derecede kaliteli bir kulaklık. Kutusu, kutu içeriği 5/5. Kulaklık performansı ile ilgili stereo gerçekten çok başarılı. Kesinlikle ses kartı ile beraber kullanılmalı. Kulaklığın mikrofonunun modüler olması çok fazla işe yarıyor. Mikrofonu gerçekten başarılı; Discord vb. uygulamalarda sesiniz tertemiz karşıya iletiliyor. Tam bir oyuncu kulaklığı. Bazı arkadaşlar 7.1 sanal ses olayına takılmış. Bence gayet başarılı, oynadığınız oyuna göre değişiyor. CS oynayan arkadaşların kesinlikle düşünmesine gerek bile yok. Farklı oyunlarda da performansı sizi üzmeyecektir. Hala aynı kulaklığımı kullanıyorum. Biraz büyük gözükebilir fakat kafanızda kulaklık olduğunu hissetmiyorsunuz bile. Yalıtım durumu gayet güzel; kulağınıza taktığınızda dışarıya neredeyse ses vermiyor. Yazın deri olan kulak yastıkları biraz terletebilir. Diğer yastıkları taktıktan sora hiç sorun yaşamadım. Paramı boşuna harcar mıyım diye düşünmeyin. Farklı bir kulaklık alırsanız gerçekten üzülebilirsiniz.

🔟 HyperX Cloud Flight Kablosuz Oyun Kulaklığı Tam Boyutta Gör HyperX Cloud Flight, popüler bir başka kablosuz gamer kulaklığı. Güvenilir, oyun sınıfı kablosuz bağlantı, 30 saatlik uzun pil ömrü ve HyperX konforuyla Cloud Flight, uzun süre kesintisiz oyun oynamanızı sağlar. HyperX NGenuity yazılımıyla kulaklığın pil ömrünü kolayca takip edebilir, mikrofon ayarlarını ve çıkış sesini kolayca ayarlayabilirsiniz. Kapalı kapak tasarımı, kendinizi oyuna kaptırmanızı sağlarken dayanıklı çelik kaydırmalı düğmesi ve yüksek kaliteli tasarımı, günlük yıpranmalara karşı dayanıklılık sağlar. Bu kulaklık, 2.4GHz kablosuz bağlantı ile PC, PS5 ve PS4 Pro ile kullanıma hazırdır. Kulaklık kapakları, mola sırasında boynunuzda rahatlıkla dinlenebilecek şekilde 90° döner ve LED efektleri, mikrofonu sessize alma, güç ve ses ayarları gibi pratik kontroller sunar. Çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon, konuşmaların son derece net işitilmesini sağlar. HyperX Cloud Flight, TeamSpeak ve Discord sertifikalıdır. HyperX Cloud Flight özellikleri Uyumluluk: PC, PS5 ve PS4 Pro

Oyuncu sınıfı 2.4 GHz kablosuz bağlantı

30 saate varan pil ömrü

Ayarlanabilen çelik kaydırmalı düğmeler ve çıkarılabilen mikrofon

Oyun içi 3D ses

LED aydınlatma efektlerine sahip 90 derece dönen kulaklık kapakları HyperX Cloud Flight Kablosuz Oyun Kulaklığı Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kulaklık aşırı konforlu ve dengeli, gerek ağırlığı gerek ses kalitesi. Ben FPS türü oyunlar oynayan bir kişi olarak gayet tatmin oldum. Kulaklığı PS4 Pro’da kullanmama rağmen verdiği ses yüksekliği ve netliği gayet iyi. Müzik dinlerken de bassı süper olmasa bile gayet tatmin edici. Yaklaşık 25-26 saattir kullanıyorum; şarjı da gayet iyi gidiyor. Fiyatı için çok iyi bir kulaklık, tavsiye ederim. ✍🏻 Kulaklık on numara. Ses kalitesi de şu an denediğim kadar iyi. Kafama tam oturduğundan rahatsızlık hissetmedim.

En iyi kablosuz & Bluetooth kulaklık önerileri 1 yıl önce eklendi

Oyuncu (Gaming) kulaklığı alırken nelere dikkat edilmeli 🤔 Tam Boyutta Gör Bağlantı türü (Kablolu veya kablosuz) Tasarım (Rahatlık ve konfor) Mikrofon kalitesi Ses kalitesi Cihaz uyumluluğu Gürültü engelleme

En İyi Oyuncu Kulaklıkları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 23462

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