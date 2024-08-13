Oyuncu kulaklığı önerisi arayanlara en iyi gaming kulaklıklar (2024)

- En iyi oyuncu kulaklıkları 🎧
- 1️⃣ SteelSeries Arctis 1 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
- 2️⃣ SteelSeries Arctis 7+ Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
- 3️⃣ Corsair Void Rgb Elite Wireless Premium Gaming Kulaklık
- 4️⃣ Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Oyuncu Kulaklığı
- 5️⃣ Logitech G G935 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
- 6️⃣ Corsair HS75 XB Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
- 7️⃣ Rampage RH1 HECTORA Siyah/Kırmızı Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı
- 8️⃣ Gamepower Medusa Rainbow 7.1 Surround Gaming Kulaklık
- 9️⃣ HyperX Cloud II Gaming Kulaklık
- 🔟 HyperX Cloud Flight Kablosuz Oyun Kulaklığı
- Oyuncu (Gaming) kulaklığı alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
En iyi gaming kulaklıklar, size yüksek kaliteli ses efektleriyle birlikte detaylı uzamsal ses sunar, takım arkadaşlarınızın seslerini daha net duymanızı sağlar ve oyunun atmosferine, hikayesine dalmanıza yardımcı olur. İyi bir gamer kulaklığı, etrafınızdaki insanları rahatsız etmeden oyun sesinin ve sesli sohbetin keyfini çıkarmak için de hayati önem taşır. Peki, en iyi oyuncu kulaklığı markası hangisi? Mükemmel oyun kulaklığı seçmek kulağa geldiği kadar kolay değildir. E-spor ve yayıncılığın yanı sıra hibrit çalışma modelinin popüler olmasıyla artık oyuncular için her zamankinden daha fazla kulaklık seçeneği var. Oyuncu kulaklığı önerisi isteyenler için 2024’te satın alınabilecek en iyi gaming kulaklık modelleri burada.
|Marka/Model 🎮
|Fiyat 🏷️
|SteelSeries Arctis 1 Wireless Oyuncu Kulaklığı
|3.399 TL
|SteelSeries Arctis 7+ Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
|4.793 TL
|Corsair Void Rgb Elite Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
|4.985 TL
|Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Oyuncu Kulaklığı
|7.869 TL
|Logitech G G935 7.1 Surround Ses Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
|7.999 TL
|Corsair HS75 XB Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
|1.949 TL
|Rampage Rh1 Hectora Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı
|899 TL
|Rampage RGW9 Comfort Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık
|1.249 TL
|GamePower Medusa 7.1 Pro Oyuncu Kulaklığı
|799 TL
|HyperX Cloud II Gaming Kulaklık
|3.799 TL
|HyperX Cloud Flight Kablosuz Oyun Kulaklığı
|5.265 TL
Gamer kulaklığı yorumları dikkate alındığında; en iyi oyuncu kulaklığı markaları sıralamasında SteelSeries, Logitech, Rampage ve Corsair öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek gaming kulaklık önerileri olarak ise; SteelSeries Arctis, Logitech G ve HyperX Cloud serisi modelleri, ses ve mikrofon kalitesiyle birlikte rahat tasarımlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ SteelSeries Arctis 1 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
SteelSeries Arctis 1 özellikleri
- Uyumluluk: Bilgisayar, Mac, PlayStation 4, PS5, Xbox, el konsolları, Android, Oculus Quest 2
- Kulaklık frekans tepkisi: 20 - 20000 Hz
- Kulaklık ses seviyesi kontrolü: 40 mm
- Mikrofon frekans tepkisi: 100 - 6500 Hz
- Çift yönlü gürültü engelleme
- Kablosuz tipi: Kayıpsız 2.4 GHz
- Mesafe: 9 metre
- Pil ömrü: 20 saat
SteelSeries Arctis 1 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kulaklık gerçekten çok güzel. Bu kulaklığı telefonda, bilgisayarda her yerde kulanabilirsiniz ve ömürlük bir kulaklık. Çelik iskeletli müthiş bir hissiyatı olan, kafadan kolay düşmeyen, kafanızdayken sizi rahatsız etmeyen, 20 saat şarj süresi olan mükemmel bir kulaklık. Test ettim, her konuda çok iyi. Bu paraya alınabilecek en ama en iyi kulaklık. Gönül rahatlığıyla alın, kulanın. Parasının hakkını sonuna kadar veriyor, tavsiye ederim.
✍🏻 Daha önce ortalama bir markanın kablolu kulaklığını kullanmıştım. Buna geçtikten sonra rahatladım. Ses kalitesi, basslar, sanal 7.1 özelliği çok güzel. Eğer alırsanız, kesinlikle SteelSeries GG uygulamasından ayarları yapmayı unutmayın.
2️⃣ SteelSeries Arctis 7+ Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
SteelSeries Arctis 7+ özellikleri
- Uyumluluk: PC, Mac, PlayStation 5, PS4, el konsolları, mobil cihazlar, Oculus Quest 2
- Neodim sürücüleri: 40 mm
- Etkin mesafe: 12 metre
- Kulaklık frekans tepkisi: 20 - 20000 Hz
- Mikrofon frekans tepkisi: 100 - 6500 Hz
- Mikrofon deseni: Çift yönlü
- Mikrofon gürültü engelleme: Var
- Mikrofonu sessize alma butonu: Var
- Kablosuz tip: 2.4GHz kayıpsız
- Pil ömrü: 30+ saat
SteelSeries Arctis 7+ Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bu kulaklığı ikinci kez alışım; hem kendim hem de sözlüm için aldım. Beyazı da siyahı da ikisi de muazzam, hiçbir sıkıntı olmadan geldi. Ses kalitesi özellikle de SteelSeries Sonar’ı indirdikten ve kulaklığın sürücüsünü yükledikten sonra mükemmel. Aynı zamanda uygulama içerisinde istediğiniz gibi ses ara ses bass gibi şeyleri teker teker seçip kulak zevkinize göre rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Şahsen benim tek sıkıntım USB-C dongle çıkışlı olması ama onun için de zaten dönüştürücü vermişler. Dolayısıyla benim için harika bir kulaklık. Kesinlikle öneririm 10/10. Bu arada kulaklık Nintendo Switch ile uyumlu.
✍🏻 FPS oyunları açısından üzmez, tam ayarlarını yapmadığım halde gayet iyi ses aldım. Discord da keza. Yazılımına bağlayıp Sonar'ı aktifleştirdim ve küçük ayarlarla kullandım. Yarım saat şarj ettim, neredeyse 10 saattir kullanıyorum hala yeşil ışıkta (şarj %80-100 arasındayken yeşil renk bildirim veriyor sanırım). Film izlemesi de keyifli ancak müzik için doğal olarak yeterli değil çok beklentiye girmeden gayet iyi. Hem PS5 hem de PC için kullanırım diye biraz tereddütle aldım ancak iyi ki de almışım.
3️⃣ Corsair Void Rgb Elite Wireless Premium Gaming Kulaklık
Corsair Void Rgb Elite Wireless Premium özellikleri
- Uyumluluk: Bilgisayar, Mac, PlayStation 5, PS4
- Kulaklık frekans tepkisi: 20 - 30 kHz
- Kablosuz sürücüsü: 50 mm
- Kablosuz menzil: 12 metre
- Mikrofon tipi: Çok yönlü
- Mikrofon frekans tepkisi: 100 Hz - 10 kHz
- Surrond ses: Var
- Ses: 7.1 Surround
- Pil ömrü: 16 saate kadar
Corsair Void Rgb Elite Wireless Premium Kulaklık Yorumları 💬
✍🏻 Tek kelime ile mükemmel. Saatlerce kullanmama rağmen hiç rahatsız etmedi ve terletmedi. Şarjı tahminimce 14-17 saat arası gidiyor. Herhangi bir sorun yaşamadım. Malzemesi gerçekten kaliteli. Bu kulaklık, iyi ki almışım dediğim ürünlerden biri. 7.1 surround özelliği iCUE programı ile açılıyor ve gayet iyi. Çok memnunum.
✍🏻 Şahane. Bu yaşıma geldim, böyle kaliteli bir kulaklık kullanmadım. Bu fiyata değer, kullanınca anlarsınız. Oyun için gayet. Güzel sesler net.
4️⃣ Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Oyuncu Kulaklığı
Logitech G Pro X Wireless Lightspeed özellikleri
- Uyumluluk: PS5, PS4, Bilgisayar
- Kulaklık sürücüsü: Karma örgülü PRO-G 50 mm
- Kulaklık frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz
- Mikrofon ses alış şekli: Tek yönlü
- Mikrofon frekans yanıtı: 100 Hz - 10 KHz
- Pil ömrü: 20 saate kadar
- Kablosuz kullanım mesafesi: 15 metre
- Bağlantı türü: 2.4 GHz LIGHTSPEED
Logitech G Pro X Kablosuz Gaming Kulaklık Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İlk olarak kulaklığın ergonomisinden bahsedeyim. Kafaya tam oturan hafif ve çok kaliteli bir kulaklık. Benim gibi yaz aylarında haftasonları full oyun oynuyorsanız kumaş pedini kullanmanızı tavsiye ederim, deri pedleri biraz terletiyor. Kablosuz çekim alanı mükemmel derecede. 215 m² evde PC’nin bulunduğu odadan mutfağa ya da solana geçiş yaptım ve kesinti yaşamadım. Evet asıl konuya gelelim; oyun. Efsane şekilde ayarları var ve her oyunda oyunun moduna göre kendisi otomatik özelliklere çekiyor. CS:Go oyunuyorsanız düşünmeden alın derim. Çünkü ayarlar bölümünde CS:Go’ya özel ayar yapmış adamlar ellerine sağlık. Tabii ki isteğinize göre de değiştirebiliyorsunuz. Ayak sesleri olsun, silah şarjör değiştirirken olsun, adamı yakınlarınızda ise duyabiliyorsunuz. Müzik konusuna gelince de; basslar ve tizler mükemmel derecede dengeli. Şarj özelliği de efsane; 5 gün oldu alalı hala şarja takmadım. Kısacası aradığım tüm özellikler bu kulaklıkta var.
✍🏻 Çok harika bir kulaklık. Şarjı uzun süre gidiyor, ses kalitesi muazzam, mikrofonu çok kaliteli. Sünger ve deri pedleri var ve uzun süreli kullanımda kulaklarınızı acıtmıyor. Verdiğiniz paraya değecek harika bir kulaklık.
5️⃣ Logitech G G935 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
Logitech G G935 özellikleri
- Uyumluluk: PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch, mobil cihazlar
- Kulaklık sürücü boyutu: 50 mm
- Kulaklık frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz
- Mikrofon ses alış şekli: Tek yönlü
- Mikrofon boyutu: 6 mm
- Mikrofon frekans yanıtı: 100 Hz - 10 kHz
- Kablosuz kullanım mesafesi: 15 metre
- Pil ömrü: 12 saate kadar
Logitech G G935 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Yorumları 💬
✍🏻 Eskiden G633 modeli bulunuyordu. Şimdi G935 modeliyle değiştirdim; kalite, performans inanılmaz seviyede.
✍🏻 Gayet keyifli kullanım sağlıyor. Mikrofunu gayet iyi, net, karşıya pürüzsüz ses gidiyor. Alınan ses de gayet iyi, temiz. Bilgisayardaki uygulaması sayesinde bas, tiz dengesini kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Kulaklık açılır açılmaz bağlantı sağlanıyor o konuda çok hızlı başarılı. RGB aydınlatmaları dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz, birçok ayar var.
6️⃣ Corsair HS75 XB Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
Corsair HS75 XB özellikleri
- Uyumluluk: Xbox One, Xbox Series S/X
- Kulaklık frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz
- Kulaklık sürücüleri: 50 mm
- Pil ömrü: 20 saate kadar
- Menzil: 9 metre
- Mikrofon tipi: Tek yönlü
- Mikrofon frekans yanıtı: 100 Hz - 10 kHz
- Ses: Dolby Atmos
Corsair HS75 XB Wireless Xbox Oyuncu Kulaklığı Yorumları 💬
✍🏻Rahat, konforlu ve Xbox bağlantısı çok kolay. Tavsiye ediyorum. Kulaklıkta ilk dikkat ettiğim şey; sesin güzel ve temiz olmasıdır. Ses kalitesi gayet tatmin edici, ses gücü de yerinde. Dolby Atmos desteği sayesinde oyunlarda ses kasmak isteyenler için oldukça başarılı. FPS oyunları oynayanlar için sesler çok tatmin edici. Ben genelde Call of Duty oynuyorum, detayları çok net ve çok iyi hissedebiliyorum. Bu zamana kadar kullandığım en konforlu kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Kulaklık, kafa ve çeneye herhangi bir baskı kurmuyor. Deri detaylarının olması benim için çok önemli. Petlerin ve kafa bandının deri olması kullanım açısından iyi ve terletme yapmıyor. Mikrofon kalitesini yeterli buldum; ortam gürültüsünü azaltan filtre ile geliyor. Mikrofonun çıkartılıp takılıyor olması da güzel bir ayrıntı olmuş. Ben beğendim.
✍🏻 Ses düzeyi ve Dolby özelliği tatmin edici. Renk ve malzeme kalitesinde de Corsair yine farkını göstermiş. Paketi ilk açtığınızda kalite buradayım diyor. Sadece Xbox ile kullanılabilmesi dezavantaj gibi görünse de emsallerinin üçte bir fiyatı olması özellikle tercih sebebi. Ek olarak, Xbox üzerindeki Netflix tarzı uygulamalarla Dolby heyecanını filmlerde de yaşıyorsunuz.
7️⃣ Rampage RH1 HECTORA Siyah/Kırmızı Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı
Rampage RH1 HECTORA özellikleri
- Uyumluluk: PC
- Kulaklık frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz
- Kulaklık sürücü boyutu: 40 mm
- Kablo tipi ve uzunluğu: Örgülü, 2.1 metre
- Kanal yapısı: Stereo
- Mikrofon yönlendirme: Çok yönlü
- Kanal yapısı: Stereo
Rampage RH1 HECTORA Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı Yorumları 💬
✍🏻 Bu fiyata bu ürün inanılmaz süper. Tam bir F/P kulaklığı. Pesler, basslar inanılmaz süper. Oyun oynarken resmen içinde gibi hissediyorsunuz. Müzik dinlerken de bass süper gidiyor. Mikrofon inanılmaz net; ses resmen yan yana arkadaşımla konuşur gibi gidiyor. Sıfır cızırtı ve ses kaybı. Dönüştürücü olması da ayrı güzel. Benim PC tek jack girişli müthiş oluyor, hem telefon hem PC’de kullanma imkanım var. Son ses açmazsanız dışarıya pek ses gitmiyor. F/P canavarı.
✍🏻 Tasarımı gerçekten hoşuma gitti, çok şık. Kulaklık performansı müzik dinlerken video izlerken vs. benim çok hoşuma gitti ancak bu üründen daha pahalı bir ürün kullandıysanız hoşnut etmeyebilir. Mikrofonu beklediğimden çok daha iyiydi; tertemiz hışırtı vs. yok. Telefon, tablet ve laptoplarda da kullanmak için içinden ikili girişi tekliye çeviren bir aparat çıkıyor. Bu benim en sevdiğim özelliği oldu. Süngerleri yumuşacık çok hoşuma gitti. Eğer daha pahalı veya kaliteli bir kulaklık kullanmadıysanız ve kararsızsanız bu kulaklık sizin için gerçekten mükemmel, alın derim.
8️⃣ Gamepower Medusa Rainbow 7.1 Surround Gaming Kulaklık
Gamepower Medusa Rainbow özellikleri
- Uyumluluk: Bilgisayar, PS4, PlayStation 5
- Kulaklık sürücü boyutu: 50 mm
- Kulaklık frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz
- Mikrofon frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz
- Kablo uzunluğu: 2.3 metre
- Ses: 7.1 Surround
Gamepower Medusa Rainbow Oyuncu Kulaklık Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kulaklığın bu kadar mükemmel çıkacağını hiç mi hiç beklemiyordum. İnanılmaz ergonomik, inanılmaz kaliteli, inanılmaz şık. Program yükleyerek ses ekolayzırını ayarlayabiliyorsunuz. Ses kalitesi muazzam güzel, oyunlarda iyi iş çıkarıyor. Ben inanılmaz memnun kaldım. Kablo uzunluğu çok çok iyi, mikrofon rahatsız edebilir demişler lakin az da olsa esnekliği var ve göze batmıyor. Mikrofon kalitesi de yeterli. Işıklandırması RGB görünümlü fakat RGB değil, lakin çok şık hava katmış.
✍🏻 Kulaklık, gerek yapısı ve şıklığı, gerek kullanım rahatlığı olsun her yönden güzel. Bu fiyat bandında alınabilecek en iyi kulaklıklardan biri. Gayet sıkıntısız ve rahat bir ürün. Ses kalitesi de kendini gösteriyor zaten, teşekkürler.
9️⃣ HyperX Cloud II Gaming Kulaklık
HyperX Cloud II özellikleri
- HyperX özel hafızalı köpük ve premium suni deri
- HyperX 7.1 saran ses
- 53 mm sürücüler
- Oyun içi üç boyutlu ses
- Çıkarılabilen gürültü önleyici özellikli mikrofon
- Dayanıklı alüminyum kasa
HyperX Cloud II Oyun Kulaklığı Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Birçok oyuncunun kullanmış olduğu bir marka. Verdiğiniz parayı sonuna kadar hakediyor.
✍🏻 Kulaklığı 1 yıldır kullanıyorum, inanılmaz derecede kaliteli bir kulaklık. Kutusu, kutu içeriği 5/5. Kulaklık performansı ile ilgili stereo gerçekten çok başarılı. Kesinlikle ses kartı ile beraber kullanılmalı. Kulaklığın mikrofonunun modüler olması çok fazla işe yarıyor. Mikrofonu gerçekten başarılı; Discord vb. uygulamalarda sesiniz tertemiz karşıya iletiliyor. Tam bir oyuncu kulaklığı. Bazı arkadaşlar 7.1 sanal ses olayına takılmış. Bence gayet başarılı, oynadığınız oyuna göre değişiyor. CS oynayan arkadaşların kesinlikle düşünmesine gerek bile yok. Farklı oyunlarda da performansı sizi üzmeyecektir. Hala aynı kulaklığımı kullanıyorum. Biraz büyük gözükebilir fakat kafanızda kulaklık olduğunu hissetmiyorsunuz bile. Yalıtım durumu gayet güzel; kulağınıza taktığınızda dışarıya neredeyse ses vermiyor. Yazın deri olan kulak yastıkları biraz terletebilir. Diğer yastıkları taktıktan sora hiç sorun yaşamadım. Paramı boşuna harcar mıyım diye düşünmeyin. Farklı bir kulaklık alırsanız gerçekten üzülebilirsiniz.
🔟 HyperX Cloud Flight Kablosuz Oyun Kulaklığı
HyperX Cloud Flight özellikleri
- Uyumluluk: PC, PS5 ve PS4 Pro
- Oyuncu sınıfı 2.4 GHz kablosuz bağlantı
- 30 saate varan pil ömrü
- Ayarlanabilen çelik kaydırmalı düğmeler ve çıkarılabilen mikrofon
- Oyun içi 3D ses
- LED aydınlatma efektlerine sahip 90 derece dönen kulaklık kapakları
HyperX Cloud Flight Kablosuz Oyun Kulaklığı Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kulaklık aşırı konforlu ve dengeli, gerek ağırlığı gerek ses kalitesi. Ben FPS türü oyunlar oynayan bir kişi olarak gayet tatmin oldum. Kulaklığı PS4 Pro’da kullanmama rağmen verdiği ses yüksekliği ve netliği gayet iyi. Müzik dinlerken de bassı süper olmasa bile gayet tatmin edici. Yaklaşık 25-26 saattir kullanıyorum; şarjı da gayet iyi gidiyor. Fiyatı için çok iyi bir kulaklık, tavsiye ederim.
✍🏻 Kulaklık on numara. Ses kalitesi de şu an denediğim kadar iyi. Kafama tam oturduğundan rahatsızlık hissetmedim.
Oyuncu (Gaming) kulaklığı alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Bağlantı türü (Kablolu veya kablosuz)
- Tasarım (Rahatlık ve konfor)
- Mikrofon kalitesi
- Ses kalitesi
- Cihaz uyumluluğu
- Gürültü engelleme
En İyi Oyuncu Kulaklıkları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 23462Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.