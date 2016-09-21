Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Razer Ripsaw inceleme "Oyunlarınızı 1080P 60FPS kayıt edin"

2 yıl
20,9b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videoda Razer'ın yayıncılar ve oyuncular için sunduğu Razer Ripsaw ekran kayıt cihazının tasarımını ele alıyor, nasıl bağlandığını gösteriyor ve birebir oyun kaydıyla test ediyoruz.
(Rahatsızlığımdan dolayı yaptığım incelemeyi Mesut Çevik seslendiriyor)
Oyuncu ekipmanlarıyla tanıdığımız Razer, oyun oynamakla kalmayıp bunu paylaşan ve hatta milyonlara ulaştırabilen yayıncılar için Ripsaw’ı güçlü bir seçenek olarak sunuyor.

Siyah-yeşil temalı küçük bir kutu var karşımızda, içerisinden önce Ripsaw’ın kendisi, koruyucu sünger ardından düzenli bir şekilde gerekli bağlantı kabloları çıkıyor, teker teker etiketliler.

Soldan sağa 1.2 metre uzunluğunda bir HDMI, 90cm uzunluğunda bir USB 3.0, TV Component AV multi, 3.5mm ses ve Component AV kablosu çıkıyor. Bilgisayara bağlarken HDMI ve USB kablosuyla işinizi hallediyorsunuz ama Ripsaw’ın desteklediği tek platform bilgisayar değil, Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3 ve Nintendo Wii gibi konsollarda da kullanabiliyorsunuz.
Razer Ripsaw minimal bir yapıya sahip, 13cm uzunluğunda 8.6cm eninde ve 1.7cm kalınlığındaki cihaz 183 gram ağırlığında, kutusundan çıkan kablolar biraz daha uzun olsa monitörün arkasına yapıştırılabilir bile.

Üstü mat siyah plastikten imal edilmiş, ortasında parlak siyah bir Razer logosu var, kenarları ise parlak piyano siyahı, tabiri caizse parmak izi mıknatısı ve çizilmeye müsait ama temizken gayet hoş görünüyor bu kenarlar. Önünde kırmızı ve yeşil yanan, cihaz durumunu kontrol edebileceğiniz bir LED, solunda 3.5mm AUX ve mikrofon girişi var. AUX girişine mesela canlı yayınlarınız için bir telefon, bir müzikçalar bağlayıp farklı bir ses kanalı oluşturarak müzik ve ses aktarabiliyorsunuz, mikrofon girişi de aynı şekilde, canlı yayın ya da kayıt olsun sesinizi direkt Ripsaw üzerinden aktarmak mümkün, özellikle kayıtta ses senkronizasyonu için ayrıca uğraşma zahmetinden kurtarıyor.

Arkasında HDMI giriş çıkışı, Component ve USB girişi var, altı ise kaymaz silikon bir malzemeyle kaplı.
Bu tür kayıt cihazlarında oyun oynadığınız sistem haricinde ikinci bir sistem gerekiyor, Ripsaw’ın tavsiye edilen sistem gereksinimleri masaüstü için i5 4440 ve üstü, dizüstülerde i7 4810MQ ve üstü şeklinde, ekran kartı tarafında da masaüstü için GTX660 ve dizüstünde GTX870M üstü, RAM için 4GB minimum 8GB tavsiye ediliyor. Tabii bunlar tavsiye edilen konfigrasyonlar, biraz abartılılar, daha düşük konfigrasyonlu cihazlarla da çalışabiliyor Ripsaw, kayıt ayarlarınıza göre gereken işlem gücü değişebiliyor.

Bilgisayar kurulumu için ekran kartınızdan gelen HDMI kablosunu Ripsaw’ın HDMI girişine, Ripsaw’ın kutusundan çıkan HDMI ile de Ripsaw’ın HDMI çıkışından monitöre bağlıyorsunuz, kutudaki USB 3.0 kablosunu da kayıt cihazınızın USB 3.0 veya yeni adıyla USB 3.1 portuna bağlamanız gerekiyor. Kayıt cihazında yapılacaklar basit, Razer Synapse’i yüklüyorsunuz, Ripsaw otomatik olarak algılanıyor ve yine otomatik olarak sürücüler kurulup cihaz hazır hale geliyor, kayda hazır olduğunda önündeki LED yeşil yanıyor.
Ripsaw kendisine özel bir yayın veya kayıt yazılımına sahip değil, Razer OBS ve XSplit gibi kullanımı yaygın, kolay yazılımları tavsiye ediyor, mesela OBS’te ekran kaydı cihazı ayarlarında Ripsaw direkt görünüyor, görüntü ayarlarını yapıp hemen kayda başlayabiliyorsunuz, olur da oyunu oynadığınız bilgisayar sesi HDMI’a yönlendirmezse ses ayarlarından ayar yapmanız gerekebilir.

Şimdi kayıt kabiliyetlerinden ve yaptığı kayıtlardan bahsedelim biraz. Razer Ripsaw 1080P 60 kare/saniye destekli bir kayıt cihazı, bu inceleme videosu 25 kare/saniye ile işlendiği için Ripsaw’dan aldığımız orijinal kayıt kadar akıcı görünmüyor olabilir ama ben size gördüklerimi söyleyeyim, OBS ve XSplit ile yağ gibi akan, kesintisiz ve yırtılmasız bir kayıt alabiliyorsunuz,
Overwatch ve CS:GO gibi rekabetçi oyunlarda gecikme süresinden yana bir şikayetim olmadı, daha doğrusu bir gecikme hissetmedim. 1080p 60 kare/saniye ve 50megabit’te aldığım kayıtlar tabiri caizse cam gibi kayıtllar, oynadığım oyunun birebir netliğinde. Kayıt cihazında işlemci çok yorulmasın diye kodlama tarafını ekran kartına devrettim, 12 dakikalık bir Overwatch kaydı 4.25GB kadar tuttu. Kayıt da sabit 60 kare/saniye kayıt olduğu için Premiere’de senkronizasyon kayması yaşamadan işleyebildim ama tabii 50 megabit videoyu işlediğiniz bilgisayarı hayli zorlayabiliyor, bu yüzden 25 megabit’in üzerine çıkmamak en iyisi, hem kaliteden taviz vermiyorsunuz hem de kurgu ve işleme sırasında işiniz kolaylaşıyor.
Hep kayıt üzerinden gittik belki ama 1080P 60 kare/saniye 50megabit kaydın altından kalkan Ripsaw, canlı yayın standartları ve upload hızınıza uygun, kayda kıyasla çok daha düşük ayarların altından da rahatlıkla kalkabiliyor tabii, endişeniz olmasın, cihazın ısınması veya uzun kullanıma bağlı olarak sıkıntı çıkarması söz konusu bile değil.

Razer Ripsaw 1080P 60 kare/saniye kayıt kabiliyetinden öte düşük gecikme süresiyle etkileyici bir çözüm olmuş, oyun bilgisayarınızda kare/saniye kaybı yaşamadan cam gibi net ve yırtılmasız kayıtlar alabiliyorsunuz. OBS ve XSplit ile sıkıntısız bir şekilde çalışması ve yayın yapabiliyor oluşunuz başka bir kayıt cihazından geçiş yapacaklar için uyum sürecini ortadan kaldırıyor ama yine de en azından kayıt için Razer’ın farklılaştığı, kendine ait bir yazılımı görmeyi beklerdim.
Kutusundan kendine has yapısına, kabiliyetlerinden pürüzsüz çalışmasına kadar gerçekten başarılı bir kayıt cihazı olmuş Ripsaw, fiyatı da benzer kabiliyetlere sahip kayıt kartlarıyla eş düzeyde, daha minimal yapısı, geniş platform desteği, hayli düşük gecikme süresiyle rakiplerinden sıyrılabilen, güçlü bir rekabetçi olmuş Razer Ripsaw.

Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Colouse 2 yıl en beğenilen kadirirdem
kadirirdem

Ses mesut abi'nin sesi değil mi ?...

Yazının başında parantez içinde durum belirtilmiş. (Rahatsızlığımdan dolayı yaptığım incelemeyi Mesut Çevik seslendiriyor)
kadirirdemSes mesut abi'nin sesi değil mi ?...Yazının başında parantez içinde durum belirtilmiş.(Rahatsızlığımdan...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
venom88 2 yıl
Sistemde oyun oynarken performans kaybı yaşamak istemeyen insanlar için güzel bir çözüm ama gerçekten bu işi pc de herhangi bir performans kaybı yapmadan yapabiliyormu oda incelemede olsa güzel olurdu bide böle bir alet yapmışsın insan içine özel bir yazılım koymazmı ya ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HeavyClocker 2 yıl
Elime daha önce böyle birgeçmediği için ve merak ettiğim için soruyorum. Bu cihazı almak yerine CPU/GPU güncellemesi yapıp hardware encoding kullanarak kayıt yapmak çok daha mantıklı bir çözüm gibi durmuyor mu? Muhtemelen yayın/ kayıt yapacak arkadaşlarda zaten üst seviye donanımlar da olacaktır. Yani bu aletin artı kısmı nedir? Evet, yüksek bir bitrate ile kayıt yapıyor sayılır, ancak aynı bitrate i hardware encoding ile yakalamak çok kolay duruyor. Bilgilendirirseniz sevinirim.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 2 yıl HeavyClocker
HeavyClocker

Elime daha önce böyle birgeçmediği için ve merak ettiğim için soruyorum. Bu cihazı almak yerine CPU/GPU güncellemesi yapıp hardware encoding kullanarak kayıt yapmak çok daha mantıklı bir çözüm gibi durmuyor mu? Muhtemelen yayın/ kayıt yapacak arkadaşlarda zaten üst seviye donanımlar da olacaktır. Yani bu aletin artı kısmı nedir? Evet, yüksek bir bitrate ile kayıt yapıyor sayılır, ancak aynı bitrate i hardware encoding ile yakalamak çok kolay duruyor. Bilgilendirirseniz sevinirim.

Merhabalar,

videoda bahsettiğim değerlerde bilgisayardan kayıt almak her sistemin harcı değil. Bu yüzden kasaya yatırım yapmak yerine böyle bir ekran kayıt cihazı alıp ikinci veya eski bilgisayarınıza kayıt yükünü devredebiliyorsunuz. Konsoldan canlı yayın yapmak veya kayıt almak istiyorsanız bu kartlardan başka pek bir seçeneğiniz olmuyor.

Mesela bilgisayarda aynı HDD'den hem oyun oynuyor hem de kayıt yapıyorsanız takılmalar, kare atlamaları gibi şeyler yaşayabiliyorsunuz, bunlar olmasa bile oyun performansı ciddi düşüyor. Sabit kare/saniye değeriyle çalışan video düzenleme yazılımlarında (mesela Premiere) ses ve video senkronizasyonu sıkıntıları oluşabiliyor, gerçekten çok can sıkıcı olabiliyorlar.

Bu kart bilgisayardan gelen kare/saniye değerinde dalgalanma olsa da 60 kare/saniye olarak (araya kare sıkıştırma, boş sahne geçilmemesi vb. tekniklerle) kayıt bilgisayarına gönderdiği için ses-video senkronizasyon sıkıntılarının önüne geçiyor, ben şahsen bilgisayardan kayıt alırken özellikle videonun başlarında ses senkronizeyken videonun ortalarına doğru kayması sıkıntısından muzdariptim, Ripsaw'da öyle bir şey yaşamadım.

İyi bir işlemci, Shadowplay destekli bir ekran kartı, ikinci bir monitör, oyun için ayrı disk, kayıt için ayrı disk şeklinde ideal bir kurulumla da canlı yayın yapıp ekran kaydı alabilirsiniz, böyle bir kurulumda kilit nokta ekran kartınızın Shadowplay destekleyip desteklemediği oluyor.

İyi günler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizaya 2 yıl HeavyClocker
HeavyClocker

Elime daha önce böyle birgeçmediği için ve merak ettiğim için soruyorum. Bu cihazı almak yerine CPU/GPU güncellemesi yapıp hardware encoding kullanarak kayıt yapmak çok daha mantıklı bir çözüm gibi durmuyor mu? Muhtemelen yayın/ kayıt yapacak arkadaşlarda zaten üst seviye donanımlar da olacaktır. Yani bu aletin artı kısmı nedir? Evet, yüksek bir bitrate ile kayıt yapıyor sayılır, ancak aynı bitrate i hardware encoding ile yakalamak çok kolay duruyor. Bilgilendirirseniz sevinirim.

Cuda dstekli bir ekran kartı ve mekanik olmayan bir HDD li sistem varsa böyle bir kayıt kartına ihtiyacınız yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 2 yıl
Öncelikle geçmiş olsun. İnceleme güzel ve yeterli. Detaylar atlanmamış.
Bu tip cihazlar bana kalırsa daha çok konsol ve biraz daha eski pc sahiplerine hitap ediyor. Pascal serisi 4K'da bile deli gibi performans veriyor bir iki ayarı high yapınca. Gecikme? Gördüğüm kadarıyla hissedilir seviyede de değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 2 yıl Firaristt
Firaristt

Öncelikle geçmiş olsun. İnceleme güzel ve yeterli. Detaylar atlanmamış.



Bu tip cihazlar bana kalırsa daha çok konsol ve biraz daha eski pc sahiplerine hitap ediyor. Pascal serisi 4K'da bile deli gibi performans veriyor bir iki ayarı high yapınca. Gecikme? Gördüğüm kadarıyla hissedilir seviyede de değil.

Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler.

Rahatsızlığım dolayısıyla sesim gitti ama enerjim nispeten yerinde; incelemelerim devam edecek.

Nvidia gerçekten ekran kaydı konusunda uç noktalara oynadı son nesilde, devamı da gelecek gibi.

İyi günler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Ses mesut abi'nin sesi değil mi ?...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Colouse 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

Ses mesut abi'nin sesi değil mi ?...

Yazının başında parantez içinde durum belirtilmiş. (Rahatsızlığımdan dolayı yaptığım incelemeyi Mesut Çevik seslendiriyor)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
04:46
Ekranlı klavye Elgato Stream Deck Mini inceleme
13,1b izlenme · 9 ay
05:36
Rampage Carisma incelemesi "Metal ve dayanıklı"
14b izlenme · 1 yıl
10:16
Konforlu bir Taht "Rampage Throne incelemesi"
12,7b izlenme · 8 ay
12:20
Razer'ın en iyi klavyesi testte "Blackwidow V2 inceleme"
13,3b izlenme · 1 yıl
07:16
Razer Raiju incelemesi "En hızlısı, en pahalısı"
11,1b izlenme · 1 yıl
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
10:21
Corsair Void Pro RGB'yi inceledik "Ses kasabileceğiniz bir kulaklık"
9,9b izlenme · 1 yıl
09:24
20.000 liralık yeni test sistemimiz!
11,6b izlenme · 1 yıl
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,5b izlenme · 3 gün
06:51
200TL altı, Fiyat/Performans canavarı "Rampage Alpha X incelemesi"
15,2b izlenme · 9 ay
10:01
FPS odaklı, 450 IPS oyuncu faresi "Razer Basilisk incelemesi"
10,8b izlenme · 9 ay
08:02
Oyunu duvara yansıtın! "Asus ROG Aura Terminal incelemesi"
13,1b izlenme · 7 ay
07:07
En iyisi, en pahalısı "Corsair ST100 RGB Premium" kulaklık standı!
6,9b izlenme · 1 yıl
14:07
Kablolu gibi hızlı kablosuz fare ve Qi kablosuz şarjlı mause pad "Corsair Dark Core RGB SE ve MM1000 incelemesi"
11,3b izlenme · 8 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,9b izlenme · 2 gün
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
483 izlenme · 7 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim