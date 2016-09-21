Razer Ripsaw inceleme "Oyunlarınızı 1080P 60FPS kayıt edin"

Bu videoda Razer'ın yayıncılar ve oyuncular için sunduğu Razer Ripsaw ekran kayıt cihazının tasarımını ele alıyor, nasıl bağlandığını gösteriyor ve birebir oyun kaydıyla test ediyoruz.

(Rahatsızlığımdan dolayı yaptığım incelemeyi Mesut Çevik seslendiriyor)

Oyuncu ekipmanlarıyla tanıdığımız Razer, oyun oynamakla kalmayıp bunu paylaşan ve hatta milyonlara ulaştırabilen yayıncılar için Ripsaw’ı güçlü bir seçenek olarak sunuyor.



Siyah-yeşil temalı küçük bir kutu var karşımızda, içerisinden önce Ripsaw’ın kendisi, koruyucu sünger ardından düzenli bir şekilde gerekli bağlantı kabloları çıkıyor, teker teker etiketliler.



Soldan sağa 1.2 metre uzunluğunda bir HDMI, 90cm uzunluğunda bir USB 3.0, TV Component AV multi, 3.5mm ses ve Component AV kablosu çıkıyor. Bilgisayara bağlarken HDMI ve USB kablosuyla işinizi hallediyorsunuz ama Ripsaw’ın desteklediği tek platform bilgisayar değil, Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3 ve Nintendo Wii gibi konsollarda da kullanabiliyorsunuz.

Razer Ripsaw minimal bir yapıya sahip, 13cm uzunluğunda 8.6cm eninde ve 1.7cm kalınlığındaki cihaz 183 gram ağırlığında, kutusundan çıkan kablolar biraz daha uzun olsa monitörün arkasına yapıştırılabilir bile.



Üstü mat siyah plastikten imal edilmiş, ortasında parlak siyah bir Razer logosu var, kenarları ise parlak piyano siyahı, tabiri caizse parmak izi mıknatısı ve çizilmeye müsait ama temizken gayet hoş görünüyor bu kenarlar. Önünde kırmızı ve yeşil yanan, cihaz durumunu kontrol edebileceğiniz bir LED, solunda 3.5mm AUX ve mikrofon girişi var. AUX girişine mesela canlı yayınlarınız için bir telefon, bir müzikçalar bağlayıp farklı bir ses kanalı oluşturarak müzik ve ses aktarabiliyorsunuz, mikrofon girişi de aynı şekilde, canlı yayın ya da kayıt olsun sesinizi direkt Ripsaw üzerinden aktarmak mümkün, özellikle kayıtta ses senkronizasyonu için ayrıca uğraşma zahmetinden kurtarıyor.



Arkasında HDMI giriş çıkışı, Component ve USB girişi var, altı ise kaymaz silikon bir malzemeyle kaplı.

Bu tür kayıt cihazlarında oyun oynadığınız sistem haricinde ikinci bir sistem gerekiyor, Ripsaw’ın tavsiye edilen sistem gereksinimleri masaüstü için i5 4440 ve üstü, dizüstülerde i7 4810MQ ve üstü şeklinde, ekran kartı tarafında da masaüstü için GTX660 ve dizüstünde GTX870M üstü, RAM için 4GB minimum 8GB tavsiye ediliyor. Tabii bunlar tavsiye edilen konfigrasyonlar, biraz abartılılar, daha düşük konfigrasyonlu cihazlarla da çalışabiliyor Ripsaw, kayıt ayarlarınıza göre gereken işlem gücü değişebiliyor.



Bilgisayar kurulumu için ekran kartınızdan gelen HDMI kablosunu Ripsaw’ın HDMI girişine, Ripsaw’ın kutusundan çıkan HDMI ile de Ripsaw’ın HDMI çıkışından monitöre bağlıyorsunuz, kutudaki USB 3.0 kablosunu da kayıt cihazınızın USB 3.0 veya yeni adıyla USB 3.1 portuna bağlamanız gerekiyor. Kayıt cihazında yapılacaklar basit, Razer Synapse’i yüklüyorsunuz, Ripsaw otomatik olarak algılanıyor ve yine otomatik olarak sürücüler kurulup cihaz hazır hale geliyor, kayda hazır olduğunda önündeki LED yeşil yanıyor.

Ripsaw kendisine özel bir yayın veya kayıt yazılımına sahip değil, Razer OBS ve XSplit gibi kullanımı yaygın, kolay yazılımları tavsiye ediyor, mesela OBS’te ekran kaydı cihazı ayarlarında Ripsaw direkt görünüyor, görüntü ayarlarını yapıp hemen kayda başlayabiliyorsunuz, olur da oyunu oynadığınız bilgisayar sesi HDMI’a yönlendirmezse ses ayarlarından ayar yapmanız gerekebilir.



Şimdi kayıt kabiliyetlerinden ve yaptığı kayıtlardan bahsedelim biraz. Razer Ripsaw 1080P 60 kare/saniye destekli bir kayıt cihazı, bu inceleme videosu 25 kare/saniye ile işlendiği için Ripsaw’dan aldığımız orijinal kayıt kadar akıcı görünmüyor olabilir ama ben size gördüklerimi söyleyeyim, OBS ve XSplit ile yağ gibi akan, kesintisiz ve yırtılmasız bir kayıt alabiliyorsunuz,

Overwatch ve CS:GO gibi rekabetçi oyunlarda gecikme süresinden yana bir şikayetim olmadı, daha doğrusu bir gecikme hissetmedim. 1080p 60 kare/saniye ve 50megabit’te aldığım kayıtlar tabiri caizse cam gibi kayıtllar, oynadığım oyunun birebir netliğinde. Kayıt cihazında işlemci çok yorulmasın diye kodlama tarafını ekran kartına devrettim, 12 dakikalık bir Overwatch kaydı 4.25GB kadar tuttu. Kayıt da sabit 60 kare/saniye kayıt olduğu için Premiere’de senkronizasyon kayması yaşamadan işleyebildim ama tabii 50 megabit videoyu işlediğiniz bilgisayarı hayli zorlayabiliyor, bu yüzden 25 megabit’in üzerine çıkmamak en iyisi, hem kaliteden taviz vermiyorsunuz hem de kurgu ve işleme sırasında işiniz kolaylaşıyor.

Hep kayıt üzerinden gittik belki ama 1080P 60 kare/saniye 50megabit kaydın altından kalkan Ripsaw, canlı yayın standartları ve upload hızınıza uygun, kayda kıyasla çok daha düşük ayarların altından da rahatlıkla kalkabiliyor tabii, endişeniz olmasın, cihazın ısınması veya uzun kullanıma bağlı olarak sıkıntı çıkarması söz konusu bile değil.



Razer Ripsaw 1080P 60 kare/saniye kayıt kabiliyetinden öte düşük gecikme süresiyle etkileyici bir çözüm olmuş, oyun bilgisayarınızda kare/saniye kaybı yaşamadan cam gibi net ve yırtılmasız kayıtlar alabiliyorsunuz. OBS ve XSplit ile sıkıntısız bir şekilde çalışması ve yayın yapabiliyor oluşunuz başka bir kayıt cihazından geçiş yapacaklar için uyum sürecini ortadan kaldırıyor ama yine de en azından kayıt için Razer’ın farklılaştığı, kendine ait bir yazılımı görmeyi beklerdim.

Kutusundan kendine has yapısına, kabiliyetlerinden pürüzsüz çalışmasına kadar gerçekten başarılı bir kayıt cihazı olmuş Ripsaw, fiyatı da benzer kabiliyetlere sahip kayıt kartlarıyla eş düzeyde, daha minimal yapısı, geniş platform desteği, hayli düşük gecikme süresiyle rakiplerinden sıyrılabilen, güçlü bir rekabetçi olmuş Razer Ripsaw.



Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.