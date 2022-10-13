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    Ekran videosu alma nasıl yapılır? En iyi ekran kaydedici programlar

    Ekran videosu alma PC ve telefonda nasıl yapılıyor çok soruluyor. Android ve Windows'ta ekran kaydı nasıl alınır adım adım anlatıyoruz. En iyi ekran kaydedici programlar da burada.
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    Akıllı telefon ve bilgisayarları çok çeşitli işler için kullanıyoruz. Bazen, bu cihazlarda yaptıklarımızı kaydetmek istiyoruz. Ekran videosu alma programları tam da bu işe yarıyor. Bir ekran videosu kaydedici, Windows PC, Mac bilgisayar, Android telefon veya iPhone’unuzun ekranında olan biteni kaydetmenizi sağlar. Ancak, ekran videosu çekme programı indirmeniz şart değil. Windows ve macOS’in yerleşik ekran kayıt araçları mevcut. Aynı şekilde iPhone ve Android telefonlarda dahili ekran kaydedici var.

    Ekran kaydı nasıl alınır ❓

    ekran kaydı alma Tam Boyutta Gör
    Bu rehber yazıda telefonda ve bilgisayarda ekran kaydı nasıl alınır, ekran kaydetme programsız nasıl oluyor? adım adım anlatacağız.

    Ekran videosu almanın en kolay yolunu göstermenin yanı sıra, Windows ve Mac bilgisayar, Android ve iPhone kullanıcılarının işine yarayacak en iyi 5 ekran videosu çekme programı da listeleyeceğiz.

    Ekran videosu alma PC 🖥

    ekran videosu alma pc Tam Boyutta Gör
    Windows 11 veya Windows 10 PC kullanıyorsanız, bilgisayarda ekran videosu almak için ek bir programa ihtiyacınız yok. Windows 10 veya 11’de ekran kaydı nasıl alınır kısaca bahsedelim sonrasında detaylara inelim.
    1. Xbox uygulamasını açın.
    2. Klavyede Windows tuşu + G’ye basın.
    3. Kaydı başlatmak için, “Start recording”e tıklayın veya Windows + Alt + R tuşlarına basın.
    4. Aynı tuş kombinasyonuyla kaydı durdurabilirsiniz.

    Ekran kaydetme programsız bu şekilde. Ekran videosu alma PC’de nereye kaydedilir? diye soracak olursanız, kaydedilen videoyu Videos/Capture klasöründe .mp4 formatında bulabilirsiniz. Kayıt için farklı bir hedef klasör belirleyebilir, kalite ayarı seçebilir, sesin kaydedilip kaydedilmemesine karar verebilir, maksimum klip uzunluğu belirleyebilirsiniz.

    Windows 10’da yerleşik olarak bulunan Game Bar, aslında PC’de oynadığınız oyunları kaydetmeniz için tasarlanmış bir ekran kayıt aracı ancak ekran videosu kaydedici ve ekran görüntüsü alma aracı olarak da kullanabilirsiniz. Ayarlar - Oyun - Xbox Game Bar altından etkinleştirmeniz yeterli. Windows masaüstü, Dosya Gezgini ve Hava durumu gibi belli Windows uygulamaları dışında çoğu uygulama ve pencerede etkinliği kaydedebilirsiniz. Windows + G tuşlarına bastığınızda, ekran görüntüsü almanız, video ve ses kaydetmeniz, ekran kaydını canlı olarak yapmanız için kontroller çıkar. Kayıt başladığında sağ üst köşede küçük kayan bar belirir, kaydı durdurmak için bu bardaki recording (kaydediliyor) butonuna tıklamanız yeterlidir. Maksimum 60fps hızda ekran kaydı alabilirsiniz.

    Ekran videosu alma Mac 💻

    ekran videosu alma mac Tam Boyutta Gör
    Programsız ekran videosu alma Windows 10 veya 11’e özel değil. Mac bilgisayarlarda da yerleşik ekran kayıt aracı var. Hatta Mac’te ekran videosu almak Windows PC’den çok daha kolay. macOS Mojave ve daha yeni sürüm kullanıyorsanız, ekran kaydı için ek bir uygulama yüklemeniz gerekmiyor. Mac’te ekran videosu nasıl alınır kısaca değinelim, sonrasında detaylara inelim.
    1. Klavyede Shift + Command + 5 tuşlarına basın.
    2. Kayıt alanını seçin (Tüm ekranın kaydını yap veya Seçilen bölümün kaydını yap)
    3. Kayıt yap butonuna tıklayın.
    4. Ekran kaydını durdurmak için, durum çubuğundaki simgesine tıklayın.

    Mac bilgisayarda ekran kaydını başlatmak için Shift + Command + 5 tuşlarına basmanız yeterli. Ekranın altında çıkan araç çubuğundan, tüm ekranın mı, pencerenin mi yoksa ekranın bir bölümünün mü kaydedileceğini seçebilirsiniz. Seçenekler’e tıklayarak ekran kaydının nereye kaydedileceğini seçebilir, kayıt öncesi sayaç ekleyebilirsiniz. Kendi sesinizi veya harici sesi kaydediyorsanız, Mac’inizin mikrofonu kullanma seçeneğini işaretlediğinizden emin olun. Unutmadan, ekran kaydını QuickTime üzerinden de alabilirsiniz. Quicktime Player’ı açın ve ardından Dosya - Yeni Ekran Kaydı’na tıklayın.

    Ekran videosu alma iPhone 📱

    ekran videosu alma iphone Tam Boyutta Gör
    Apple ekran videosu alma işlemini iPhone’larda çok kolaylaştırdı. iPhone 13 ekran videosu alma nasıl yapılıyor? çok soruluyor. iPhone video kaydetme özelliği eski modellerde bile mevcut. App Store’da iOS için birçok ekran videosu çekme uygulaması mevcut ancak hiçbirine ihtiyacınız yok.

    iPhone’un ekran kaydedicisini kullanarak, hiçbir sınırlama/kısıtlama olmadan kaliteli bir video kaydı yapabilirsiniz. iPhone ekran kaydı alma adımları şu şekilde:

    1. Ayarlar’a ardından Denetim Merkezi’ne gidin.
    2. Dahil Edilen Denetimler bölümünde “Ekran Kaydı” olmalı.
    3. Daha Fazla Denetim bölümünde +’ya dokunarak ekran kaydını ekleyebilirsiniz.
    4. Kaydı başlatmak için Denetim Merkezi’nde kayıt simgesine dokunun.
    5. Kaydı durdurmak için kırmızı çubuğa dokunun ve “Durdur”a basın.

    Apple telefon ekran videosu çekme adımları bu şekilde. iPhone için ekran kaydedici uygulama isteyenler için App Store’da öne çıkanlar:

    iphone ekran kaydedici Tam Boyutta Gör

    Ekran videosu alma Android 📲

    ekran videosu alma android Tam Boyutta Gör
    Android ekran videosu alma hem programlı hem de programsız olabiliyor. Örneğin; Samsung ekran kaydı alma için Ayarlar - Gelişmiş özellikler - Ekran alıntıları ve ekran kaydedici yolunu izlemeniz yeterli; ek bir uygulama yüklemenize gerek yok. Veya Xiaomi ekran videosu alma için araçlar menüsünden ekran kaydediciye basılı tutmanız yeterli. Oppo ekran videosu alma Ayarlar - Ek Ayarlar - Ekran Kaydı altından gerçekleştiriliyor.

    Android Pie gibi çok eski bir Android sürümü kullanıyorsanız, Google Play Store’dan veya güvenilir APK indirme sitelerinde “Android ekran kaydedici” araması yaparak bulabileceğiniz ekran kaydedici uygulamalara ihtiyacınız olacak. Oyun görüntüleri kaydetmek istiyorsanız, Google Play Oyunlar, oyunu başlattığınızda ekranı otomatik olarak kaydetmeye başlayan yerleşik bir ekran kaydediciye sahip. Android ekran kaydı alma adımları şu şekilde:

    1. Bildirim panelini aşağı doğru kaydırın.
    2. Hızlı Ayarlar menüsüne ulaşın.
    3. Ekranı kaydet simgesine dokunun.
    4. Ekran kaydını başlatmak için kırmızı butona dokunun.
    5. Kaydı durdurmak için tekrar kırmızı botuna basın.
    6. Video galeriye kaydedilecektir.

    Android ekran video kayıt, çoğu telefonda bildirim panelinden açılabiliyor. Bu menüde ekran kayıt simgesine bulamıyorsanız, sağ üst köşedeki üç noktaya ardından butonları düzenleye dokunarak ekran kayıt simgesini görene dek sağa kaydırın. Son olarak bildirim paneline ekleyin.

    Android ekran videosu çekme programı önerisi isteyenler için, Google Play’de öne çıkan en iyi ekran kaydedici uygulamalar:

    android ekran videosu çekme programı Tam Boyutta Gör

    En iyi 4 ekran videosu alma programı 🔽

    Bilgisayarda ekran kaydı almak için, Xbox Game Bar gayet yeterli ancak çok daha detaylı düzenleme seçenekleri arıyorsanız yeterli gelmeyecektir. Windows için ekran videosu çekme programı arayanlar için ücretsiz/ücretli en iyi seçenekleri bir araya getirdik:

    1 . OBS Studio 🎧

    obs studio Tam Boyutta Gör
    OBS Studio, filigran veya süre sınırı olmaksızın video kaydı ve canlı yayın yapabildiğiniz ücretsiz bir program. Daha çok oyuncular tarafından tercih edilen program, yalnızca tüm ekran veya pencerenin kaydını almakla kalmıyor, aynı zamanda web kamera ve mikrofondan da kayıt almanıza izin veriyor. Canlı yayın için de, program ve ses kaynağı seçimi yapabiliyorsunuz.

    OBS Studio, ekran videosu çekmek için çok yönlü bir program olsa da, video düzenleyici içermiyor. Görüntü maskeleme, kırpma, renk düzeltme, yeşil ekran, gürültü azaltma, ses normalleştirme ve fazlasını sunuyor. Kaydedilen videolara filigran yerleştirmemesi, süre sınırı koymaması, reklamsız kullanım sunmasıyla, ücretsiz ekran kaydedici arayanlara tavsiye ederiz.

    2 . Camtasia 📹

    camtasia Tam Boyutta Gör
    Ücretli ancak eksiksiz bir Windows ekran kaydedici arıyorsanız, Camtasia en iyisi diyebiliriz. Dünya genelinde 14 milyonun üzerinde kullanıcısı var ve en iyi ekran kaydedici sıralamasında en üstlerde. Hepsi bir arada ekran kaydedici ve video düzenleyici olarak Camtasia, ekran kaydetmeyi oldukça kolaylaştırıyor.

    Tam ekran, pencere, belli bir bölüm, web kamera, mikrofon ve bilgisayar sesi kaydedebiliyorsunuz. Hem kaydettiğiniz videoyu hem de içe aktardığınız bir videoyu düzenleyebiliyorsunuz. Kırpma, kesme, bölme, hız/ses seviyesine ayarlama, animasyonlar, geçişler, yeşil ekran efekti ve fazlası elinizin altında. Tek eksi yanı, diğer ekran videosu alma programlarına kıyasla nispeten pahalı ve yalnızca 64-bit sistemlerde kullanılabiliyor.

    3 . Bandicam 🎮

    bandicam Tam Boyutta Gör
    Bandicam, Windows ekran kaydı denildiğinde akla ilk gelen programlardan biri. Bandicam, daha çok oyuncular tarafından tercih ediliyor ancak ekran kayıt aracı olarak da kullanabilirsiniz.

    Bandicam, tam ekran, ekranın bir bölümü, web kamera ve oyun konsolu gibi harici video kaynaklardan kayıt alabiliyor. Video düzenleme özellikleri sınırlı; kaydettiğiniz videoyu yalnızca kırpabiliyor, bölebiliyor, birleştirebiliyorsunuz. Ücretsiz sürümde, videonun başına filigran ekleniyor ve 10 dakika kayıt sınırı var. Kayıt sırasında ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. 4K UHD çözünürlükte 144 fps hızda kayıt yapabiliyorsunuz. Kaydı .mp4 ve .avi formatında dışa aktarabiliyorsunuz.

    4 . Flashback Express 📸

    flashback express Tam Boyutta Gör
    Flashback Express, ekran, web kamera ve ses kaydı alabileceğiniz ücretsiz bir program.

    Kayıt için süre sınırı yok ve dışa aktarılan videoya filigran eklemiyor. Ayrıca belli bir zamanda belli bir program başlatıldığında ekran kaydı alınacak şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Videoyu doğrudan YouTube’a göndermeniz için bir seçenek bile mevcut. Video düzenleme özelliğinin olmaması, açıklama ve efekt eklenememesi, programın eksileri arasında.

    Bu rehber yazıda, sıkça ihtiyaç duyulan ekran videosu alma işleminin nasıl yapıldığını anlattık. Telefonda ve bilgisayarda ekran videosu nasıl alınır? adım adım anlattık. iPhone ve Android için ekran videosu kaydedici, Windows için en iyi ve ücretsiz ekran videosu çekme programı arayanlar için de liste paylaştık. İş, kişisel, herhangi bir nedenle ekran kaydı alma ihtiyacı duyduğunuzda bu listemize göz atabilirsiniz.

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