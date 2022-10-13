Ekran videosu alma nasıl yapılır? En iyi ekran kaydedici programlar

Ekran videosu almanın en kolay yolunu göstermenin yanı sıra, Windows ve Mac bilgisayar, Android ve iPhone kullanıcılarının işine yarayacak en iyi 5 ekran videosu çekme programı da listeleyeceğiz.

Windows 10’da yerleşik olarak bulunan Game Bar , aslında PC’de oynadığınız oyunları kaydetmeniz için tasarlanmış bir ekran kayıt aracı ancak ekran videosu kaydedici ve ekran görüntüsü alma aracı olarak da kullanabilirsiniz. Ayarlar - Oyun - Xbox Game Bar altından etkinleştirmeniz yeterli. Windows masaüstü, Dosya Gezgini ve Hava durumu gibi belli Windows uygulamaları dışında çoğu uygulama ve pencerede etkinliği kaydedebilirsiniz. Windows + G tuşlarına bastığınızda, ekran görüntüsü almanız, video ve ses kaydetmeniz, ekran kaydını canlı olarak yapmanız için kontroller çıkar. Kayıt başladığında sağ üst köşede küçük kayan bar belirir, kaydı durdurmak için bu bardaki recording (kaydediliyor) butonuna tıklamanız yeterlidir. Maksimum 60fps hızda ekran kaydı alabilirsiniz.

Ekran kaydetme programsız bu şekilde. Ekran videosu alma PC’de nereye kaydedilir? diye soracak olursanız, kaydedilen videoyu Videos/Capture klasöründe .mp4 formatında bulabilirsiniz. Kayıt için farklı bir hedef klasör belirleyebilir, kalite ayarı seçebilir, sesin kaydedilip kaydedilmemesine karar verebilir, maksimum klip uzunluğu belirleyebilirsiniz.

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Mac bilgisayarda ekran kaydını başlatmak için Shift + Command + 5 tuşlarına basmanız yeterli. Ekranın altında çıkan araç çubuğundan, tüm ekranın mı, pencerenin mi yoksa ekranın bir bölümünün mü kaydedileceğini seçebilirsiniz. Seçenekler’e tıklayarak ekran kaydının nereye kaydedileceğini seçebilir, kayıt öncesi sayaç ekleyebilirsiniz. Kendi sesinizi veya harici sesi kaydediyorsanız, Mac’inizin mikrofonu kullanma seçeneğini işaretlediğinizden emin olun. Unutmadan, ekran kaydını QuickTime üzerinden de alabilirsiniz. Quicktime Player’ı açın ve ardından Dosya - Yeni Ekran Kaydı’na tıklayın.

Apple telefon ekran videosu çekme adımları bu şekilde. iPhone için ekran kaydedici uygulama isteyenler için App Store’da öne çıkanlar:

iPhone’un ekran kaydedicisini kullanarak, hiçbir sınırlama/kısıtlama olmadan kaliteli bir video kaydı yapabilirsiniz. iPhone ekran kaydı alma adımları şu şekilde:

Ekran videosu alma Android 📲

Tam Boyutta Gör Android ekran videosu alma hem programlı hem de programsız olabiliyor. Örneğin; Samsung ekran kaydı alma için Ayarlar - Gelişmiş özellikler - Ekran alıntıları ve ekran kaydedici yolunu izlemeniz yeterli; ek bir uygulama yüklemenize gerek yok. Veya Xiaomi ekran videosu alma için araçlar menüsünden ekran kaydediciye basılı tutmanız yeterli. Oppo ekran videosu alma Ayarlar - Ek Ayarlar - Ekran Kaydı altından gerçekleştiriliyor.

Android Pie gibi çok eski bir Android sürümü kullanıyorsanız, Google Play Store’dan veya güvenilir APK indirme sitelerinde “Android ekran kaydedici” araması yaparak bulabileceğiniz ekran kaydedici uygulamalara ihtiyacınız olacak. Oyun görüntüleri kaydetmek istiyorsanız, Google Play Oyunlar, oyunu başlattığınızda ekranı otomatik olarak kaydetmeye başlayan yerleşik bir ekran kaydediciye sahip. Android ekran kaydı alma adımları şu şekilde:

Bildirim panelini aşağı doğru kaydırın. Hızlı Ayarlar menüsüne ulaşın. Ekranı kaydet simgesine dokunun. Ekran kaydını başlatmak için kırmızı butona dokunun. Kaydı durdurmak için tekrar kırmızı botuna basın. Video galeriye kaydedilecektir.

Android ekran video kayıt, çoğu telefonda bildirim panelinden açılabiliyor. Bu menüde ekran kayıt simgesine bulamıyorsanız, sağ üst köşedeki üç noktaya ardından butonları düzenleye dokunarak ekran kayıt simgesini görene dek sağa kaydırın. Son olarak bildirim paneline ekleyin.

Android ekran videosu çekme programı önerisi isteyenler için, Google Play’de öne çıkan en iyi ekran kaydedici uygulamalar: