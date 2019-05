Resident Evil 2 Remake Video İnceleme

1998'de çıkış yapan Resident Evil 2'nin, 21 yıl sonra gelen ve Remake oyun tanımına yeni bir boyut getiren yeni nesil oyunu Resident Evil 2 Remake'i mercek altına alıyoruz.

Herkese merhabalar.Resident Evil 2 denildiği zaman eminim ki geçmişe giden pek çok oyuncu vardır. Oyunun çıktığı sıralar henüz 4,5 yaşında olduğum için size 1998 yılından bahsedemem. Resident Evil serisi o günden bugüne kimi oyunlarıyla sevindiren, kimi oyunlarıyla eleştiri oklarının hedefi olan inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Ancak 2015’te yapılan Resident Evil 2 Remake duyurusu beklentileri yükseltmek için fazlasıyla yeterliydi. Orijinal oyunun çıkışı üzerinden 21 yıl geçti ve Resident Evil 2, Remake sürümüyle karşımızda.Oyunla ilgili detaylara geçmeden önce bilmeyenler için Remake’in tanımını biraz açmak isterim. Zira içinde bulunduğumuz nesil pek çok remastered ve remake oyuna ev sahipliği yaptı. Remastered, mevcut oyunun irili ufaklı bazı dokunuşlarla elden geçirilmesi, remake ise oyunun tamamen sıfırdan inşaa edilmesi anlamına geliyor. Yani önümüzde 1998’dekinden hem teknolojik hem de görsel anlamda epey farklı ve günümüz kalitesinde bir oyun var.Capcom, hayranların ağzına bir parça bal çalmak için tam sürüm çıkışından 2 hafta önce “1-Shot Demo” isimli, yarım saat süreyle oynanabilen bir demo çıkarmıştı ve bu demo üç milyondan fazla kullanıcı tarafından deneyim edildi. Ayrıca Capcom, oyunun duyurusunu yaptığı 2015’te o sıralar InvaderGames isimli bir ekip tarafından hayran yapımı olarak geliştirilen Remake projesi Resident Evil 2 Reborn’u da iptal ettirmişti. Varın, bu Remake’in ne kadar beklendiğini siz düşünün.Oyuna başlamadan önce ilk olarak dil seçenekleri arasında Türkçe olmadığını belirtelim. Oyunda yine eskiden olduğu gibi 2 adet oynanabilir karakterimiz var. Leon S. Kennedy ve Claire Redfield. Hangi karakterle başlamak istiyorsanız onu seçip daha sonrasında diğer karakterle ayrı bir oyun da açabilirsiniz. Başlarken yapacağımız bir diğer ayarsa zorluk seçeneği. Zorluk seçeneğine bağlı olarak zombileri öldürmenin zorluğundan ipuçlarının çizim şekillerine kadar etkilenen noktalar var. Örneğin Assisted veya Standard modda oyunu daktilo şeklindeki kayıt noktalarında rahatlıkla kaydedebilirken Hardcore modda kayıt için mürekkebinizin olması gerekiyor ki buda her dakika karşınıza çıkan bir şey değil.Oyuna başladığınız andan itibaren gerilimi de hissetmeye başlıyorsunuz. Raccoon City yine bildiğiniz gibi. Zombi virüsünün etrafa yayılması ve sonrasında gelişen olaylar. Tabi bu kez yeni oyun motoru ve yeni TPS kamerasıyla birlikte bambaşka bir deneyim var. Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 7’nin de oyun motoru olan RE Engine oyun motoruyla geliştirilmiş. Yeni oyun motoru oyunun atmosferini de daha karanlık yapmış. Orijinal oyun, PlayStation 1’in teknik imkanlarını göz önünde bulundurduğumuzda böylesi karanlık bir atmosferi sunmak için yeterli değildi. Remake sürümünün karanlık havası, gerilim hissini kuvvetlendirmiş.Resident Evil 2, öyle elinize silahı alıp sıka sıka gidebileceğiniz bir oyun değil. Çünkü imkanlarınız son derece kısıtlı. Hele bir de buna ölmek nedir bilmeyen zombiler eklenince tek bir merminin hesabını yapar hale geliyorsunuz. Zorluk modunu nasıl seçerseniz seçin zombilerin ölmek bilmemesi de cabası. Kafasına 4-5 el ateş edip yere serdiğiniz zombiler biraz sonra tekrar ayaklanıp size saldırabiliyor. 1998’deki orijinal oyunda da yerden defalarca kalkıp üstümüze geliyorlardı ama ne zamanki yere yığıldıklarında altlarından kan çıkmaya başlıyordu, o zaman öldüklerini anlayabiliyorduk. Remake’te ise aynı durum söz konusu değil. Bu zorluğu göz önüne alarak stratejik bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Ancak genel itibariyle oyun dar koridorlarda geçtiği için ne kadar dikkatli olursanız olun bazı anlarda zombilerin sizden ufak bir ısırık almasını önleyemiyorsunuz.Böyle anlar için yanınızda daima sizi iyileştirecek bir şeyler bulundurmanız lazım. Yanınızda belirli sayıda envanter taşıyabiliyorsunuz. Tabi oyun alanında ilerleyip keşif yaptıkça taşıyabileceğiniz envanter sayısının artması da mümkün. Etrafı detaylı bir şekilde araştırıp bölümü geçmek için lazım olan anahtarlardan, kapalı kapıları açmak için alet edevata, bulmacaları çözmek için notlara kadar her şeyi kendi ellerinizle toplamanız gerekiyor. Bu notlar kimi zaman şifreli bir sandığı açmanızı sağlarken kimi zamanda oyunda kullanabileceğiniz eşyalarla alakalı bilgiler veriyor. Neyin ne işe yaradığını, ilerlemeniz sırasında bu notları okuyarak öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca topladığınız eşyaları kombinleyerek onlardan daha farklı eşyalar ve mühimmatlar elde edebilrsiniz. Envanter menüsünün sağ alt kısmında sağlık durumumuzu görebiliyorsunuz. Bu alan da yine orijinal oyundaki tasarıma sadık kalınarak modernize edilmiş.Resident Evil 2 Remake, günümüz oyunları gibi her adımınızda size yardım eden bir oyun değil. Bazen defalarca önünden geçip görmediğiniz bir nesneyi en sonunda fark edip, bir “oh be” çekiyorsunuz. Kimi zaman çaresizliği iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ama oyunda ilerledikçe fark ettiğiniz bir unsur var ki aslında en başında oyunun size söylediği bir şey. Dikkat ederseniz zorluk seçenekleri altında “aksiyon oyunlarıyla pek alakanız yoksa” gibi zorluk seçme tavsiyeleri var. Resident Evil 2, başlı başına bir korku oyunu değil. Evet yer yer korkuyorsunuz ama oyunun genelinde gerilim havası ve aksiyon hakim. Korku da öyle bir anda ekrana bir şey fırlaması değil. Yer yer oyunda karşınıza çıkabilecek öyle zorlu yaratıklar var ki bırakın öldürmeyi denemeyi, korkudan kaçacak delik arıyorsunuz. O korkuyu bir kez yaşayınca da etraftan duyduğunuz her bir sese kulak kabartır hale geliyorsunuz. Bu tarz bir korku unsuru, sunulması daha zor olanı ama Resident Evil 2 Remake, orijinaline sadık kalarak bunu başarılı bir şekilde sunuyor.Oynanış her iki karakterde de genel hatları itibariyle aynı şekilde ilerlerken bazı noktalarda gerek diyaloglar gerekse de olaylar, karakter özelinde şekilleniyor. Ancak bazı script sahneler mantığı bir kenara bıraktırabiliyor. Örneğin oyunun en başında benzin istasyonunda geçen sahneyi ele alalım. Burada ara sahne gereği Leon ateş ediyor. “E ne var bunda?” diyebilirsiniz. Ancak, şöyle bir detay var ki ben az önce benzin istasyonunun marketinden kaçarken silahımda hiç mermi kalmamıştı. Ara sahne girdiğinde ise Claire’in arkasındaki zombiye ateş ettik. Tabi bunlar belki ilk etapta gözden kaçacak ufak detaylar. Bunun dışında bazı grafiksel hatalarla da karşılaşabiliyorsunuz ama oyun genel olarak remake tabirinin hakkını fazlasıyla veriyor. Hatta bu alanda örnek teşkil edecek bir yapım. Orijinal oyundan eksiği yok, fazlası var diyebiliriz. Nitekim, 1998’deki oyunda pencerelere bariyerler koymak gibi bir olay yoktu. Ancak Remake sürümde bu mümkün. Zombiler camları pencereleri indirip içeri girebildiği için etraftan topladığınız tahtalarla bu boşlukları kapatabiliyorsunuz. Capcom, oyunu yeniden yaparken hem orijinaline sadık kalmış hem de oyuna yeni dinamikler getirmiş. Bu yönüyle Resident Evil 2 Remake hem eskiye özlem duyanlara hem de yeni oynayacaklara güzel şeyler vadediyor.Oynanabilirlik olarak haliyle çağ atlamış ve daha rahat kontrollere sahip olan bir oyun var karşımızda. Yine de oyun alanının çoğunlukla ufak olması sebebiyle bazı durumlarda kontroller zorlayıcı olabiliyor. Vuruş hissi gayet tatmin edici. Özellikle grafiksel anlamda oyunun geldiği noktada ateş ettiğinizde zombinin etinden parçalar kopması, ard arda vurduğunuz bıçak darbeleriyle uzuvlarının kopabilmesi, vuruş hissini sağlamlaştıran unsurlar. Hele bir de etraftan topladığınız ekipmanlarla daha yüksek hasar gücüne sahip bir silaha kavuşursanız olayı bir görsel şölene bile çevirebilirsiniz. Tabi silahlarınızı kullanırken dikkat etmenizde fayda var. Örneğin bıçaklarınız belli bir kullanımdan sonra hasar görüp kullanılmaz hale gelebiliyor. O yüzden nerede aksiyona gireceğinizi, nerede ardınıza bakmadan kaçacağınızı iyi ayarlamanız gerekiyor.Tüm bunları yaparken bir yandan da oyundaki bulmacaları çözüp ilerlemeye çalışıyorsunuz. Sürekli diken üstünde giderek her an tetikte oluyorsunuz. Üstelik bunu siz öyle istediğiniz için değil oyun sizden bunu istediği ve bu mesajı iyi bir şekilde verebildiği için yapıyorsunuz. Capcom ilk oynanış için yaklaşık 10 saatlik bir deneyim demişti ama oyun daha kısa sürede bitiyor. Tabi etrafta çokça gezip bazı yerlerde fazla fazla zaman harcarsanız 10 saati de görebilirsiniz. Bir de bunun diğer karakterin gözünden oynayıp oynanış süresini uzatma durumu da var tabi ama aşağı yukarı çoğu yerde benzer şeyleri yaptığınız için ilk oynayışınızda yaşadığınız heyecanı duyamayabilirsiniz.Toparlayacak olursak daha önce de dediğim gibi Resident Evil 2 Remake, hem eskiye özlem duyan oyunculara hem de günümüze hitap eden bir oyun. Gerilim hissiyatı, atmosferi, sesleri, oynanışı, her yönüyle bir bütün olmayı başaran ve türü sevenlere ilaç niteliğinde bir oyun olan Resident Evil 2 Remake, bu başarısıyla özellikle 3. oyunun Remake versiyonu için de bir beklenti oluşturmuş durumda ki zaten bir süredir 3. oyunla ilgili de konuşmalar dönüyor. Şayet Resident Evil 2 Remake’teki gibi bir iş ortaya konacaksa biz de seve seve oynamak isteriz.Bu videomuzda Resident Evil 2 Remake’i mercek altına aldık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.