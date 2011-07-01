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RIM, set üstü kutu tarzı Blackberry Media Box üzerinde çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Shady
Haber Editörü
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QNX'i satın aldıktan sonra Blackberry'den farklı olarak yeni sınıf cihazlara doğru yelken açan Research In Motion, Playbook'dan sonra Blakcberry Presenter ile Apple TV'i bir araya getiren "Blackberry Media Box" ile kullanıcının karşısına çıkabilir.

RIM'in set top box tipi bir cihaz üzerinde çalıştığını dile getiren isim, n4bb'ye Mayıs 2010'da Playbook hakkında ilk bilgiyi veren kaynak. Kısacası güvenilir olan kaynağın ifadelerine göre Blackberry Media Box, Apple TV gibi, ancak Apple TV kadar ev kullanıcısını hedef alan bir ürün değil. Blackberry Presenter ile Apple TV karışımı bir cihaz olduğunu söyleyen kaynak, cihazın işletim sisteminin, tahmin edeceğiniz gibi, QNX imzası taşıdığını belirtirken; donanımının Playbook ile paralellik gösterdiğini söylüyor.

Şimdilik hakkında bu kadar bilginin bilindiği Blackberry Media Box ile ilgili yeni bilgiler geldikçe, sizlere aktarmaya devam edeceğiz.


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séquestre 8 yıl
Güzel..
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BarGoS 8 yıl
rim atakta
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