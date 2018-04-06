Ripple'ın rüşvet skandalı | Kripto Para Günlüğü

Kripto Para Günlüğü ile Kripto Para dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta büyük finans kuruluşlarının ilgilendiği borsalar çok konuşulan konular arasında.

Programda konuşulan konular yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Konuşulan konular şu şekilde;

Ripple Coinbase rüşvet skandalı



Bittrex bazı kripto para birimlerini cüzdanan çıkartıyor



Avusturalya



Google, Kripto madencilik eklentilerini Chrome mağazasından çıkartıyor



Monex, CoinCheck’i satın alabilir



Rusya Kripto para ile kitlesel fonlama konusunda sıkı denetimler getiriyor



Belarus, Beyaz Rusya Kripto para %100 yasal ve vergisiz



Huobi, Güney Kore’de işleme açıldı