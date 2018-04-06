Ripple'ın rüşvet skandalı | Kripto Para Günlüğü

Genel Yayın Yönetmeni
Kripto Para Günlüğü ile Kripto Para dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta büyük finans kuruluşlarının ilgilendiği borsalar çok konuşulan konular arasında.
Programda konuşulan konular yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
Konuşulan konular şu şekilde;
Ripple Coinbase rüşvet skandalı
Bittrex bazı kripto para birimlerini cüzdanan çıkartıyor
Avusturalya
Google, Kripto madencilik eklentilerini Chrome mağazasından çıkartıyor
Monex, CoinCheck’i satın alabilir
Rusya Kripto para ile kitlesel fonlama konusunda sıkı denetimler getiriyor
Belarus, Beyaz Rusya Kripto para %100 yasal ve vergisiz
Huobi, Güney Kore’de işleme açıldı
Bittrex bazı kripto para birimlerini cüzdanan çıkartıyor
Avusturalya
Google, Kripto madencilik eklentilerini Chrome mağazasından çıkartıyor
Monex, CoinCheck’i satın alabilir
Rusya Kripto para ile kitlesel fonlama konusunda sıkı denetimler getiriyor
Belarus, Beyaz Rusya Kripto para %100 yasal ve vergisiz
Huobi, Güney Kore’de işleme açıldı
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bu rüşvet değil yayınlanma bedelidir.