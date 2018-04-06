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Ripple'ın rüşvet skandalı | Kripto Para Günlüğü

1 yıl
3,6b
1
kripto para
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kripto Para Günlüğü ile Kripto Para dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta büyük finans kuruluşlarının ilgilendiği borsalar çok konuşulan konular arasında.
Programda konuşulan konular yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. 
Konuşulan konular şu şekilde; 
Ripple Coinbase rüşvet skandalı

Bittrex bazı kripto para birimlerini cüzdanan çıkartıyor

Avusturalya

Google, Kripto madencilik eklentilerini Chrome mağazasından çıkartıyor

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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 1 yıl
Para biriminin borsada yayınlanması için zaten borsalara para yatırılır.
bu rüşvet değil yayınlanma bedelidir.
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intel7mix 1 yıl
Mesut bey, daha fazla videoda görmek istiyoruz sizi
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