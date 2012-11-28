Röportaj: Samsung akıllı kamera pazarında büyük oynuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı televizyon ve akıllı telefon gibi alanlarda pazar lideri olan Samsung, benzer bir başarı hikayesini akıllı kamera alanında da gerçekleştirmek istiyor. Yeni nesil fotoğraf/video makineleri için ciddi bir ar-ge çalışması yapan ve yatırımlarına ara vermeden devam eden Samsung, gözünü fotoğraf dünyasının güçlü oyuncularının olduğu üst segmente çevirmiş durumda. Peki Samsung, çizdiği hedef doğrultusunda neler yapıyor, ürünlerini hangi özelliklerle farklılaştırıyor. İşte tüm bu detayları, daha önce uzun süreler Canon'da görev yapan ve yakın zamanda Samsung'a transfer olan Cenk Güler'den dinliyoruz.
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Nokiyanını olduğu yerde samsunga kazıkçı diyene sadece gülerim. kesin Nokia fanatiğidir bunu diyen
Samsung hiç bir zaman alınabilir fiyat politikası izlememiştir,tüm sektörde tepedeki ürünleri hep pahalı olmuştur...apple'den sonra ikinci kazık fiyat çeken markadır kendisi...
Samsung Galaxy S3'te Wolfson WM1811 ses çipi kullanıldı. En azından bazı diğer firmalar gibi sesi bir iki kıytırık yazılım yapıp arka plana atmadı. Ve hatta "bazı" diğer firmalar gibi üzerine reklam da yapmadı.
Fakat fotoğraf makinesi konusunda dediğin kısmen doğru. Geçen de çıkarttığı telefon-kamera türü cihazda 16 MP diye insanları kandırmaya başladı zaten. Mercek küçük, MP büyük. Klasik ekran kartı RAM ve bit taktiği.
Herhalde HTCye laf ediyorsun, umarım WP8X görmüşsündür