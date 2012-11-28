Röportaj: Samsung akıllı kamera pazarında büyük oynuyor

Akıllı televizyon ve akıllı telefon gibi alanlarda pazar lideri olan Samsung, benzer bir başarı hikayesini akıllı kamera alanında da gerçekleştirmek istiyor. Yeni nesil fotoğraf/video makineleri için ciddi bir ar-ge çalışması yapan ve yatırımlarına ara vermeden devam eden Samsung, gözünü fotoğraf dünyasının güçlü oyuncularının olduğu üst segmente çevirmiş durumda. Peki Samsung, çizdiği hedef doğrultusunda neler yapıyor, ürünlerini hangi özelliklerle farklılaştırıyor. İşte tüm bu detayları, daha önce uzun süreler Canon'da görev yapan ve yakın zamanda Samsung'a transfer olan Cenk Güler'den dinliyoruz.

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