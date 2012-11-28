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Röportaj: Samsung akıllı kamera pazarında büyük oynuyor

6 yıl
4,3b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı televizyon ve akıllı telefon gibi alanlarda pazar lideri olan Samsung, benzer bir başarı hikayesini akıllı kamera alanında da gerçekleştirmek istiyor. Yeni nesil fotoğraf/video makineleri için ciddi bir ar-ge çalışması yapan ve yatırımlarına ara vermeden devam eden Samsung, gözünü fotoğraf dünyasının güçlü oyuncularının olduğu üst segmente çevirmiş durumda. Peki Samsung, çizdiği hedef doğrultusunda neler yapıyor, ürünlerini hangi özelliklerle farklılaştırıyor. İşte tüm bu detayları, daha önce uzun süreler Canon'da görev yapan ve yakın zamanda Samsung'a transfer olan Cenk Güler'den dinliyoruz.
 

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1 Avatar
hakanyucel 6 yıl
kusura bakmasınlar Canon Nikon Olympus vb. varken riske giremem
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Sunstorms 6 yıl
Amoled ekranda görülen görüntü ile çekilen imaj arasında renk tutarlılığı olmayacağı kesindir.şimdi bazı arkadaşlar çıkar "nerden biliyorsun inceledin mi"der onlar cevap verme lüzumu dahi hissetmiyorum ;)
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olağan_şüpheli 6 yıl
90 öncesi doğanlar bilir..samgun cep telefonlarına çin malı muamelesi yaparlardı insanlar.şimdi ise çok popüler.kamera sektöründede epeydir varlar ama şunu söylim ne yazık ki telefon pazarındaki kadar iyi değiller... zamanala daha iyi işler cıkarırlar umarım.rekabet bize yarar sonucta...
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TayfunGuN 6 yıl
herşeyin ucuzu kötü, parasını verdinmi her marka iyi.
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Amedra 6 yıl
Samsung'un bu ürününü niyeyse telefonlarından daha çok beğeniyorum. Kamera konusuna gelince fiyat olarak emin değilim ama sistemi çok güzel yapmışlar.
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theyapici 6 yıl
sony aynasız olayında başarılı samsung ???
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hakimi 6 yıl
xxxx1
Orijinalden alıntı: bozok_53_45
Orijinalden alıntı: osman.by İşin içine samsung girdiğine göre fotoğraf makinesi sektörü de bitmiş sayılır. İnsanların işlemci çekirdeğine, ram boyutuna göre fotoğraf makinesi seçtiğini düşünün. Bir de gerçekle alakası olmayan rezil (ama herkesin süper harika sandığı) amoled ekrana sahip fotoğraf makineleri baştan ölüdür. İşi az çok tahmin etmek zor olmasa gerek çünkü samsung gerek fotoğraf gerek ses konusunda sıfır tecrübeye sahip olduğunu herkes biliyor. Ve yine tahmin ediyorum ki samsung bu işten de parayı kıracak.
Samsung girdigi her sektorde 1 numara farkınaydaysanız cunku en iyisini alınabilir fiyata sunar amoled ekran diger ekranlara 1000 basar ekrana mikroskopla bakan biriyseniz haklısınız tabi..
Samsung hiç bir zaman alınabilir fiyat politikası izlememiştir,tüm sektörde tepedeki ürünleri hep pahalı olmuştur...appleden sonra ikinci kazık fiyat çeken markadır kendisi...

Nokiyanını olduğu yerde samsunga kazıkçı diyene sadece gülerim. kesin Nokia fanatiğidir bunu diyen
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k@llone 6 yıl
Rekabet iyidir...
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HectorBarbossa 6 yıl
Samsung fotoğraf makinesi sektöründe de başarılı olacağını düşünüyorum ama bunun fotoğrafçılığa olumlu mu olumsuz mu bir etkisi olur onu bilemem . Ama Samsung'un bazı ürünleri hakikaten çok iyi ben android işletim sistemli galaxy camera'yı çok beğenmiştim.
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xxxx1 6 yıl
bozok_53_45
Orijinalden alıntı: osman.by İşin içine samsung girdiğine göre fotoğraf makinesi sektörü de bitmiş sayılır. İnsanların işlemci çekirdeğine, ram boyutuna göre fotoğraf makinesi seçtiğini düşünün. Bir de gerçekle alakası olmayan rezil (ama herkesin süper harika sandığı) amoled ekrana sahip fotoğraf makineleri baştan ölüdür. İşi az çok tahmin etmek zor olmasa gerek çünkü samsung gerek fotoğraf gerek ses konusunda sıfır tecrübeye sahip olduğunu herkes biliyor. Ve yine tahmin ediyorum ki samsung bu işten de parayı kıracak.
Samsung girdigi her sektorde 1 numara farkınaydaysanız cunku en iyisini alınabilir fiyata sunar amoled ekran diger ekranlara 1000 basar ekrana mikroskopla bakan biriyseniz haklısınız tabi..

Samsung hiç bir zaman alınabilir fiyat politikası izlememiştir,tüm sektörde tepedeki ürünleri hep pahalı olmuştur...apple'den sonra ikinci kazık fiyat çeken markadır kendisi...
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Armin van Buuren* 6 yıl
osman.by
İşin içine samsung girdiğine göre fotoğraf makinesi sektörü de bitmiş sayılır. İnsanların işlemci çekirdeğine, ram boyutuna göre fotoğraf makinesi seçtiğini düşünün. Bir de gerçekle alakası olmayan rezil (ama herkesin süper harika sandığı) amoled ekrana sahip fotoğraf makineleri baştan ölüdür. İşi az çok tahmin etmek zor olmasa gerek çünkü samsung gerek fotoğraf gerek ses konusunda sıfır tecrübeye sahip olduğunu herkes biliyor. Ve yine tahmin ediyorum ki samsung bu işten de parayı kıracak.

Samsung Galaxy S3'te Wolfson WM1811 ses çipi kullanıldı. En azından bazı diğer firmalar gibi sesi bir iki kıytırık yazılım yapıp arka plana atmadı. Ve hatta "bazı" diğer firmalar gibi üzerine reklam da yapmadı.
Fakat fotoğraf makinesi konusunda dediğin kısmen doğru. Geçen de çıkarttığı telefon-kamera türü cihazda 16 MP diye insanları kandırmaya başladı zaten. Mercek küçük, MP büyük. Klasik ekran kartı RAM ve bit taktiği.
1 Yanıt Yanıtla
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mehmetoguzderin 6 yıl Armin van Buuren*
Lee Van Cleef
osman.by
İşin içine samsung girdiğine göre fotoğraf makinesi sektörü de bitmiş sayılır. İnsanların işlemci çekirdeğine, ram boyutuna göre fotoğraf makinesi seçtiğini düşünün. Bir de gerçekle alakası olmayan rezil (ama herkesin süper harika sandığı) amoled ekrana sahip fotoğraf makineleri baştan ölüdür. İşi az çok tahmin etmek zor olmasa gerek çünkü samsung gerek fotoğraf gerek ses konusunda sıfır tecrübeye sahip olduğunu herkes biliyor. Ve yine tahmin ediyorum ki samsung bu işten de parayı kıracak.

Samsung Galaxy S3'te Wolfson WM1811 ses çipi kullanıldı. En azından bazı diğer firmalar gibi sesi bir iki kıytırık yazılım yapıp arka plana atmadı. Ve hatta "bazı" diğer firmalar gibi üzerine reklam da yapmadı.
Fakat fotoğraf makinesi konusunda dediğin kısmen doğru. Geçen de çıkarttığı telefon-kamera türü cihazda 16 MP diye insanları kandırmaya başladı zaten. Mercek küçük, MP büyük. Klasik ekran kartı RAM ve bit taktiği.

Herhalde HTCye laf ediyorsun, umarım WP8X görmüşsündür
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